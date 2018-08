Rusinja, ki se je med dopustom zaljubila v Slovenijo in se preselila sem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olga Smirnova se je iz ruskega mesta Istra v bližini Moskve preselila v Slovenijo novembra pred petimi leti. Sem je prišla po odločitvi, da življenje v Rusiji njej in družini ne ustreza več. Med počitnikovanjem se je zaljubila v našo deželo, zato korak ni bil težak, pravi.

Prvič je v Slovenijo prišla med prvomajskimi počitnicami, ki jih je z družino in prijatelji preživela v Rogaški Slatini, pri čemer se pošali o navadi, da vsi Rusi hodijo tja v toplice. "Najeli smo avtobus in se tako še z dvema družinama popeljali na izlet po državi. Bila sem presenečena, kako lepa in urejena je Slovenija."

Na dvoriščih po Sloveniji ni opazila smeti

Pravi, da je med izletom po naši državi radovedno pogledovala po dvoriščih in se spraševala, kje imajo Slovenci pospravljene smeti. "Pri nas na vasi imajo ponavadi veliko smeti kar na dvorišču, sploh starejši, ker vse zbirajo, vse se jim zdi pomembno. Ko sem prišla k vam, sem samo začudeno gledala." Opazila pa je tudi, da imamo Slovenci v primerjavi z Rusi prav tako nižje ograje ali pa jih sploh nimamo.

Ni bilo vse tako preprosto

Čeprav zaljubljena v Slovenijo, se z družino sem ni preselila na hitro. Šlo je za daljši proces, saj je morala najprej urediti vse potrebne dokumente in delovna dovoljenja.

"Veste, pravzaprav je bil mož tisti, ki je izrazil željo po selitvi. Meni je bilo v Sloveniji sicer všeč, ampak sprva nisem želela priti sem, ker smo prav tistega leta končali gradnjo hiše v Rusiji." V smehu doda, da se je pol leta pričkala z možem o selitvi, ampak je na koncu popustila.

"Ko sem prišla v Slovenijo, novembra 2012, sem se odločila, da bom, če mi bo všeč, z družino tu ostala, sicer pa grem še vedno lahko nazaj v Rusijo. A ko sem morala čez dva meseca spet nazaj po dokumente, sva obe s hčerko vedeli, da bomo v Sloveniji ostali. Tako sem odločitev sprejela precej hitro."

Olga je Slovenijo vzljubila na prvomajskih počitnicah pred nekaj leti. Foto: Ana Kovač

K selitvi je pripomogel tudi vpis hčerke v šolo

Pravi, da je bil zanjo v primerjavi z drugimi proces selitve lažji, saj so obema z možem starši že umrli, tako da za sabo nista pustila družine. "Tisti, ki imajo še žive starejše sorodnike, morajo razmišljati tudi o tem, kdo bo za njih skrbel in jih pazil. Midva pa sva imela le svojo hčerko, ki je bila takrat pred vstopom v šolo. Odločiti sva se morala, še preden je bil čas za vpis."

"V mestu, kjer smo v Rusiji živeli, nismo našli primerne šole za nas, veliko vlogo pa je imela tudi njena varnost, ker so v Rusiji razmere precej težke in otroka zaradi varnostnih razlogov tam ne smeš pustiti samega. Praksa je, da otroka povsod pripelje in odpelje eden od staršev."

Kot razlog za to navaja tudi večje območje. "Rusija je večja od Slovenije, ima več cest, vozišč in prometa, zato je tudi več nevarnosti."

Presenečena nad tem, kako slovenski družbeni sistem sprejema tujce

"Moja hčerka ob selitvi v Slovenijo seveda ni govorila slovensko, zato je bila zaradi tega velikokrat tudi žalostna. Ko se je vpisala v vrtec, so ji dodelili rusko govorečega spremljevalca. Zdelo se mi je res nenavadno, da slovenski sistem namenja denar tudi temu. Ko sem začela živeti v evropskem oziroma slovenskem sistemu, sem šele videla, kako zelo cenjen je človek. V Rusiji tega primanjkuje. Evropski socialni sistem je zrelejši od našega postsovjetskega."

Zelo zadovoljna je bila tudi s slovenskim sprejemom v osnovno šolo, saj so pripravili sprejem za starše, kjer so jim zaposleni razložili sistem in potek šolanja otrok. Omenila je tudi razne prireditve in dogodke, pripravljene v okviru lažje integracije tujih otrok v slovenski šolski sistem.

Prva šolska leta so bila v znamenju učenja slovenščine, ki jo je njena hčerka že dodobra osvojila. "Letos je dobila priznanje za najboljše govorečo učenko slovenščine." Slišala je tudi, da ruski učenci dosegajo pri preverjanju znanja iz slovenščine več točk od slovenskih. A je to ne preseneča, saj pravi, da se Rusi trudijo pri vsem.

Foto: Ana Kovač

"Slovenski otroci do šestega leta počivajo"

"Otroci v Rusiji se že od drugega leta učijo pisanja in branja, saj že pri rosnih letih začnejo hoditi k dodatnemu pouku. Pri štirih letih je moja hčerka že tekoče brala tako rusko kot angleško. Seveda prezgodnje učenje ni primerno za vsakega otroka, ampak Rusi svoje otroke že zelo zgodaj navadijo učenja."

To dejstvo pripisuje tudi temu, da v Rusiji ne morejo računati na socialni sistem. Naučeni so, da morajo poskrbeti sami zase. "Sam si odgovoren zase. Zato sta učenje in delo vcepljena v nas že v zgodnjih fazah življenja."

Službe v Sloveniji ni našla, zato si jo je ustvarila sama

Olga je po poklicu računovodkinja. Ker je razumela, da se je v Sloveniji težko zaposliti, se je angažirala in ustvarila svoje podjetje, pri čemer ji je pomagal tudi slovenski navdušenec nad rusko kulturo, ki posluje z ruskimi podjetji.

Rusi in Slovenci imamo iste korenine

Razlik med Rusi in Slovenci ne opazi, saj pravi, da nas družijo iste slovanske korenine, zato je življenjski sistem precej podoben. "Zaradi tega je bil prihod v Slovenijo lažji. Smo kot bratje in sestre."

"Slovenci ste zelo kulturen narod, veliko se smejete. Rusi so videti zelo strogo, ker se jim venomer nekaj podi po glavi, vedno o nečem razmišljajo. V očem jih lahko vidiš, da nekaj premlevajo, zato so videti premalo sproščeni. Sama se včasih igram igro, kjer opazujem ljudi, poskušam ugotoviti, kdo izmed njih je Rus. Vedno pravilno ugotovim, le enkrat sem narobe ocenila. Po nesreči sem Italijana ocenila za Slovenca," v smehu doda.

Foto: Ana Kovač

Slovenščina je precej podobna ruščini

Po petih letih bivanja v Sloveniji Smirnova že govori tekoče slovensko. "Ruščina in slovenščina imata nekaj podobnosti, zato mi učenje ni bilo težko. Med učenjem sem vedno iskala podobnosti v korenu besed, zato da sem lažje razumela pomen. Slovenščina je zelo podobna staroslovanskemu jeziku, ki ga lahko v ruski književnosti najdemo predvsem v starih pravljicah. Veliko besed, ki jih uporabljate Slovenci, poznamo tudi Rusi, a jih v vsakodnevni rabi ne uporabljamo."

Za primer navede oči: "Rusi poznamo besedo oči in ima isti pomen kot pri vas, ampak v vsakodnevni rabi uporabljamo bolj sodobno sopomenko glaza."

V krogu družine se pogovarjajo po rusko in tako ohranjajo ruske korenine. Prav tako praznujejo svoje verske praznike in ohranjajo običaje. "Moja hčerka še vedno bere veliko ruskih knjig in tako ohranja stik z maternim jezikom. Hčerka obiskuje tudi šolo ruskega jezika, saj želim, da materni jezik pozna tudi po slovnično-pravopisni plati, ne samo pogovorni. Hodimo pa tudi v ruski center."

Rusi v primerjavi s Slovenci več delajo

Za nas sta pomembna sproščanje in počivanje, pravi. "Vsakdanjik povprečnega Rusa se razlikuje v tem, da smo Rusi v primerjavi s Slovenci dlje na delu. V službi preživimo toliko časa, dokler vsega ne končamo. Pogoste so tudi zlorabe, saj tam nimamo delovne inšpekcije, ki bi to nadzorovala. Naš delovnik se lahko razpotegne krepko čez osem ur. Zato veliko časa izgubimo na delu ali v prometu."

Zdi se ji, da so Slovenci usmerjeni k zdravemu življenjskemu slogu

Po njenem smo Slovenci zelo usmerjeni k zdravemu življenjskemu slogu. Ob prihodu v Slovenijo se ji je zdelo zanimivo predvsem to, da se Slovenci po delu in v prostem času veliko ukvarjajo s športom ali drugimi aktivnostmi. Tudi sama je spremenila pogled na življenje. "Zdaj imam več časa za družino in sprehod. V Rusiji sem včasih delala od devetih zjutraj do devetih zvečer, zato nisem imela časa za nič, razen za spanje."

Življenje v Sloveniji ji je všeč, zato se ne namerava vrniti v Rusijo. Foto: Ana Kovač

Preseneča jo tudi predanost Slovencev domačim ljubljenčkom. "Presenetljivo je bilo, ko sem slišala nekoga, ki je omenil, da mora peljati psa na sprehod, pri tem pa gre za cel postopek. Vsak dan ga peljete ob isti uri, in to ne samo na kratko razdaljo, ampak si res vzamete čas," se nasmehne in hitro doda, da se je tovrstne navade nalezla tudi sama, saj s svojo hčerko vsak dan hodita na sprehod s psom.

Najbolj pogreša dobra gledališča

"Kulturnih dogodkov v Rusiji ne primanjkuje. Gledališča imajo vedno dobre predstave, saj so ta večja, zato je tudi spektakel boljši. Ampak saj je tudi slovenska opera v redu. Če si zaželim dobrih kulturnih dogodkov, se vedno lahko odpeljem do Dunaja ali Italije. Ko se pa vrnem domov, grem vedno tudi v Moskvo na dobro predstavo."

Želi si ostati v Sloveniji

Življenje v Sloveniji ji je tako zelo všeč, da bo tu z družino ostala, saj ji tudi sistem ponuja boljše pogoje za življenje. V Rusijo bo pa hodila na počitnice. "Ko sem prvič stopila na slovenska tla in začutila vonj zemlje, trave in dima, so se mi v misli prikradli lepi spomini na mojo babico, ki je živela na ruskem podeželju, zato sem dobila občutek, kot da sem zares doma. Mogoče sem v prejšnjem življenju živela v Sloveniji," za konec doda Olga.

Ste se kdaj vprašali, kako se godi tujcem v Sloveniji? V rubriki Tujci v Sloveniji vsako soboto predstavljamo nekoga, ki ga je življenje pripeljalo v našo državo, da nam pove, kako se tu znajde, ali smo Slovenci odprti do prišlekov, čemu se je na začetku najbolj smejal, ali mu je Slovenija všeč, kakšna je država, iz katere prihaja. Imate tudi vi ženo, soseda, sodelavko, znanca, ki prihaja iz tujine? Vabljeni, da svoje predloge pošljete na ana.rupar@tsmedia.si.