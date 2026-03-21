Žan Vidic je eden najboljših mojstrov za popravilo udrtin brez lakiranja na svetu – z rekordnimi 12 zmagami na mednarodnih tekmovanjih. Njegovo podjetje s štirimi zaposlenimi, ki ga je zgradil po izgubi prve službe, je leta 2024 ustvarilo 2,3 milijona evrov prihodkov. Popravlja vse vrste vozil: od manjših vozil, avtodomov in kombijev do prestižnih avtomobilov, kot so Porsche, Maserati in Lamborghini. Najdražji avto, ki ga je popravljal, je bil McLaren, vreden več kot 200 tisoč evrov. Izobražuje nove generacije tehnikov, ameriški proizvajalec orodja pa prodaja orodja z njegovim podpisom.

Foto: Mobile Tech Expo Žan Vidic je Logatčan, lastnik in ustanovitelj podjetja



je Logatčan, lastnik in ustanovitelj podjetja Asis, d. o. o. Družinsko podjetje, v katerem sta zaposleni tudi žena in mama, je specializirano za popravila vozil, poškodovanih zaradi toče, in za odpravo drugih večjih udrtin zaradi padcev snega, trkov divjadi, manjših trkov na parkirišču …Podjetje je ustanovil leta 2010, ima štiri zaposlene in od ustanovitve dalje raste. Leta 2024 so zaradi večjih projektov, med drugim popravil avtodomov, ustvarili dobre 2,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in skoraj 300 tisoč evrov dobička. Podjetje deluje predvsem s podizvajalci, ki jih aktivirajo pri sezonskih popravilih, ti pridejo na pomoč iz Slovenije, pa tudi iz Slovaške in Češke. Tudi sami delujejo kot podizvajalci pri avtohišah, kleparjih in ličarjih. Vidic dela tako v delavnici kot na terenu.

Po končani srednji ekonomski šoli ga je mama, računovodkinja v podjetju, ki se je ukvarjalo s popravili vozil, poškodovanih od toče, spodbudila, da se preizkusi pri njih. Ker takrat še ni vedel, kaj bi počel, se je res zaposlil tam in začel učiti. "Dobil sem pokrov motorja in začel vaditi: sem tolkel, delal udrtine, popravljal, vadil, spet tolkel in popravljal."

Po dveh letih so delavce, ki so se učili, odpustili in jim predlagali, da odprejo svoje podjetje, zanje pa delajo kot podizvajalci. To ga je spodbudilo k razmišljanju o svojem podjetju. Sprva je deloval na terenu, pa tudi v majhni, skriti delavnici v industrijski coni v Logatcu. Leta 2017 je preselil delavnico v Črnuče. Ker je trenutna delavnica postala premajhna, se podjetje čez tri mesece seli na novo lokacijo v Zalog.

Najdražji avto na popravilu: McLaren, vreden več kot 200 tisoč evrov "Veliko ljudi meni, da je to hitro popravilo, vendar to ne drži, včasih je treba eno udrtino pritisniti tudi 100-krat ali več (npr. udrtina od toče), včasih je za popravilo poškodovanega mesta potrebnih tudi tisoč ali več pritiskov." Foto: Osebni arhiv

Vidic pojasnjuje, da so najzahtevnejši za popravilo bolj eksotični, dražji avtomobili, pri katerih proizvajalci uporabljajo posebne materiale, na primer dodajajo magnezij.



Kot primer navede znamke Porsche, Maserati in Lamborghini, najdražji avto, ki so ga popravljali v delavnici, pa je bil znamke McLaren, vreden več kot 200 tisoč evrov.



Pred popravilom pločevine vedno preštejejo udrtine in poškodbe na vozilu, jih ločijo po panelih (na primer, koliko jih je na pokrovu motorja, na strehi, na prtljažniku) in vsak del posebej preštejejo. Nato razčlenijo poškodbe po velikosti, ključne podatke pa vnesejo v program Eurotax, ki izračuna znesek popravila.

Vrednost popravil lahko dosega več tisoč evrov, čas popravila ene poškodbe tudi 14 ur

"Če bi ocenjeval čez palec, bi bila vrednost popravila za tisoč srednjih udrtin, razporejenih po celem avtomobilu, med tisoč in dva tisoč evri, za 50 udrtin pa nekaj sto evrov." Cena pa se vedno razlikuje glede na število poškodb in kje te so, urno postavko in druge dejavnike, ki jih morajo upoštevati.

Pogosto poskrbijo za popravilo vozila v celoti, ne le za hladno ravnanje, ampak s partnerji poskrbijo tudi za lakiranje, naročanje in zamenjavo delov. V tem primeru lahko vrednost popravila posameznega vozila doseže tudi do deset tisoč evrov. Z delom se Vidic ne omejuje le na slovenski trg, popravljal je tudi na Hrvaškem, Danskem, v Franciji in Avstriji.

Popravilo ene poškodbe na pločevini lahko traja od pol ure (npr. udrtina od vrat na parkirišču), pa tudi več kot deset ali do na primer 14 ur, če je udrtina večja in velika do 70 centimetrov. Največja toča, kar se je Vidic spomni, je bila v Črnomlju leta 2018, kjer je bila v velikosti okrog 13 centimetrov. "Z novimi tehnikami in znanjem pa je mogoče danes popraviti tudi tisto, česar se včasih ni dalo." Foto: Antonija Balkovec

72 kombijev s tri tisoč udrtinami za nemški trg

V delavnico pripeljejo avtomobile z različnimi poškodbami: na primer zelo malo (50 udrtin) ali zelo poškodovane avtomobile (tisoč udrtin ali več). Kot pravi Žan Vidic, se tudi takšne poškodbe izplača popraviti. Ponosen je na lanski večji projekt 72 novih kombijev, ki so imeli tudi po tri tisoč udrtin na strehi, vsa vozila so bila prodana v Nemčijo, projekt pa so sklenili brez reklamacij.

PDR (angleško Paintless Dent Repair) – pomeni popravilo udrtin brez lakiranja oz. gre za hladno ravnanje. Ne gre za klasično kleparsko popravilo, ampak tehnik s posebnim orodjem s spodnje strani udrtine ravna pločevino ven. Če popravilo ni mogoče na ta način, se izvaja z orodjem z zgornje strani, lepilom in izvlečnimi čepi. Gre za manipuliranje pločevine, da se ta vrne v prvotno stanje. Foto: Osebni arhiv

12-kratni zmagovalec, edini na svetu

Pred nekaj tedni je ponovno zmagal na mednarodnem tekmovanju v popravljanju avtomobilskih udrtin brez lakiranja Dent Olympics, ki je potekalo v okviru sejma in konference Mobile Tech Expo v Orlandu na Floridi. Tehniki so imeli 45 minut za popravilo, ocenjevali pa so predvsem kakovost izvedbe popravila.

Del pokalov s tekmovanj Foto: Mihaela Leskovec To je bila že njegova 12. zmaga na mednarodnih tekmovanjih, kar je največ na svetu na takih tekmovanjih. Drugi najboljši na svetu ostaja pri šestih zmagah. Sicer je nastopil še na tekmovanjih v Nemčiji, Italiji in na Japonskem.

Zmage mu pomagajo pri prepoznavnosti in ustvarjanju zaupanja, iz tega je razvil tudi trening za druge tehnike. "S tekmovanji potrdiš, da si dober v poklicu, v tem, kar delaš," še dodaja.

Posebnih priprav na tekmovanja nima, pred tekmovanji si skuša le čim bolj povečati obseg dela, da ostane v formi.

Ameriško podjetje prodaja orodje z njegovim imenom

Vidic poleg dela v delavnici izobražuje druge tehnike, ki bi se radi izboljšali in iščejo nove rešitve. V tujini je predaval na večdnevnih seminarjih in delavnicah v Belgiji, Kanadi in ZDA, svoje znanje pa deli tudi prek videov na platformi YouTube. Na podlagi izkušenj je razvil trening, ki ga izvaja prek spleta ali v živo. Ameriški proizvajalec orodja A1 je izdelal orodja z njegovim podpisom, tudi na primer tolkalo, ki se uporablja pri popravilu udrtin.

Tolkalo s podpisom Žana Vidica Foto: www.pdrtool.com