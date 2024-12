Gospodarstvo je imelo konec leta 2023 v osnovnih sredstvih in zalogah za 228 milijard evrov nefinančnega premoženja, kar je bila 3,6-kratna vrednost letnega bruto domačega proizvoda. Osnovna neto sredstva so bila vredna 194 milijard evrov, zaloge v bilancah gospodarstva pa 34 milijard evrov, je ta teden objavil statistični urad.

Pretežni del ali 80 odstotkov vrednosti osnovnih sredstev so predstavljali zgradbe in objekti, sledili so stroji in oprema, proizvodi intelektualne lastnine in gojena naravna sredstva. Neto vrednost osnovnih sredstev se je lani realno zvišala za 0,3 odstotka. Zrasla je vrednost strojev in opreme, vrednosti proizvodov intelektualne lastnine ter zgradb in objektov pa sta se znižali.

Skoraj polovico vrednosti osnovnih sredstev je imel v lasti sektor gospodarskih družb in tretjino gospodinjstva, katerih osnovna sredstva so predvsem stanovanja. Petino jih je imel sektor država, 0,6 odstotka pa sektor nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva. Vrednosti osnovnih sredstev gospodarskih družb in tistih v lasti države se je realno zvišala, vrednosti v lasti gospodinjstev in sektorja nepridobitnih institucij sta upadli.

Konec lanskega leta je nefinančno premoženje gospodinjstev skupno doseglo vrednost 155 milijard evrov. Osnovna sredstva in zaloge so bili vredni 80 milijard evrov, od tega 55 milijard evrov stanovanja ali 52 odstotkov, zemljišča v lasti gospodinjstev skupaj s sektorjem nepridobitnih institucij 59 milijard evrov ali 38 odstotkov in trajno potrošno blago 16 milijard evrov ali deset odstotkov.

Večji del vrednosti trajnega potrošnega blaga, in sicer devet milijard evrov ali 57 odstotkov, je predstavljala vrednost osebne transportne opreme. 4,4 milijarde evrov ali 28 odstotkov so predstavljali pohištvo in gospodinjski aparati, 2,3 milijarde evrov ali 15 odstotkov pa vrednost blaga za rekreacijo in razvedrilo, kot so denimo računalniki, televizorji, telefoni, ter drugega trajnega blaga.