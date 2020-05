31 let od množičnega protesta na Kongresnem trgu_ Hočemo živeti v suvereni državi

Tone Pavček je Majniško deklaracijo prebral pred več kot des tisoč glavo množico, ki se je zbrala na Kongresnem trgu v podporo zaprtim Janezu Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiču in Franciju Zavrlu, znanim kot četverica JBTZ.

V deklaraciji so Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko krščansko socialno gibanje, Socialdemokratska zveza Slovenije, Univerzitetna konferenca ZSMS in Društvo slovenskih skladateljev zahtevali suvereno državo slovenskega naroda, v kateri bi samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope, poroča STA.

Deklaracija je nastala v pisarni Dimitrija Rupla aprila 1989 na tedanji fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Pavček pa jo je prebral 9. Maja 1989.

Kaj je pisalo v deklaraciji?

Foto: Tone Stojko, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije V deklaracijo so zapisali, da je glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost slovenska država utemeljena na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, ter družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije, dodaja STA.

Kaj je bil povod za aretacijo četverice JBTZ?

Uslužbenci Službe državne varnosti so 31. maja 1988 aretirali Janšo zaradi posesti tajnega vojaškega dokumenta, v katerem je poveljnik ljubljanskega armadnega območja Svetozar Višnjić pozival k povečani stopnji pripravljenosti vojaških enot v Sloveniji. Četverici JBTZ so očitali razkritje vojaške skrivnosti, konec julija 1988 pa je senat vojaškega sodišča Borštnerja obsodil na štiri leta zapora, Janšo in Zavrla na poldrugo leto, Tasića pa na pet mesecev zapora. V začetku avgusta 1989 so pogojno izpustili Janšo, za njim pa še ostale.

Foto: Tone Stojko, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

30 obletnica prve večstrankarske skupščine

V soboto pa bo minilo tudi 30 let od ustanovne seje novoizvoljene večstrankarske skupščine. Na prvič večstrankarskih volitvah v začetku aprila 1990 je zmagala koalicija novih strank, združenih v koaliciji Demos, ki je s tem dobil pravico sestaviti vlado. Od 240 sedežev v treh zborih jih je Demos zasedel 126.