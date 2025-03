Si želite na svoje, a potrebujete kredit?

Nakup ali gradnja lastnega doma je eden največjih finančnih izzivov za mlade v Sloveniji. Mnogi se pri tem opirajo na pomoč staršev, vendar številni te možnosti nimajo in si morajo pomagati z dolgoročnim stanovanjskim kreditom. V NLB se zavedamo teh izzivov, zato smo pripravili nagradno igro, s katero želimo mladim vsaj malo olajšati pot do lastnega doma.

Kako sodelovati v nagradni igri?

Če ste mlajši od 40 let in boste do 31. oktobra 2025 v NLB sklenili stanovanjski ali hipotekarni kredit, imate priložnost sodelovati v žrebu za povrnitev treh mesečnih obrokov kredita v skupni vrednosti do tisoč evrov. Skupaj bomo nagradili sto srečnežev, ki bodo tako deležni manjše finančne razbremenitve pri odplačevanju svojega kredita.

Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri najdete na naši spletni strani.

Zakaj izbrati NLB Stanovanjski kredit? NLB Stanovanjski krediti so zasnovani tako, da vam omogočajo pogoje odplačevanja, ki so prilagojeni vašim finančnim zmožnostim, z dobo odplačevanja in vrsto obrestne mere, ki vam najbolj ustrezata. Če gradite oz. kupujete pasivno hišo ali nizkoenergijsko hišo, preverite tudi NLB Zeleni stanovanjski kredit, s katerim lahko bolj ugodno financirate trajnostne projekte. Obiščite katerokoli poslovalnico NLB, kjer vam bodo naši strokovnjaki pomagali poiskati najustreznejšo rešitev glede na vaše potrebe in finančne cilje. S tem boste lahko brez skrbi načrtovali svojo prihodnost in si ustvarili udoben dom.

Dodatne možnosti financiranja

Za vse, ki potrebujete le dodatna finančna sredstva, pa je na voljo tudi NLB Osebni kredit do štirideset tisoč evrov. Ta gotovinski kredit lahko sklenete hitro in enostavno prek spleta, videoklica ali v poslovalnici. Stranke NLB ga lahko uredite kar v svoji digitalni banki NLB Klik, brez obiska poslovalnice.

Foto: NLB d.d.