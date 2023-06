Accetto: Ustavno sodišče veliko dela, a število zadev je neobvladljivo

"Da je odziv kritičen, razumemo, celo sprejemamo, pozdravljamo, smo zanj hvaležni," je dejal Accetto in dejal, da je še bolj dobrodošlo, če se argumentirana strokovna stališča pojavijo že pred odločitvijo ustavnega sodišča, če so primerno izražena.

Predsednik ustavnega sodišča Matej Acceto je ob predstavitvi letnega poročila za lansko leto pričakovano opozoril na velik pripad zadev. Lani je ustavno sodišče s kar 2254 zadevami zabeležilo rekordno število pripadov. Povprečen čas odločanj ostaja visok, o povprečni ustavni pritožbi denimo sodniki odločajo kar 575 dni, je sodišče navedlo v poročilu. Število nerešenih zadev jim je lani z "naporom, ki ni trajno vzdržen", sicer uspelo zmanjšati, "a je pripad vseeno težko obvladovati". Kritičen je bil do poskusov diskreditacije sodišča in sodnikov.

Accetto je danes opozoril, da ustavno sodišče že več kot 15 let opozarja na visok pripad zadev in poziva k spremembam zakonodaje, ki bi ga razbremenilo.

Izpostavil je, da so lansko leto začeli z več kot 2.700 nerešenimi zadevami, če odštejejo množične oziroma enakovrstne, pa jih je bilo nekaj več kot dva tisoč. Rešili so 2.658 zadev oziroma skoraj 1.660 brez množičnih. "Če podatek primerjamo s povprečjem zadnjih sedmih let, je bilo lani rešenih za okoli 40 odstotkov več zadev," je izpostavil.

Razvlečen čas trajanja postopkov

Opozoril je tudi na čas trajanja postopkov. Lani v začetku leta so imeli na sodišču še sedem zadev, ki so bile vložene leta 2016, skupaj pa je bilo 553 zadev starejših od dveh let. Na koncu leta niso imeli nobene nerešene zadeve več iz let 2016, pa tudi 2017 ne, 315 zadev pa je bilo starejših od dveh let.

Napredek so po besedah Accetta dosegli z dodatnimi napori, ki pa niso trajno vzdržni. Kljub temu pa je nerešenih zadev še vedno veliko, je dejal.

Sprememba zakonodaje ter kadrovske in prostorske okrepitve

Zato na ustavnem sodišču znova pozivajo tudi druge nosilce oblasti, da prevzamejo del soodgovornosti in naj pomagajo ustavnemu sodišču, po možnosti s spremembo ustave, če to ne bo mogoče, pa zakonodaje, na ustavnem sodišču si želijo tudi kadrovske in prostorske okrepitve.

"Vloga ustavnega sodišča je, da postavlja precedenčne standarde," je opozoril Accetto, zato meni, da mora biti ustavnemu sodišču olajšana možnost, da samo odbere take primere.

Kritike naj bodo utemeljene

Dotaknil se je tudi odzivov na delo ustavnega sodišča. Kot je dejal, so bili nekajkrat priča tudi shodom pred stavbo sodišča, česar prej niso bili vajeni. Še večkrat pa so deležni odzivov tako strokovne kot splošne javnosti na sprejete odločitve. "Da je odziv kritičen, razumemo, celo sprejemamo, pozdravljamo, smo zanj hvaležni," je dejal Accetto in dejal, da je še bolj dobrodošlo, če se argumentirana strokovna stališča pojavijo že pred odločitvijo ustavnega sodišča, če so primerno izražena.

"Težava nastane, ko se kritika prelevi v osebno ali sistemsko spodkopavanje sodišča, ki je škodljivo za institucijo ali žaljivo za sodnike in pomeni diskreditacijo sodišča in sodnikov," je dejal Accetto.

Obrnil se je tudi na medije, ki želijo priti do informacij o odločitvah takoj po sejah sodišča, in opozoril, da se delo ne konča s sejo, saj se lahko tam sprejeta odločitev "še dopolni, ponovno pretehta, pripravijo se ločena mnenja in ta včasih vodijo do tega, da sodniki ob tem spremenijo kakšen pogled na zadevo". "Dokler zadeva ne gre iz hiše, zato ustavno sodišče ne more pojasnjevati, kaj je sprejelo na seji, ker se to še lahko spremeni," je pojasnil in dodal, da so vrata sodišča med obravnavo zadev z razlogom zaprta.