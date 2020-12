Bernard Nežmah nepreklicno izstopil iz vodstva PEN

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Publicist, novinar in sociolog Bernard Nežmah nepreklicno odstopa iz upravnega odbora Slovenskega centra PEN, poroča Reporter. Njegov odstop prihaja po tem, ko je predsednik Tone Peršak v imenu Slovenskega centra Pen brez soglasja članov upravnega odbor napisal in podpisal izjavo oziroma poziv vladi, da v najkrajšem možnem času prekliče izbris Zlatana Čordića - Zlatka iz registra samozposlenih in prekinitev sofinanciranja STA.