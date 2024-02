Tenis Slovenija z ambiciozno strategijo za okolju prijaznejši tenis

Tenis Slovenija v sodelovanju s partnerskimi klubi, Zavarovalnico Sava in družbo za ravnanje z odpadno embalažo Slopak uvaja inovativno strategijo ponovne uporabe teniških žogic. Ta korak ne predstavlja le premika k bolj trajnostnim praksam v svetu športa, ampak tudi zmanjšuje negativni vpliv teniške dejavnosti na okolje.

Strategija ponovne uporabe teniških žogic

Sodelovanje med Tenis Slovenija, Slopak in Zavarovalnico Sava je prineslo inovativno strategijo ponovne uporabe teniških žogic. Skrb za okolje in trajnostni razvoj sta osrednja cilja Tenis Slovenije, ki se ujemata s poslanstvom podjetja Slopak. V okviru trajnostnega razvoja tenisa je Slopak že v štirinajstih teniških klubih namestil zabojnike s posebnimi nalepkami za zbiranje neuporabnih žogic. Mag. Jasna Zagrajšek, vodja komuniciranja v Slopaku, izraža ponos nad vključenostjo v projekt za zeleno prihodnost tenisa.

Foto: Arhiv ponudnika S ponovno uporabo žogic želimo zmanjšati količino odpadkov, skrbeti za okolje in spodbujati igralce, da po končani igri žogic ne odvržejo v smeti, ampak v predviden zabojnik. Žogice lahko nato vzame kdorkoli, ki jih potrebuje za igro ali kaj podobnega.

Klubi lahko te žogice uporabljajo za treninge, tečaje ali jih ponudijo rekreativnim igralcem. Čeprav morda niso več primerne za profesionalne tekme, so še vedno povsem ustrezne za manj zahtevne uporabnike," dodaja Tea Starc, direktorica marketinga in PR pri Tenis Slovenija.

Projekt za čistejšo prihodnost tenisa

Projekt ni le korak k trajnostni prihodnosti tenisa, temveč predstavlja tudi poziv k odgovornemu ravnanju z odpadki v teniški skupnosti. Tea Starc poudarja, da je varovanje okolja ključno za trajnostni razvoj tenisa. S projektom želijo spodbuditi igralce, klube in celotno teniško skupnost k odgovornemu ravnanju z odpadki.

"Samo v ZDA 125 milijonov uporabljenih teniških žogic konča na odlagališčih vsako leto. Pomembno je, da se žogic ne meče v smeti, ampak v priročne zabojnike ob igriščih," dodaja Jasna Zagrajšek.

Projekt si prizadeva ne samo za zmanjšanje odpadkov, temveč tudi za spodbujanje trajnostne ozaveščenosti med igralci. "Razvijanje občutka skupne odgovornosti je ključno," izpostavlja Zagrajškova. S ponovno uporabo žogic se želi zmanjšati njihova poraba, prihranjena sredstva pa se lahko usmerijo v nadaljnji razvoj trajnostnih praks in inovacij.

Jasna Zagrajšek (na fotografiji levo; Slopak) in Tea Starc (Tenis Slovenija). Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nerazgradljive teniške žogice: izziv in odgovornost

Teniške žogice kljub svoji nepogrešljivosti v teniški igri predstavljajo okoljski izziv. Razgradijo se v obdobju približno štiri tisoč let, sproščajo pa škodljiv metan, kar prispeva k okoljskim problemom. Jasna Zagrajšek iz Slopaka opozarja: "Če želimo ustvariti bolj trajnostno prihodnost tenisa, je nujno izvajanje gospodarnih pobud za zbiranje, recikliranje, ponovno uporabo in ozaveščanje javnosti o potrebi po spremembi navad, da se prepreči takojšnje metanje teniških žogic med odpadke."

Razmislek o ogljičnem odtisu in globalnem transportu

Ogljični odtis teniških žogic ni zanemarljiv, zlasti glede na njihovo pakiranje in dolge prevoze iz Azije v Evropo in Severno Ameriko. Francija in ZDA že uporabljata strategijo ponovne uporabe žogic na talnih površinah, kar predstavlja trajnostni pristop k tem športnim pripomočkom.

Foto: Arhiv ponudnika Jasna Zagrajšek dodaja: "Če želimo ustvariti bolj trajnostno prihodnost tenisa, je nujno izvajanje gospodarnih pobud za zbiranje, recikliranje, ponovno uporabo in ozaveščanje javnosti o potrebi po spremembi navad."

Pot k čistejši prihodnosti tenisa

Tea Starc iz Tenis Slovenija poudarja pomen skupnega prizadevanja za bolj zeleno prihodnost tenisa. "Projekti, kot je ta, spodbujajo trajnostno ozaveščanje in prispevajo k odgovornejši uporabi naravnih virov. Ponovna uporaba žogic omogoča tudi prihranke, ki jih lahko usmerimo v nadaljnji razvoj trajnostnih praks in inovacij."

Jasna Zagrajšek dodaja: "Sodelovanje med teniškimi klubi, partnerji in podjetji je ključno za ustvarjanje trajnostnih rešitev. Z združenimi močmi lahko dosežemo velike spremembe."