Kaj imata skupnega NK Maribor in Festival Ljubljana?

Niso pomembni le poslovni dobički, resnično uspešno podjetje je tisto, ki poleg dobrih poslovnih rezultatov konec leta lahko pokaže tudi sodelovanje s skupnostjo, še več, spodbuja razvoj lokalne ali celo regionalne skupnosti. Primer takšnega podjetja je i-Vent, kjer poleg tega, da že 15 let slovijo kot ponudniki najnaprednejših rešitev za prezračevanje, slovijo tudi po poštenosti, zagnanosti, trdem delu in predanosti svojemu poslanstvu – zagotavljanju zdravih in udobnih pogojev bivanja. Svojo pozornost tako namenjajo tudi širši skupnosti, s katero na različne načine soustvarjajo okolje, ki navdihuje in povezuje ter tako ustvarja lepši svet.

Ni le kao sinonim za kakovostno prezračevanje, podjetje i-Vent skladno s svojim poslanstvom širjenja zdravih in ugodnih bivalnih pogojev pogosto nagrajuje svoje zveste uporabnike in vse, ki skrbijo za kakovost zraka v svojih domovih.

Foto: i-Vent

Misija: Ustvariti lepšo prihodnost

S svojo široko paleto sponzorstev in donacij podjetje i-Vent dokazuje, da uspeh podjetja ni le v poslovnih dosežkih, temveč tudi v prispevku k širši družbi. Njihova podpora športu, kulturi, družabnim dogodkom in pomoči potrebnim ni le simbol njihove družbene odgovornosti, temveč izraz pristne skrbi za boljši jutri.

Direktor Milan Kuster verjame, da so prav ljudje in skupnosti tisti, ki predstavljajo pravo vrednost: "S svojim delovanjem se trudimo ustvarjati pozitivne spremembe, navdihovati in krepiti vezi med posamezniki." Zato i-Vent ni le vodilno podjetje na področju prezračevalnih sistemov, temveč tudi srce in steber skupnosti, ki diha s polnimi pljuči.

Šport kot temelj zdrave skupnosti

V podjetju i-Vent razumejo, kako pomembno vlogo igra šport pri gradnji zdravih in povezanih skupnosti. Zato so ponosni glavni sponzor Odbojkarskega kluba i-Vent Maribor, kjer podpirajo tako mlade talente kot profesionalne igralce. Poleg odbojke so pomemben podpornik številnih drugih športnih panog, med katerimi izstopajo tenis, nogomet, hokej, vaterpolo, padel, konjeništvo in kegljanje.

Konjeniški klub Foto: i-Vent

Podjetje sodeluje z uglednimi športnimi klubi, kot je NK Maribor, ter z manjšimi lokalnimi društvi, kot je NK Kupšinci, kjer so generalni sponzor. Podpora podjetja tako sega od profesionalnih lig do rekreativnih skupnosti, kar kaže njihovo željo po širjenju pozitivnih vrednot športa med vse generacije.

Foto: i-Vent

Kultura nas združuje

Kot poudarja direktor podjetja i-Vent Milan Kuster, je kultura odraz družbe, zato je njen razvoj ključnega pomena: "I-Vent s ponosom sponzorira številne prestižne kulturne dogodke, ki navdihujejo ljudi in bogatijo slovenski kulturni prostor. Med njimi so Festival Lent, kjer smo eden od glavnih pokroviteljev, podpiramo pa tudi Festival Ljubljana, Borštnikovo srečanje v SNG Maribor in priljubljeno Operno noč."

V podjetju i-Vent posebno pozornost namenjajo tudi manjšim, a ravno tako srčnim dogodkom, kot so TrojicaFest ter Festival Avsenik v Begunjah, ki ohranjajo slovensko glasbeno dediščino. Z vlaganjem v kulturo podjetje krepi povezave med ljudmi in skrbi, da je umetnost dostopna čim širšemu krogu ljudi.

Pesem poletja Foto: i-Vent

Družabni dogodki za vse generacije

Podjetje i-Vent se zaveda tudi pomena družabnih dogodkov, ki združujejo ljudi in jim omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Sponzorirajo edinstvene dogodke, kot sta Pubec – festival mladih vin, ki poteka v Mariboru in Ljubljani, ter Pravljična Kamnica z drsališčem, kjer pričarajo praznično vzdušje za vse generacije.

Foto: i-Vent

Z veseljem podpirajo tudi dobrodelni Pohod na sv. Urbana, ki združuje rekreacijo in humanitarno pomoč. Poleg tega tudi sami organizirajo številne pohode in prireditve, ki spodbujajo gibanje ter krepitev lokalne povezanosti.

Zavezani pomagati tistim v stiski

V i-Ventu se zavedajo odgovornosti, ki jo nosijo kot družbeno odgovorno podjetje. Ko so leta 2023 Slovenijo prizadele katastrofalne poplave, so brez pomisleka nesebično priskočili na pomoč prizadetim in prispevali donacije za obnovo prizadetih objektov. Poleg tega podpirajo tudi številna gasilska društva, ki igrajo ključno vlogo pri zaščiti in varnosti skupnosti.

Da bo svež in zdrav zrak dostopen vsem, so pripravili izjemno ponudbo, v kateri vam je pametni prezračevalni sistem i-Vent na voljo do kar 65 % ceneje*.



