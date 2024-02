Kralj evropskih in slovenskih cest, ki nastaja tudi na Dolenjskem

Renault Clio ima v slovenskem avtomobilskem svetu posebno mesto. Gre za dolgoletnega prodajnega "prvaka" pri nas, pa tudi za vozilo, ki je zadnja tri desetletja še kako zaznamoval poslovanje novomeške tovarne Revoz in njenih slovenskih dobaviteljev. Zdaj francoska avtomobilska znamka ponovno predstavlja ekskluzivno omejeno serijo vozil Clio , narejenih v Revozu in namenjenih samo slovenskim kupcem. Unikatna serija ponuja izjemno razmerje med kakovostjo in ceno, hkrati pa predstavlja dober opomnik, kakšen ponos slovenske proizvodnje je pravzaprav Clio. Tudi zato je oprema vozila v tej posebni ponudbi prilagojena željam slovenskih kupcev.

Omejena serija I Feel Slovenia kupcem ponuja odlično razmerje med ceno in opremljenostjo vozila. Po kakšni ceni? Clio I Feel Slovenia je na voljo že od 15.990 evrov in nudi bogat nabor opreme ter bencinski motor TCe90.

Ko govorimo o vozilu Renault Clio, govorimo o prodajni uspešnici, ki vse od prihoda na trg leta 1990 ni pojenjala. Tudi v Sloveniji Renault Clio ostaja najpogostejši avtomobil na slovenskih cestah, hkrati pa se lahko pohvali z laskavim naslovom slovenski avto leta 2020. Najbolj prodajano mestno vozilo zdaj piše novo zgodbo z novo omejeno serijo, ki so jo pri znamki Renault, tako kot že leta poprej, zopet poimenovali I Feel Slovenia. Gre za močno in ponosno blagovno znamko, ki je v svojem bistvu združila lepoto slovenske narave, nacionalno identiteto in tudi inovativen tehnološki razvoj. Vse, kar uteleša tudi Renault Clio. Pri znamki Renault so se sicer že leta 2017 (pri vozilu Clio četrte generacije) in leta 2020 (pri vozilu Clio pete generacije) povezali z vsem, na kar so bili ponosni ob izdelavi vozila Renault Clio. Čeprav je obakrat šlo za vozilo z najdražjim paketom opreme, je Clio I Feel Slovenia postal velika prodajna uspešnica. Tokrat pa so se pri znamki Renault odločili, da s preobrazbo pete generacije tega ikoničnega vozila slovenskim kupcem ponudijo vozilo z bogatim naborom opreme, ob tem pa ohranijo njegovo ljudskost in dostopnost. Poleg ravni opreme, ki so na voljo na vozilu Renault Clio od njegovega lansiranja oktobra lani (authentic, evolution, techno in iconic esprit Alpine), se zdaj ponosno predstavlja še omejena serija I Feel Slovenia.

Clio I Feel Slovenia

Četrta generacija vozila se je v novomeški Revoz vrnila leta 2017, tam pa je ostala vse do danes. Kralj evropskih ulic, ki nastaja tudi na Dolenjskem, v novodobni izvedenki navdušuje z dizajnom ter sodobno, udobno in moderno, a hkrati obvladljivo tehnologijo. Z novim, še bolj odločnim in elegantnim videzom ter prefinjeno notranjostjo Renault Clio I Feel Slovenia ponuja širok nabor opreme, številne asistenčne sisteme in dovršen multimedijski sistem, v njegovi serijski izvedbi so med drugim tudi že vzvratna kamera in platišča iz lahke litine 41 cm (16'').

"Ponosen sem, da smo edina avtomobilistična znamka, ki lahko svojim kupcem ponudi vozilo, izdelano v Sloveniji, in ki je sinonim za visoko kakovost, inovativnost ter brezhibno izdelavo," pove Gregor Smole, direktor prodaje in marketinga Renault in Dacia, GA Adriatic. Foto: Arhiv ponudnika

Ta raven opreme je ustvarjena izključno za slovenski trg in je oblikovana z mislijo na naše kupce, na to, kar ti želijo, potrebujejo in zahtevajo od majhnega, elegantnega mestnega vozila. Ne le, da bomo kupce prepričali s ceno, za katero menim, da je najkonkurenčnejša na slovenskem trgu, temveč tudi z bogato opremo, dovršenim in izpopolnjenim dizajnom in udobnostjo, ki jo prinaša Renault Clio," pojasnjuje Gregor Smole, direktor prodaje in marketinga Renault in Dacia, GA Adriatic.

Renault Clio v različici I Feel Slovenia je na voljo v štirih različnih barvah karoserije, in sicer ledeniško beli, črni Etoile, oranžni Valencia in rdeči Flamme. Kupci vozila Renault Clio pa bodo lahko kar pet let uživali v brezskrbni vožnji s pet let oziroma sto tisoč kilometri jamstva.

Kakšno ključno opremo ponuja Clio I Feel Slovenia?

Privlačen dizajn, udobje v notranjosti in širok nabor tehnologij

Omejena serija I Feel Slovenia bo s privlačnim, odločnim videzom na slovenskih cestah brez dvoma pritegnila pozornost in bo še kako opazna. Tudi zaradi povsem novega svetlobnega pečata.

Clio I Feel Slovenia je kupcem na voljo od 15.990 evrov in z bencinski motorjem TCe90. Foto: Arhiv ponudnika

Na področju dizajna velja izpostaviti že omenjena platišča iz lahke litine 41 cm (16") Boa Vista, luči Full LED spredaj z dnevnim svetlobnim podpisom "diamond shape" v odbijaču, luči Full LED zadaj, kromirane dodatke na sprednjem odbijaču in na vratih ter dodatno temnjena stekla zadaj.

Udobno, svetlo notranjost med drugim odlikujejo oblazinjenje v blagi sivi barvi s 3D-vzorci ter posodobljena tehnologija in multimedija. Da bi ponudili povezljivost na najvišji ravni v svojem razredu, ima tudi omejena serija Clia I Feel Slovenia vgrajen širok nabor tehnologij, s katerimi olajša vožnjo in uporabnikom zagotavlja digitalne zmožnosti, kakršnih so vajeni v vsakdanjem življenju.

Zahvaljujoč multimedijski napravi Renault EASY LINK, ki je brezžično povezljiva s pametnimi telefoni, nastavitvami sistema MULTI-SENSE in sistemi pomoči pri vožnji, je omejena serija Clia I Feel Slovenia še kako intuitivna in povezljiva. Clio I Feel Slovenia serijsko vključuje sistem EASY LINK z 18 -centimetrskim (7") zaslonom na dotik, povezavo Bluetooth, DAB, brezžično zrcaljenje telefona prek Apple CarPlay® in AndroidAuto® ter povezavo Connectivity za povezane storitve v vozilu. Omejena serija I Feel Slovenia vključuje tudi ročno klimatsko napravo, voznikov sedež, nastavljiv po višini, impulzni pomik stekel spredaj in zadaj ter daljinsko centralno zaklepanje.

S ciljem ponuditi povezljivost na najvišji ravni v svojem razredu ima novi Clio vgrajen širok nabor tehnologij, s katerimi olajša vožnjo in uporabnikom zagotavlja digitalne zmožnosti, kakršnih so vajeni v vsakdanjem življenju. Foto: Arhiv ponudnika

Bogata serijska varnostna oprema

Tudi med serijsko varnostno opremo, ki ustreza odlični oceni NCAP, Clio I Feel Slovenia nudi številne funkcionalnosti. Katere?

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili – BAS.

Sistem proti blokiranju koles – ABS.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP + Hill Start Assist.

Sistem za pomoč pri ohranjanja vozila na voznem pasu - LKA + LDW.

Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev.

Bočni varnostni blazini spredaj in varnostna zavesa S+Z.

Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev spredaj in zadaj.

Senzor za dež in avtomatski vklop luči.

Ključ za daljinsko odklepanje in zagon vozila.

Kamera za vzvratno vožnjo.

Clio in Revoz: izdelano v Sloveniji že več kot 30 let

Dejstvo je, da avtomobilska tovarna Revoz v Novem mestu ni le pomemben člen znotraj krovne avtomobilske znamke, temveč ima pomembno vlogo tudi za slovensko gospodarsko in vso dolenjsko regijo. Obenem je avtomobilski proizvajalec Revoz tudi v mednarodnem smislu prepoznan kot sinonim za zanesljivost, inovativnost ter vrhunsko kakovost.

Avtomobilska tovarna Revoz v Novem mestu ni le pomemben člen znotraj krovne avtomobilske znamke, temveč ima pomembno vlogo tudi za slovensko gospodarsko in vso dolenjsko regijo. Foto: Arhiv ponudnika

Minevajo že več kot tri desetletja, odkar je Renault Clio prvič zapeljal s proizvodnih trakov novomeškega Revoza, kjer so ga proizvajali v vseh njegovih generacijah, izjema je bil le Renault Clio 3. generacije. In zato ni presenetljivo, da so se pri znamki Renault že obstoječim ravnem opreme odločili dodati še omejeno serijo z zgovornim poimenovanjem I Feel Slovenia.

Namreč za Revoz in posledično za celotno slovensko gospodarstvo je to izjemno pomemben model, saj zagotavlja proizvodne količine – če seštejemo vse njegove generacije, je bilo v Revozu do zdaj proizvedenih več kot dva milijona primerkov. Ob lansiranju pete generacije vozila Renault Clio leta 2019 je ta v tovarno vstopil v "soju luči" z veliko medijske pozornosti, saj je bila serijska proizvodnja zagnana v prisotnosti največjih predstavnikov slovenske vlade. In tako je bilo edino prav, kar dokazujejo tudi proizvodne številke.

Več kot 152 tisoč primerkov je bilo odpeljanih iz Revoza

Iz Revoza je bilo odpeljanih več kot 152 tisoč primerkov zadnje generacije te slovenske ikone. In kako sodelovanje s francosko avtomobilsko znamko komentirajo na Dolenjskem?

Iz Revoza je bilo odpeljanih več kot 152 tisoč primerkov zadnje generacije te slovenske ikone. Foto: Arhiv ponudnika

"V več kot 50-letni zgodovini proizvodnje vozil znamke Renault v Revozu Clio zaseda prav posebno mesto: od skupaj 4,9 milijona proizvedenih vozil predstavlja skoraj polovico (2,1 milijona). Vse generacije tega priljubljenega modela, razen tretje, so nastajale v Novem mestu in trdimo lahko, da je Clio prvi motor razvoja tovarne, saj je vsaka nova generacija s seboj prinesla nove tehnologije, nove kompetence in nov zagon. Tako se je tovarna uveljavila kot učinkovit, prilagodljiv in napreden igralec sodobne avtomobilske industrije. In prodajni slogan, s katerim se je Clio prve generacije predstavil na trgu: 'Ima vse, kar imajo veliki', ji je več kot pisan na kožo. V Revozu smo veseli in ponosni, da imamo že tretjič priložnost proizvajati tudi omejeno serijo I Feel Slovenia, ki je namenjena izključno domačemu tržišču," je poudaril Jože Bele, predsednik uprave Revoza.

Od oktobra 2023, ko se je ta ikonični mestni lepotec predstavil v prenovljeni podobi, s katero je naznanil t. i. novi val znamke Renault, ki prinaša najbolj dovršene napredne tehnologije, se je njegova zgodba z novomeškim Revozom nadaljevala. Z omejeno serijo I Feel Slovenija je danes Renault Clio še kako pripravljen na novo ljubezensko zgodbo, ki ima potencial najti svoje mesto v srcih številnih kupcev.

Foto: Arhiv ponudnika