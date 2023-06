Znan bo dobitnik literarne nagrade vilenica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodni literarni festival Vilenica na društvu organizirajo od leta 1986 kot srečanje pesnikov, pisateljev, dramatikov in esejistov iz Srednje Evrope.

Mednarodni literarni festival Vilenica na društvu organizirajo od leta 1986 kot srečanje pesnikov, pisateljev, dramatikov in esejistov iz Srednje Evrope. Foto: Ana Kovač

Na Društvu slovenskih pisateljev bodo danes razglasili dobitnika mednarodne nagrade vilenica, ki jo podeljujejo na istoimenskem literarnem festivalu. Razkrili bodo tudi slovensko avtorico v središču, na novinarski konferenci pa bodo predstavili še vsebinske poudarke 38. festivala, ki bo letos potekal med 4. in 9. septembrom.

Predstavili bodo tudi druge goste letošnjega festivala in državi v fokusu.

Nagrado podelijo v kraški jami

Mednarodni literarni festival Vilenica na društvu organizirajo od leta 1986 kot srečanje pesnikov, pisateljev, dramatikov in esejistov iz Srednje Evrope. Kot osrednji dogodek na njem podelijo literarno nagrado za vrhunske dosežke na področju literarnega ustvarjanja in esejistike. Nagrajenca izbere žirija Vilenice, nagrado pa podelijo v istoimenski kraški jami, po kateri je dobila ime.

Poleg velike nagrade vilenica v okviru festivala podelijo tudi kristal vilenice enemu od avtorjev, ki se predstavijo v zborniku in na literarnem branju, ter štipendijo Srednjeevropske pobude.

Festival povezuje strokovni program, v katerem razpravljajo o aktualnih literarnih, kulturnih in širših družbenih temah, z literarnimi dogodki za širšo javnost, kot so literarna branja ter predstavitve književnosti in publikacij.

Vilenica poteka na Krasu in v Ljubljani, v letošnji izvedbi so ji nadeli geslo Raznoliki obraz Evrope.

Preberite tudi: