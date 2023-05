Znana deseterica nominirancev za desetnico

Znani so nominiranci za desetnico, nagrado Društva slovenskih pisateljev (DSP) za najboljše otroško ali mladinsko delo. Zanjo se letos potegujejo Tina Arnuš Pupis, Jana Bauer, Cvetka Bevc, Vinko Möderndorfer, Maša Ogrizek, Andrej Predin, Sebastijan Pregelj, Andrej E. Skubic, Bina Štampe Žmavc in Anja Štefan. Nagrajenec bo znan 25. maja.

Tina Arnuš Pupis je nominirana za knjigo Nad gozdom se nekaj svetlika, Jana Bauer za slikaniško zgodbo Kako objeti ježa, Cvetka Bevc pa za mladinski roman F. A. K. Möderndorfer se letos za desetnico poteguje s pesmimi Romeo in Julija iz sosednje ulice: pesmi in ena tragedija s hollywoodskim koncem, Pregelj pa z Zgodbami vojvodine Kranjske oz. Coprnico pod gradom.

Za desetnico so v igri še Maša Ogrizek s knjigo Vseh sort starši in otroci, Andrej Predin z zgodbo Arlan pod preprogo in Andrej E. Skubic z osmo knjigo zbirke Trio Golaznikus z naslovom Napad na tajno bazo. Bina Štampe Žmavc se za nagrado poteguje s slikaniškim besedilom Skrinjica sinjega maka, Anja Štefan pa z Medvedom in klobukom.

Lani je desetnico prejela Mateja Gomboc

Nagrado za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje DSP za uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja, podeljujejo za obdobje zadnjih treh let. Tudi letos je izbor del pripravila Dragica Haramija, o nominiranih delih pa je odločala žirija v sestavi Aksinja Kermauner (predsednica), Igor Bratož, Nataša Konc Lorenzutti, Majda Koren in Magdalena Svetina Terčon, so sporočili iz DSP.

Lani je desetnico prejela Mateja Gomboc za knjigo Balada o drevesu.