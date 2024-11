Na konferenci GoDigital za večjo uporabo umetne inteligence v podjetjih

Slovenska podjetja, predvsem mala in srednje velika, zaostajajo pri uvajanju umetne inteligence, so opozorili udeleženci konference GoDigital 2024 in predstavili številne koristi, ki jih ta tehnologija prinaša. Ob pomanjkanju strokovnjakov IKT je bilo slišati tudi veliko pozivov k uvedbi obveznega predmeta računalništva v izobraževalni sistem.

Evropska komisija je v letošnjem poročilu o uresničevanju ciljev digitalnega desetletja opozorila na nizko stopnjo digitalizacije malih in srednje velikih podjetij ter nizko stopnjo digitalnih kompetenc, je ob začetku konference GoDigital 2024 na Brdu pri Kranju spomnil predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Tibor Šimonka. Po podatkih komisije je v Sloveniji tudi veliko pomanjkanje strokovnjakov s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Slovenija je namreč po številu strokovnjakov IKT v EU na 25. mestu, za njo sta samo Grčija in Romunija.

Kot je poudaril Šimonka, je visoka stopnja digitalizacije pogoj za uspešno rabo umetne inteligence. Njeno uvajanje pa je za podjetja po njegovem prepričanju zelo pomembno, saj prinaša številne koristi – omogoča avtomatizacijo procesov, znižanje stroškov, ustvarjanje personaliziranih izkušenj za stranke ipd.

Predsednica upa na prebujenje

"Upam, da nas bodo ti podatki, ki kažejo na slabo pripravljenost Slovenije na razvoj modernih informacijskih tehnologij, prebudili," je v pogovoru s predsednikom Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS Nenadom Šutanovcem povedala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Ob tem je poudarila pomen uvedbe obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovne in srednje šole. "Verjamem v to, da je danes računalniška pismenost nekako tako kot znati brati in pisati, ampak mi tega v šolah nimamo," je dejala. Obenem je dodala, da je Slovenija edina država v Evropi, ki nima obveznega predmeta računalništva in informatike oziroma tega predmeta trenutno ne uvaja z reformami.

Po prepričanju predsednice bi morali taki predmeti mlade učiti tudi o pasteh modernih tehnologij.

Gospodarstveniki težko pričakujejo center za umetno inteligenco in superračunalnik

Da bi bilo treba čim prej uvesti računalniško mišljenje in digitalne kompetence na vse ravni izobraževanja, je v okviru okrogle mize poudarila tudi generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Glede podatkov o nizki stopnji digitalizacije predvsem malih in srednje velikih podjetij je pojasnila, da skuša zbornica ustvarjati podporno okolje za podjetja, tudi s konkretnim vodičem za uvajanje umetne inteligence. Obenem v gospodarstvu težko pričakujejo napovedana kompetenčni center za umetno inteligenco in superračunalnik.

Ukrepe in spodbude za digitalizacijo podjetij pripravlja tudi država, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež. Prav tako potekajo aktivnosti za izvajanje letos sprejete uredbe EU o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo oziroma t. i. platforme STEP, ki je namenjena podpori evropskim industrijam za pospeševanje vlaganj v kritične tehnologije.

V Zavarovalnici Triglav z umetno inteligenco poslovne procese postavljajo na glavo

Matej Černe z ljubljanske ekonomske fakultete je v razpravi poudaril, da večina ljudi še vedno ne uporablja umetne inteligence oziroma ne ve, kako jo uporabljati, da bi prinesla dodano vrednost. Največ bi se po njegovem mnenju lahko naredilo z usposabljanji.

Predsednik iniciative AI4SI Mitja Trampuž je dodal, da tudi na globalni ravni veliko podjetij ne dela nič z umetno inteligenco. Ga pa veseli dejstvo, da je ta tematika končno prišla v ospredje.

Med podjetji, ki so umetno inteligenco v zadnjih dveh letih uspešno uvedla v svoje poslovne procese, je Zavarovalnica Triglav. Kot je dejal izvršni direktor področja za digitalno poslovanje in izkušnjo stranke pri zavarovalnici Gregor Kovačič, z njeno pomočjo preoblikujejo in postavljajo na glavo poslovne procese.

Nagrado GoDigital 2024 za najboljši digitalni projekt leta je prejelo podjetje Inea za projekt Vizualna kontrola ohišij števcev z uporabo umetne inteligence. Foto: GZS V okviru konference so podelili tudi nagrado GoDigital za najboljši digitalni projekt leta. Nagrado je prejelo podjetje Inea, in sicer za projekt Vizualna kontrola ohišij števcev z uporabo umetne inteligence. Komisija je zmagovalni projekt izbrala na podlagi napredne uporabe umetne inteligence, kjer so med drugim ključno vlogo igrali inovativnost, upoštevanje načel trajnosti ter merljiv vpliv na konkurenčnost in uspešnost celotnega projekta.

Med finalisti sta bili še podjetji Eles in Creaplus.