"Razdeljeni po dolgem in počez smo v resnici šibki kot še nikoli"

Predsednik DZ Igor Zorčič je na slavnostni seji DZ ob dnevu samostojnosti in enotnosti poudaril, da bomo bogastvo družbe dosegli takrat, ko bomo "v vsej svoji različnosti sposobni soglašati, v kakšni državi in svetu želimo živeti". Kot je še dejal, pa je nujno zavedanje, da ustvarjanje delitev lahko koristi posameznikom, zagotovo pa ne sami družbi.

Kot je v slavnostnem nagovoru spomnil Zorčič, se je 95 odstotkov volivcev na plebiscitu odločilo za samostojno pot Slovenije, kar se ne bi zgodilo, "če naš narod ne bi imel utemeljenih zgodovinskih, ekonomskih in idejnih argumentov za ta pogumni korak". A ta zgodovinski korak po Zorčičevih besedah ni bil brez posledic, saj je Slovenija morala svojo vztrajnost, narodno zavest in trdno voljo znova dokazovati v osamosvojitveni vojni, v kateri so nekateri rojaki za Slovenijo dali tudi svoja življenja.

Ali smo na pravi poti?

Kljub temu pa po Zorčičevih besedah danes težko gremo mimo premisleka, ali smo na pravi poti. Kot je poudaril, se že skoraj dve leti borimo z epidemijo covid-19 in njenimi posledicami, nekateri pa te razmere "izkoriščajo za obračunavanje, obtoževanje in nabiranje političnih točk". "In težko gremo mimo tega, da se ob 30-letnici ustave še vedno ne zavedamo teže odgovornosti, ki jo z ustavnimi odločbami pred nas postavlja ustavno sodišče," je izpostavil Zorčič. Ukrepanje z odloki, ki so spoznani za neustavne, nezmožnost implementacije ustavnih odločb, verbalno obračunavanje nosilcev političnih funkcij s sodišči, politično rovarjenje po tožilskih vrstah in posegi v Slovensko tiskovno agencijo po njegovem prepričanju namreč kažejo "vse kaj drugega kot spoštovanje naše ustave in države".

"V stiski nismo samo kot država, temveč tudi kot družba," ugotavlja Zorčič. Izzivi današnjega časa tako po njegovih besedah zahtevajo enovite odgovore, ne pa ustvarjanja delitev in izkoriščanja priložnosti za politično podrejanje državnih institucij in javnih medijev. "Razdeljeni po dolgem in počez smo v resnici šibki kot še nikoli," je prepričan.

Zorčič: Večina bremena je na politikih

Ob tem je opozoril, da je družbeno soglasje nekaj, kar smo po vseh korakih, ki so privedli do ustanovitve Slovenije, pustili "nekje zadaj", a ga moramo znova poiskati. Zato moramo, če želimo iz danih družbenih razmer stopiti kot zmagovalci, ponovno povleči pogumne poteze. Pri tem pa je večina bremena na politikih, je prepričan Zorčič. Hkrati ocenjuje, da imamo ponovno zgodovinske, ekonomske in idejne argumente za pogumne korake, na obzorju pa je boljši jutri.

Državni zbor bo 30 let praznoval prihodnje leto, ko Slovenijo čakajo državnozborske volitve, zato je Zorčič prepričan, da se morajo izvoljeni predstavniki in predstavnice državljanov vprašati, ali vedno delujejo na ravni zavez, ki jih prednje postavlja izvolitev v najvišje zakonodajno telo v državi.

Po njegovih besedah so namreč generacije imele zgodovinsko srečo in pogum, da so lahko odločale o samostojnosti, a zdaj je na potezi nova generacija. Zaobljuba politike, da bo gradila in ne razdirala ter iskala skupne točke in ne pregrad, pa je ob tem nujna.

Slavnostne seje DZ so se danes udeležili tudi predsedniki republike, vlade in državnega sveta, člani ministrskega zbora, predstavniki diplomatskega zbora, sodne veje oblasti ter širšega političnega, družbenega in verskega življenja.