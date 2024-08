Julija prodanih več avtomobilov

V Sloveniji je bilo julija prvič registriranih 5.092 osebnih in lahkih gospodarskih vozil, kar je 18,2 odstotka več kot julija lani. Pri tem se je število prvič registriranih osebnih vozil povečalo za skoraj petino. V sedmih mesecih je število prvih registracij osebnih in lahkih gospodarskih vozil naraslo za 6,9 odstotka.

Julija je bilo prvič registriranih 4.529 osebnih vozil ali 19,9 odstotka več kot julija lani. Med znamkami je bil na vrhu Volkswagen. Sledila sta Renault in Škoda. Najbolje prodajan je bil model renault clio. Sledila sta Dacijin duster in Renaultov captur, je razvidno iz danes objavljene statistike Trgovinske zbornice Slovenije.

Lahkih gospodarskih vozil je bilo prvič registriranih 563 oz. šest odstotkov več kot julija lani. Vodilne znamke so bile Vokswagen, Ford in Renault, najbolje prodajana modela pa Fiatov ducato in Fordov transit custom.

V prvih sedmih mesecih letos je bilo prvič registriranih 37.940 osebnih in lahkih gospodarskih vozil oz. 6,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Najbolj prodajan osebni avto je renault clio

Od tega je bilo osebnih vozil 32.867 oz. 5,7 odstotka več. Na vrhu so bile znamke Volkswagen, Renault in Škoda. Med modeli je bil najbolj prodajan renault clio.

Pri lahkih gospodarskih vozilih, katerih število prvih registracij se je povečalo za 14,9 odstotka na 5.073, so bile na vrhu znamke Renault, Ford, Volkswagen, najbolje prodajan model pa Fordov transit custom.

Julija je bilo prvič registriranih 605 elektrificiranih osebnih vozil. Od tega je bilo 145 popolnoma električnih vozil in 88 priključnih hibridov. Hibridov je bilo 215, blagih hibridov pa 157. Med popolnoma električnimi vozili je bil najbolj prodajan Cuprin model born.

V prvih sedmih mesecih letos so bila skupno na novo registrirana 5.804 elektrificirana vozila, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lani registriranih 7.673.