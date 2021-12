Na današnji dan pred 31 leti smo se Slovenci na plebiscitu odločali o osamosvojitvi od Jugoslavije in o neodvisni državi Sloveniji. Na njem se je velika večina volivcev izrekla za samostojnost. Osrednja državna slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti se je začela ob 20. uri v ljubljanskem Cankarjevem domu, slavnostni govornik je premier Janez Janša.

Izide plebiscita, po katerem so stekle priprave na potrditev samostojnosti 25. junija 1991, so v slovenski skupščini uradno razglasili tri dni po glasovanju. Pokazali so, da se je plebiscita udeležilo 93,2 odstotka volilnih upravičencev, za samostojnost pa je glasovalo okoli 95 odstotkov udeležencev oziroma 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na 26. december, ko so bili razglašeni izidi plebiscita, obeležujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti.

Janša: Vemo, da smo zmogli takrat in da enako zmoremo danes

"Osamosvojili smo se z inovacijo. Slovenci zgodovinsko nismo nikomur nič dolžni. Ne sosedom ne Evropi in ne svetu. Vse, kar smo dosegli, smo si izborili sami. Različne uspehe smo dosegli za različno ceno. Ta je bila toliko manjša, kolikor bolj smo bili inovativni in enotni. Danes to vemo. Vemo, da smo zmogli takrat in da enako zmoremo danes. Ne samo da vemo, to dokazujemo. Zato se ne počutimo drugorazredne ne v EU in ne v svetu," je v nagovoru še povedal Janša.

🇸🇮 @JJansaSDS: Brez Slovencev, slovenskega jezika in slovenske kulture nekakšna država sicer lahko obstaja, vendar to ni Slovenija. Zato nikoli ne pozabimo, da smo se na plebiscitu odločali ZA samostojno SLOVENIJO. pic.twitter.com/3JzROlhu97 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 23, 2021

"Naša osamosvojitev s plebiscitom kot osrednjim političnim dejanjem in uspešno obrambo nove države je bila samosvoja, posebna in nikoli prej izvedena na podoben način," je dejal Janša.

🇸🇮 @JJansaSDS: Bila je veliko presenečenje, še posebej v njeni končni izvedbi in zato uspešna kljub izjemno neugodnemu razmerju sil, ki je bilo proti nam. Tako v okviru nekdanje SFRJ kot v Evropi in v svetu. Počenega groša niso stavili na naš uspeh, vendar smo zmogli in uspeli. pic.twitter.com/jLMWliarEt — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 23, 2021

"Če želimo, da nas priznajo drugi, se moramo najprej priznati sami"

Kot je poudaril Janša, so pred nami praznični dnevi, a se kljub temu zdi, kot da smo sredi izjemne krize, ki ne omogoča praznovanja, ampak nič drugega kot tekanje v krogu, brez izhoda in rešitev. Zato se moramo po njegovih besedah ob tem vprašati, ali smo po treh desetletjih samostojnega življenja res postali zakotna dolina solz, konflikta in prepira, ali pa je to bolj ali manj od površnih oblikovalcev javnega mnenja vsiljena samopodoba, ki izkorišča zakoreninjene vzorce manjvrednosti, ki so nam jih kot narodu vsiljevali iz različnih prestolnic večnacionalnih držav, v katerih smo Slovenci bivali v preteklih stoletjih.

Po Janševih besedah smo pred 30 leti verjeli, da je bilo z "lažno drugorazrednostjo Slovencev dokončno opravljeno", a se moramo žal še vedno spopadati z njo, kot da smo pozabili temeljno sporočilo plebiscita, da "če želimo, da nas priznajo drugi, se moramo najprej priznati sami".

Ali nas drugi vidijo kot kup nesreče in dolino solz?

Ob vsem tem se po njegovih besedah postavlja vprašanje, ali nas danes tudi drugi vidijo kot kup nesreče in dolino solz. Ob dnevu samostojnosti in enotnosti se namreč spominjamo časa, ko smo si edinokrat v zgodovini kot narod na plebiscitu sodbo napisali sami, kar smo storili enotno, na najbolj demokratičen način, ki je možen. To odločitev smo uspešno uveljavili vsemu navkljub, slovenska osamosvojitev pa je bila inovacija, nekaj posebnega, je prepričan Janša.

Pred dnevom samostojnosti in enotnosti več slovesnosti

Praznik so danes obeležili z več slovesnostmi. Popoldne je na Brdu pri Kranju potekal sprejem za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Udeležil se ga je tudi predsednik republike Borut Pahor.

Ob 19. uri je v parlamentu potekala slavnostna seja DZ, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik DZ Igor Zorčič. Še prej, ob 18.30, pa je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v stolni cerkvi sv. Nikolaja daroval mašo za domovino.