Nekoč vodilna hrvaška modna in tekstilna družba Varteks, ki je znova v velikih finančnih težavah, gre v stečaj. V petek so soglasje k predlogu uprave za začetek stečajnega postopka podali nadzorniki, v ponedeljek pa so podporo takšnemu koraku izrekli tudi delavci.

Varteksov račun je blokiran že več kot 60 dni. Po 120 dnevih blokade zahtevo za začetek stečaja avtomatično poda finančna uprava, a bo uprava varaždinskega podjetja ob podpori nadzornega sveta in delavcev vlogo za stečaj vložila že zdaj, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina v soboto napovedal predsednik uprave Karlo Koprek.

Koprek je po ponedeljkovem sestanku z delavci po poročanju Hine pojasnil, da so ti podprli začetek stečaja, ker da je to edini način, da jim izplačajo še neizplačane plače in da podjetje po prihodu stečajnega upravitelja nadaljuje poslovanje. Dodal je, da bi vlogo za začetek stečaja uprava lahko dala tudi brez podpore delavcev, a da tega ni želel storiti.

Odpustili bodo vse zaposlene, vendar ...

Odločitev o začetku stečaja sprejme pristojno sodišče za gospodarske zadeve, ki imenuje tudi stečajnega upravitelja.

Vsi zaposleni bodo sicer prejeli odpovedi delovnega razmerja, delavce pa bodo nato na novo zaposlovali glede na prihodke iz nadaljevanja poslovanja. Koprek je ocenil, da bodo delo nadaljevali vsi delavci v trgovini na drobno, zagotovo pa bodo nadaljevali tudi vsaj del proizvodnje.

Delavci Varteksa so že maja stavkali zaradi neizplačanih plač. Vodstvo je nato zagotovilo izplačilo plač iz sklada agencije za zavarovanje terjatev delavcev. Imenovali so tudi novo upravo, finančne težave pa poskušali rešiti z novo dokapitalizacijo.

Izguba v višini tretjine prihodkov

Varteks je imel lani 14,6 milijona evrov prihodkov, kar je 15 odstotkov manj kot leta 2022. Izguba je dosegla 4,4 milijona evrov, skoraj 60 odstotkov več kot predlani. Konec leta je bilo v podjetju zaposlenih 633 ljudi, med njimi večinoma ženske z območja Varaždina.

Zgodovina Varteksa sega v leto 1918, ko je začela obratovati tekstilna tovarna v Varaždinu. Stabilizacijo poslovanja in oživljanje blagovne znamke so v minulih letih omogočali zasebni vlagatelji z dokapitalizacijo družbe. Pred tem je morala družba prodati vrsto nepremičnin, da bi obdržala proizvodnjo. Nekoč so imeli tudi več kot deset tisoč zaposlenih.