Študij na daljavo mu je odprl vrata v New York

Na FKPV in Abituro se je doslej vpisalo že več kot 12 tisoč študentov. Njihovi diplomanti prihajajo iz različnih življenjskih obdobij – najmlajši je diplomiral pri 20, najstarejši pa pri 67 letih. Ne glede na študijsko smer njihove zgodbe pričajo o tem, da so bili kos izzivom na svojih strokovnih področjih. Poleg tega večina izpostavlja, da jih je študij obogatil tudi na osebni ravni. Številne njihove zgodbe so polne navdiha.

Zaupal srcu, da zdaj živi svoje sanje

Foto: FKPV Ena izmed navdihujočih je zgodba Marjana Pungartnika, ki je dokaz, da trdna volja in vztrajnost premagata še tako velike ovire. Njegova zgodba, ki se je začela v majhnem kraju Vitanje in se nadaljevala v velemestu New York, je navdih za vse, ki sanjajo o življenju v tujini.

Ko se je odločil za študij na Abituri, ni vedel, kako pomembno bo to za njegov prihodnji uspeh v ZDA. Čeprav se je na začetku soočil s težavami, kot je nezmožnost pravočasne prijave za zeleno karto, mu je študij na daljavo omogočil, da je nadaljeval izobraževanje kljub temu, da je bil v tistem času v ZDA brez urejenega statusa.

S pomočjo svoje mentorice je v diplomski nalogi raziskal možnosti in birokratske postopke za pridobitev vize v Ameriki, kar mu je kasneje pomagalo pri urejanju pravnega statusa.

Po diplomi je Pungartnik delal kot varuh v vrtcu in pritegnil pozornost družine, pri kateri je zdaj zaposlen kot asistent, ki med drugim skrbi za organizacijsko in finančno urejenost gospodinjstva. V prostem času je tudi prostovoljec pri programih NYC Cares.

"Najpomembnejši nasvet je, da si službo v tujini najde prej, kot se tja preseli. To vse olajša. Življenje je potem preprosto varnejše," je prvi nasvet, ki ga podeli nekomu, ki razmišlja o selitvi v tujino.

Osredotočenost na študente in prilagodljivost programov

V času študija se je Pungartnik preselil v ZDA, kjer se je soočil z izzivom, kako nadaljevati izobraževanje na daljavo, kar takrat še ni bilo v navadi. Na Abituri so mu kljub temu omogočili, da je študij nadaljeval iz New Yorka. S prilagodljivostjo šolanja je lahko izpite opravljal v individualnih rokih v času obiskov Slovenije.

Danes je študij na daljavo še dostopnejši. Na FKPV in Abituri poteka v strnjenih modulih in v popoldanskem času, kar omogoča študentom, da kombinirajo študij v živo ali na daljavo z drugimi življenjskimi izzivi. To je idealna izbira za tiste, ki želijo ob študiju ohranjati ravnotežje med delom, osebnimi cilji in družinskimi obveznostmi.

FKPV in Abitura postavljata študente v središče svojega delovanja. Poleg dostopnih šolnin se ponašata tudi z odličnimi kadri – diplomanti, magistri in doktorji, ki so močno usmerjeni v prakso. Programi, ki jih ponujata, so zasnovani tako, da ustrezajo različnim življenjskim situacijam. Ne glede na to, ali ste že zaposleni, imate družino ali druge vsakodnevne obveznosti, boste našli program, ki se prilagaja vašemu urniku in omogoča učinkovito izobraževanje.

Študij na FKPV in Abituri je primeren tudi za posameznike z neobičajnim delovnim ritmom, kot so samostojni podjetniki, športniki in umetniki, ki so že uspešno zaključili svoje izobraževanje kljub posebnim izzivom.

Prednosti študija na FKPV in Abituri:

Študentje lahko spremljajo predavanja tudi iz domačega naslonjača.

Predavanja so posneta in jih lahko študent posluša kadarkoli in tolikokrat, kot mu srce poželi.

Vso gradivo za študij je objavljeno v e-učilnici.

Prisegajo tudi na to, da se je pomembno videti v živo, zato poleg spletnega študija pripravljajo tudi predavanja v živo.

Vsak dan se je mogoče dogovoriti za individualni posvet na fakulteti.

Med diplomanti so uspešni podjetniki, bančniki, poslovni informatiki, delavci v turizmu in varnostnem menedžmentu, ki so svoje izobraževanje prilagodili svojim življenjskim potrebam.

Obeležitev 20-letnice FKPV

FKPV letos praznuje 20. obletnico delovanja. Od ustanovitve leta 1992, ko so bili med prvimi zasebnimi visokošolskimi institucijami v Sloveniji, so dosegli številne uspehe in prispevali k razvoju zasebnega izobraževanja. Ob tej pomembni obletnici organizirajo vrsto dogodkov, ki bodo potekali to jesen:

Čestitajmo novi generaciji diplomantov. Letos bodo diplome podelili že na 39. slavnostni podelitvi diplom, in sicer 17. oktobra 2024 ob 16.30 v Narodnem domu Celje (udeležba samo za vabljene).

Imejmo dan osebnih spoznanj. Tradicionalno drugačen začetek novega študijskega leta – okrogla miza Kakovostno z vami že desetletja z zanimivimi gosti, 1. oktobra 2024 ob 17. uri na FKPV in prek spleta.

Znanje in poslovni izzivi v letu 2024. Bogate izkušnje, rešitve in dobre prakse različnih avtorjev bodo predstavljene na že 10. Mednarodni znanstveni konferenci, ki bo potekala 21. novembra 2024 ob 9. uri na FKPV in prek spleta.

