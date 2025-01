Najdonosnejša naložba leta 2025?

Zadnji fenomen, ki je številnim Slovencem omogočil boljši življenjski standard, se je zgodil v letih 2020 in 2021. Takrat so tisti bolj pogumni investirali v za tiste čase relativno neznan, predvsem pa tvegan segment kapitala – kriptovalute.

V preteklosti smo večino dobrih naložbenih priložnosti v Sloveniji zamudili. Nekaj zaradi pomanjkanja informacij, nekaj pa zaradi naložbene zadržanosti in skeptičnosti. Kljub temu je nekaterim uspelo prepoznati priložnosti in ustvariti impresivno premoženje.

Nekateri so investirali v prave projekte in z nizkimi začetnimi vložki ustvarili milijone. Spet drugi so dober trenutek za nakup zamudili ali pa investirali v kriptoprojekte, ki so propadli.

Prvi so bogatejši, drugi pa so bogatejši za izkušnjo.

Kako je lansko leto postavilo temelje za nadpovprečne donose v 2025?

Leto 2024 je bilo za kriptosvet prelomno. Ameriški regulator za trg vrednostnih papirjev je odobril prve ETF-sklade za kriptovalute. S to potezo je trg kriptovalut postal uradno priznan naložbeni segment, v katerega lahko vlagajo največje svetovne naložbene hiše in upravljavci premoženja.

V kriptovalute so tako začeli vlagati tudi prvi pokojninski skladi, katerih naložbe morajo biti še posebej preudarne.

Vse več se govori tudi o Bitcoinu kot potencialni obliki strateških državnih rezerv.

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je za medij CNBC povedal, da bodo ZDA s kriptovalutami naredile nekaj velikega, ker nočejo, da bi jih pri tem prehitela Kitajska ali kdorkoli drug. Na vprašanje, ali namerava ustvariti rezervo kriptovalut, ki bi bila podobna naftnim rezervam, pa je Trump odgovoril pritrdilno.

Postalo je jasno, da ima ta najmlajši naložbeni segment trenutno poleg umetne inteligence največji potencial za rast in razvoj.

Kriptovalute so tukaj in ne gredo nikamor. Poti nazaj več ni. Zdaj ostaja le še vprašanje, kako lahko imamo tudi državljani Slovenije nekaj od tega.

Medtem ko je povprečni vlagatelj v letu 2024 dosegel 9,8-odstotni donos (vir: Bloomberg, JP Morgan), so nekateri vlagatelji dosegli tudi več kot stoodstotni donos.

Donosi najbolj priljubljenih naložb v letu 2024:

S&P: +24 %

Zlato: +27 %

Bitcoin: +122 %

Pridružite se naši nagradni igri, kjer lahko osvojite nagrado v višini tisoč evrov začetnega kapitala, ki ga bo družba Incrementum, d. o. o., vložila v vaš osebni portfelj kriptosredstev. Ta portfelj bomo v podjetju Incrementum, d. o. o., z našim izjemnim timom analitikov kriptotrga skrbno in brezplačno tudi upravljali do konca leta 2025. Decembra 2025 si boste lahko del ali celotno vrednost svojega portfelja tudi izplačali. Na tem mestu velja izpostaviti, da nihče ne more oceniti, v kakšnih odstotkih se bo vaš portfelj v tem času povečal oziroma zmanjšal, saj lahko zgolj sklepamo, kaj je trg sposoben narediti v času t. i. bikovskega trenda (angl. Bull market).

Najboljše kriptonaložbe?

Katere so torej tiste kriptonaložbe, ki bodo v letu 2025 ustvarile najvišje donose? Je to Bitcoin? Mogoče Ethereum? Prihaja morda čas alternativnih kovancev? Je to leto leto umetne inteligence in kriptoprojektov, ki so tesno povezani z njo? Se morda obetajo visoki donosi na kriptovalutah, povezanih z decentraliziranim finančništvom?

To so vse zelo dobra vprašanja, na katera je težko odgovoriti na hitro in brez podrobnih tehničnih analiz.

Nekaj pa je popolnoma jasno – pravzaprav dve stvari.

Tisti, ki bodo danes investirali v prave kriptoprojekte, lahko na daljši rok pričakujejo visoke donose – verjetno veliko višje kot z vlaganjem v delnice, obveznice ali nepremičnine.

Žal se bodo nekateri naložbe lotili preveč površno in zgodile se jim bodo naslednje napake:

kupili bodo napačne kriptoprojekte, ki so že ali pa še bodo izgubili fundament,

pozabili bodo spremljati kupljene projekte in tako tvegali izgubo vrednosti svoje naložbe,

investirali bodo kratkoročno v upanju na hitre dobičke, se vznemirili, ko bodo vrednosti padale, in zaradi pohlepa ali pa neznanja pozabili prodati, ko bodo imeli že lep donos,

nasedali bodo vse pogostejšim prevaram in svoje finančne podatke zaupali tujcem, ki obljubljajo prelepe rezultate,

nekateri bodo celo izgubili podatke za dostop do kriptovalut, ki so jih kupili.

Lahko pa se temu tudi izognete.

Če v kriptovalute do zdaj še niste vlagali in ne veste, kako in kje začeti, je tukaj za vas Incrementum. V podjetju Incrementum smo specializirani za analizo in izbor najobetavnejših kriptoprojektov. Verjamemo v odgovorno in informirano investiranje, kar je razlog, da nam zaupa že na stotine zadovoljnih vlagateljev.

Pridružite se številnim zadovoljnim strankam, ki so že izkoristile prednosti investiranja v kriptovalute.