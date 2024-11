Lidlovi zaposleni stavijo na povezanost in dobro ekipo

Skrb za zadovoljstvo in povezanost zaposlenih je v sodobnem svetu postala ena ključnih prednosti vsakega uspešnega delodajalca. Ti si z različnimi družabnimi dejavnostmi za zaposlene prizadevajo izboljšati komunikacijo in sodelovanje med sodelavci ter ustvariti občutek pripadnosti. V Lidlu Slovenija za krepitev ekipnega duha v okviru strategije dobrega počutja Dober lajf skrbijo s številnimi družabnimi dogodki, od piknikov do udeležbe na športnih tekmovanjih, pa tudi z aktivnostmi, ki sodijo na področje družini prijaznega podjetja.

Lidlov piknik za povezanost top ekipe

Eden takšnih dogodkov za vse zaposlene je Lidlov piknik, ki je postal tradicionalen. Dogodek, poln skupinskih izzivov, nagradnih iger, okusne hrane in zabavne glasbe, je letos potekal na letališču v Celju, udeležilo pa se ga je več kot tisoč zaposlenih iz prodajaln, skladišča in upravnih služb.

Vrhunec piknika je vsako leto podelitev medalj najboljšim mentorjem novozaposlenim in razglasitev najboljših treh Lidlovih trgovin, ki so v preteklem poslovnem letu dosegle najboljše rezultate glede na različne kriterije. Vsi zaposleni teh trgovin poleg priznanj prejmejo tudi finančno nagrado – najboljši v višini ene dodatne mesečne bruto plače.

Foto: Klemen Razinger

Brezplačna udeležba na številnih športnih dogodkih

Poleg družabnih dogodkov si v Lidlu za dober lajf zaposlenih prizadevajo tudi s krepitvijo zdravja in spodbujanjem aktivnega življenjskega sloga. Svetovna zdravstvena organizacija namreč navaja, da ima redna telesna vadba številne prednosti – od boljšega duševnega počutja do preventive pred številnimi boleznimi. V podjetju za to poskrbijo z rednimi sadnimi dnevi, organizacijo predavanj za osebno opolnomočenje ter brezplačno udeležbo na raznih športnih dogodkih.

Med najbolj obiskanimi in priljubljenimi športnimi dogodki sta ljubljanski maraton ter poletni in zimski Oviratlon, veliko udeležbo pa imajo tudi Istrski maraton, Poli maraton ter Biznis Run Celje, ki se jih lidlovci in lidlovke udeležijo brezplačno.

Zdrav življenjski slog z ambasadorji zdravja

Poleg tega imajo v Lidlu Slovenija v vsakem oddelku in trgovini tudi t. i. ambasadorje zdravja – lidlovke in lidlovce, ki so še posebej zavezani vitalnemu življenju in v svojih ekipah skrbijo za zdrav življenjski slog. Zanje vsako leto organizirajo tudi Dan ambasadorjev zdravja, namenjen pridobivanju novih znanj in veščin za dobro fizično in psihično počutje, ki jih ambasadorji prenašajo naprej v svoje ekipe.

"Lidl res povezuje, tako v službi kot na raznih dogodkih. To mi daje občutek pripadnosti, kar posledično prinese tudi večje zadovoljstvo na vseh področjih življenja," o ugodnostih, ki jih Lidl ponuja svojim zaposlenim v okviru strategije Dober lajf, pravi Apolonija Cajzek, pomočnica vodje Lidlove trgovine v Žalcu in ena od ambasadork zdravja v podjetju.