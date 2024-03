Slovenski izvoz januarja medletno zrasel za 8,3 odstotka

Januarja je bila višja samo vrednost izvoza v države nečlanice EU, in sicer za 20,8 odstotka. Brez poslov oplemenitenja se je ta zvišala za 2,7 odstotka na 782 milijonov evrov.

Vrednost uvoza iz držav EU je upadla za 8,2 odstotka, iz držav nečlanic pa se je zvišala za 24,7 odstotka. Brez poslov oplemenitenja se je uvoz iz zadnjih znižal za dva odstotka na 759 milijonov evrov.

Primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino je januarja dosegel 300 milijonov evrov.

Januarja so statistiki pri celotnem izvozu in uvozu zaznali najnižja deleža blagovne menjave z državami EU doslej. Blagovna menjava s to skupino držav je obsegala 50,4 odstotka vsega izvoza in 47,3 odstotka vsega uvoza. Deleža sta se zmanjšala predvsem zaradi rasti vrednosti poslov oplemenitenja pri trgovanju z državami nečlanicami EU.

V primerjavi z decembrom lani se je vrednost izvoza blaga januarja zvišala za 24,5 odstotka, uvoza pa za 31,1 odstotka. Znižala se je v manjši meri samo vrednost uvoza iz držav članic EU, povsod drugje so statistiki zaznali rast.