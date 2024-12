Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je na današnjem izrednem volilnem občnem zboru po odstopu dosedanjega predsednika Dušana Merca za novega predsednika soglasno izvolilo v Trstu rojenega pesnika, pisatelja, dramatika in kritika Marija Čuka, ki je bil edini kandidat. Njegov mandat bo trajal do 12. decembra 2026.

12. decembra 2026 se namreč konča trenutni mandat aktualnih organov DSP.

Kot so za STA nocoj potrdili pri DSP, je Marij Čuk od skupno 65 glasovnic podporo prejel na 64 glasovnicah, ena glasovnica pa je bila neveljavna.

Čuk je v kratkem programu dela ob kandidaturi, ki obsega osem točk, kot prvo točko navedel povezovanje pisateljskega teritorija v skupni slovenski prostor, sicer pa še prisotnost v javnosti z odzivi predvsem na področju jezika, kulturne politike, podpore knjigi in človekovih pravic, usmerjanje dela in vsebine mednarodnih prireditev DSP in vključevanje v prireditve ostalih ustanov.

V program dela kot predsednika DSP je Čuk, ki je od 12. decembra lani član upravnega odbora DSP, uvrstil tudi prvenstvo slovenščine na vseh ravneh, nadaljevanje izjemnega dela predsednika Dušana Merca na finančnem področju, poglobitev stikov z državnimi ustanovami in ministrstvi, izpeljavo vseh zadanih nalog in projektov, posodobitev in uskladitev teh ter kot osmo točko skrb za prepoznavno podobo DSP v medijih in javnosti.

Merc je s položaja predsednika DSP odstopil septembra letos. Razlogov za odstop takrat ni navedel. Pisatelj in učitelj, znan tudi kot dolgoletni ravnatelj ljubljanske OŠ Prule, je takrat povedal, da si bo mandat zapomnil kot član društva in kot tisti, ki je bil pet let predsednik. Kot je dodal, ni prispeval k novim oblikam delovanja društva. Dodal je še, da društvo zapušča kot urejeno in finančno dobro stoječe.

Merc je DSP vodil od maja 2019, z odstopom pa se je pridružil predhodnikoma Ivu Svetini in Aksinji Kermauner, ki sta prav tako predčasno končala mandat.

Člani DSP so Merca za novega predsednika izvolili na izrednem občnem zboru maja 2019, potem ko je s položaja odstopila Kermauner. Društvo je najprej vodil do decembra 2020, ko je kot edini kandidat dobil prvega od dveh zaporednih triletnih mandatov. Drugega je dobil decembra lani.