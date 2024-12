OECD se je pridružil domačim in tujim institucijam, ki so Sloveniji že znižale napoved letošnje gospodarske rasti. Sloveniji je napoved BDP za letos znižal z 2,3 na 1,1 odstotka in za leto 2025 z 2,7 na 2,6 odstotka. Za svetovno gospodarstvo je medtem napoved rasti za letos ohranil pri 3,2 odstotka, za leto 2025 pa jo je zvišal za 0,1 odstotne točke na 3,3 odstotka.

Napoved Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) za rast slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP) v letošnjem letu je tako precej nižja od majske ocene, ko je organizacija napovedovala 2,3-odstotno rast. Pred tem so občutno nižje napovedi BDP (1,5 odstotka) objavili tudi Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) in Mednarodni denarni sklad (IMF). Evropska komisija Sloveniji za letos napoveduje 1,4-odstotno rast. Ocena OECD je torej najbolj pesimistična izmed vseh omenjenih.

Prihodnji dve leti znova bolje

Za 0,1 odstotne točke je znižal tudi napoved rasti za prihodnje leto, po novem bo ta znašala 2,6 odstotka. Toliko naj bi po napovedih organizacije gospodarska rast znašala tudi v letu 2026.

OECD pričakuje, da se bo rast slovenskega BDP v letih 2025 in 2026 okrepila na račun okrevanja domačega in zunanjega povpraševanja.

Fiskalna politika bo prihodnje leto nevtralna, kar bo posledica nadaljnje porabe za obnovo po lanskoletnih poplavah in povečanja plač v javnem sektorju, nato pa se bo leta 2026 zaostrila, pričakuje organizacija.

Po oceni OECD so v Sloveniji med drugim potrebne nadaljnje reforme, pri čemer so posebej izpostavili pokojninsko.

Rast svetovnega gospodarstva brez sprememb

Svetovno gospodarstvo naj bi se po najnovejši oceni OECD letos okrepilo za 3,2 odstotka, kar je enako oceni iz septembra.

"Svetovno gospodarstvo je letos kljub različni stopnji aktivnosti v posameznih državah in sektorjih ostalo odporno," so ob objavi poročila zapisali v OECD. Kot ugotavljajo, se je stopnja inflacije še naprej umirjala in v večini gospodarstev se je spustila na ciljne vrednosti centralnih bank.

V OECD so med glavnimi tveganji za gospodarstvo izpostavili krepitev geopolitičnih tveganj, trgovinskih sporov in protekcionizem nekaterih držav.

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, ki v poročilu sicer ni poimensko izpostavljen, je namreč po izvolitvi nekaterim trgovinskim partnericam ZDA zagrozil s povišanjem carin že prvi dan, ko bo nastopil položaj.

Prihodnje leto nekoliko boljše

OECD je malenkost izboljšal napoved svetovne gospodarske rasti za prihodnje leto. Po novem pričakuje 3,3-odstotno rast, medtem ko so septembra napovedovali 3,2-odstotno rast.

Tudi leta 2026 se bo svetovna gospodarska rast okrepila za 3,3 odstotka, še napovedujejo.

Med največjimi svetovnimi gospodarstvi OECD za ZDA za letošnje leto napoveduje 2,8-odstotno gospodarsko rast, potem ko so septembra napovedali 2,6-odstotno. Prihodnje leto naj bi se največje svetovno gospodarstvo okrepilo za 2,4 odstotka, kar je za 0,8 odstotne točke več od septembrske napovedi. Leta 2026 se ZDA obeta 2,1-odstotna rast BDP.

Na Kitajskem naj bi gospodarska rast letos ostala skladna s preteklimi napovedmi, okrepila naj bi se za 4,9 odstotka. Za 0,2 odstotne točke pa je OECD zvišala napoved za prihodnje leto, po novem ta znaša 4,7 odstotka. Čez dve leti se Kitajski obeta 4,4-odstotna gospodarska rast.

Največjima evropskima gospodarstvoma, Franciji in Nemčiji, je organizacija zmanjšala napoved gospodarske rasti za leto 2025 za po 0,3 odstotne točke. Nemški BDP se bo po novem prihodnje leto okrepil za 0,7 odstotka, francoski pa za 0,9 odstotka. Nemško gospodarstvo bo medtem letos stagniralo, francosko pa se bo okrepilo za 1,1 odstotka.

Rast BDP v območju z evrom bo letos 0,8-odstotna. Prihodnje leto se bo okrepila na 1,3 odstotka, leta 2026 pa na 1,5 odstotka, je še razvidno iz danes objavljenega poročila OECD.