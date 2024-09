Pisatelj in učitelj Dušan Merc, znan tudi kot dolgoletni ravnatelj ljubljanske Osnovne šole Prule, je ob odstopu s položaja predsednika društva za Radio Slovenija povedal: "Mandat si bom zapomnil kot član društva ter kot tisti, ki je bil pet let predsednik in prispeval k novim oblikam delovanja društva." Dodal je, da "društvo zapuščam kot urejeno in finančno dobro stoječe".

Razlogov za svoj odstop ni navedel, še poroča MMC RTVS.