650 policistov je delalo za silvestrovo. To so bili njihovi izzivi.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti po državi opravili 32 intervencij na javnem kraju, 31-krat pa so posredovali v zasebnih prostorih. Dva kršitelja, ki sta kljub opozorilom nadaljevala prekršek, so pridržali.

Policisti so bili prisotni na večjih javnih prireditvah oz. silvestrovanjih. Na interventni številki policije 113 pa so ob prehodu v novo leto v 12 urah prejeli 890 klicev. Med 311 interventnimi dogodki je bilo devet takšnih, ki so terjali nujno ukrepanje.

Več prejetih prijav se je nanašalo na uporabo pirotehničnih sredstev in požarov, ki bi lahko nastali zaradi uporabe pirotehničnih sredstev, so pojasnili mariborski policisti.

Splošna nujna medicinska pomoč ZD Ljubljana v najdaljši noči leta obravnavala 65 bolnikov

Splošna nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Ljubljana je v najdaljši noči leta obravnavala 65 bolnikov. Od tega so bile štiri nujne intervencije na terenu, pri čemer sta bili dve osebi močno zastrupljeni s prepovedano snovjo. Več ljudi se je zastrupilo z alkoholom, med njimi 14-letnik, ki so ga napotili na pediatrično kliniko, so povedali. Pediatrična nujna medicinska pomoč je imela tokrat manj dela kot običajno na silvestrovo. Obravnavala je 17 primerov, je v izjavi za novinarje dejala dežurna urgentna zdravnica Špela Baznik. Obravnavani na Splošni nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana pa so imeli na primer respiratorne okužbe, bolečine v trebuhu, vrtoglavico, ena oseba je imela tudi samomorilne misli. Poleg tega so obravnavali eno hujšo poškodbo zaradi padca.

Gašenje zabojnikov

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so imeli gasilci v silvestrski noči veliko dela z gašenjem zabojnikov za odpadke v več krajih po državi. Več kot 60 gasilcev je v nedeljo okrog 21.30 v Želimljah v občini Škofljica gasilo goreči kozolec ter izpod njega rešilo kmetijsko mehanizacijo, v Mariboru pa je nekaj pred 19. uro zaradi odvrženega pirotehničnega sredstva zagorel avtomat za pijače.

Policisti so med drugim obravnavali 15 prometnih nesreč, 63 kršitev javnega reda in miru ter 21 kaznivih dejanj. V 11 prometnih nesrečah je nastala gmotna škoda, v treh so bili udeleženci lažje poškodovani, v eni pa težje. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so policisti enemu vozniku tudi zasegli vozilo, so našteli na Generalni policijski upravi.

Vlomi, tatvine ...

Med kaznivimi dejanji so obravnavali štiri vlome, dve tatvini, deset poškodovanj tuje stvari, eno povzročitev telesnih poškodb, dve nasilji v družini ter eno nasilništvo.

Manj kot uro po polnoči se je na regionalni cesti v Rogozi v občini Hoče–Slivnica zgodila prometna nesreča, ko je 22-letni voznik osebnega avtomobila zaradi odvzema prednosti v križišču trčil v nasproti vozeči osebni avtomobil, ki ga je vozil 42-letni voznik. Na kraj so prišli policisti policijske postaje Rače, ki so ugotovili, da je 42-letnik vozil pod vplivom alkohola, zato bodo zoper njega podali obdožilni predlog. Zoper 22-letnika pa bodo podali kazensko ovadbo.