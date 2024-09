Ste za tri mesece Grčije v okviru študija?

Da, tudi to vam lahko omogoči študij na Fakulteti za komercialne in poslovne vede , ki letos praznuje že 20. obletnico svojega obstoja. Prav ob tej posebni priložnosti so organizirali številne dogodke, trije bodo že to jesen. Preverite, kaj vse še pripravljajo ter kakšne izjemne priložnosti študentom ponuja študij na Fakulteti za komercialne in poslovne vede (FKPV).

Zgodba, ki se je začela leta 1992

Zgodnji začetki današnje FKPV segajo v leto 1992 in prav ti so krivi, da FKPV danes praznuje 20-letnico obstoja. Pohvalijo se lahko z dejstvom, da so bili med prvimi zasebnimi visokošolskimi organizacijami v Sloveniji, ki so tlakovale pot zasebnemu šolstvu, ob tem pa so dosegli številne zavidljive uspehe.

Doslej se je na FKPV vpisalo več kot 12.100 študentov. Pohvalijo se lahko z mrežo več kot sedem tisoč diplomantov FKPV in Arbiture, višje strokovne šole. Najmlajši diplomant je bil star le 20 let, najstarejši pa je ob zagovoru diplome štel 67 let.

Ne glede na to, kaj so študirali, njihove življenjske zgodbe dokazujejo, da so bili kos strokovnim področjem, za katera so se izobraževali, hkrati pa večina ugotavlja, da so se s študijem izobrazili za življenje. Med njimi so številne zgodbe, polne navdiha.

Eva Kotnik je študentka drugega letnika programa Velnes na Abituri in je v okviru trimesečne prakse delala na otoku Zakintos v Grčiji, in sicer v hotelski restavraciji, baru, recepciji in velnesu. "V hotelu, kjer delam, so še druge študentke. Skupaj smo obiskale vse plaže, mesta in skrite kotičke na otoku. Po štirih urah dela se odpravimo raziskovat naravo. Ni mi žal, da sem tu," je povedala študentka, ki se po dolgih tednih grškega poletja preizkuša v različnih vlogah. Med drugim tudi kot sladoledna gospa. "To, da zagovor doktorske disertacije zaradi pandemije covid-19 opravljaš prek ekrana in elektronskih povezav, je kar normalno, kajne? Če si povrhu vsega še strokovnjak za telekomunikacije z optičnim priključkom v hiši in petimi dobrimi računalniki doma, bi lahko bilo celo nadvse običajno. Pa ni nujno tako. In si spet bogatejši za kako izkušnjo," je povedal diplomirani ekonomist Aleš Lukman, ki je doktoriral na FKPV – prek videoklica na telefonu. "Moj osebni službeni računalnik je deset minut pred zagovorom začel posodabljati varnostne nastavitve, preostali člani družine (lastniki tistih preostalih računalnikov) pa so bili zunaj na sprehodu, da bi jaz imel dovolj miru med tem pomembnim dejanjem. Konec dober, vse dobro. Telefon je bil moj zaveznik. Telekomunikacije so še vedno moje prvo področje delovanja."

Dogodki, ki jih lahko obiščete to jesen

Umetna inteligenca odpira nova in nova vprašanja. Čeprav nekateri ob tem dvigajo obrvi, pa med nami obstaja vse več posameznikov, ki znajo njene prednosti izkoristiti v svojo korist. Z njeno pomočjo je lahko marsikatero delo opravljeno hitreje, informacije pa še nikoli niso bile tako blizu kot danes. Prav zato so na Fakulteti za komercialne in poslovne vede ob svoji 20-letnici obstoja organizirali številne dogodke, med katerimi je bil tudi brezplačni spletni seminar z naslovom Umetna inteligenca ni samo ChatGPT. Preverite, kateri dogodki prihajajo to jesen:

Čestitajmo novi generaciji diplomantov. Letos bodo diplome podelili že na 39. slavnostni podelitvi diplom, in sicer 17. oktobra 2024 ob 16.30 v Narodnem domu Celje (udeležba samo za vabljene).

Imejmo dan osebnih spoznanj. Tradicionalno drugačen začetek novega študijskega leta – okrogla miza Kakovostno z vami že desetletja z zanimivimi gosti. 1. oktobra 2024 ob 17.00 na FKPV in prek spleta.

Znanje in poslovni izzivi v letu 2024. Bogate izkušnje, rešitve in dobre prakse različnih avtorjev bodo predstavljene na že 10. Mednarodni znanstveni konferenci: 21. novembra 2024 ob 9.00 na FKPV in prek spleta.

Prednosti študija na FKPV in Abituri: