Še prvak razreda? Hibridni clio za 28 tisočakov. #foto

Pregledujem nove in pol leta stare fotografije, zraven pa še tekst. Dvodelna maska je spodaj skoraj enaka, zgornja pa precej širša in bolj ravna brez prejšnje valovite linije. Žarometa sta spremenjena, dnevne "ledice" so v celoti preoblikovane in razporejene navpično, pravijo da v obliki polovice diamanta.

Palec gor: Zdaj, ko sem postrojenje E-tech že vzel za svojega, mi hibridno delovanje menjalnika multi-mode predstavlja najboljšo izkušnjo. Govorim o izbiri za ta segment vozila, za namen in način uporabe, kakršen pritiče cliu. Pri tem mislim na celotno delovanje, uglajeno kombinirano menjavanje električnega z bencinski pogonom, mirno speljevanje in razumno porabo.

V zadnjem testu pred prenovo sem cliu obrnil palec navzdol zaradi radarskega tempomata, ki ni bil na voljo niti kot opcija. Zdaj je ta koristni sistem pri testni opremi iconic esprit Alpine vgrajen serijsko.

Palec dol: Težava s čudnim odpiranjem pokrova prtljažnika očitno ni rešljiva. Še vedno je potrebno iskati vzvod za odpiranje tik nad tablico, nato pa decimeter višje tlačiti prste v režo pod robom pokrova.

Spremenjen odbijač z difuzorjem spada med manj obsežno preoblikovanje prenovljenega clia. Foto: Aleš Črnivec

V notranjosti je poudarek na bioloških in recikliranih materialih. Med 20 naprednimi sistemi za pomoč pri vožnji izpostavljam adaptivni regulator hitrosti, ki je po novem vgrajen serijsko Foto: Aleš Črnivec

Z bencinskim atmosferskim motorjem sodelujeta dva elektromotorja. Primarni je nameščen v vrsti z osjo menjalnika in glavne gredi motorja. Manjši služi v eno smer kot zaganjač (brez običajne povezave z jermenom), v drugo pa kot generator, ki z rekuperacijo učinkovito polni baterijo. Foto: Aleš Črnivec

Prilagodljiv tempomat je kot rečeno serijski, kakor tudi sistemi za vožnjo po avtocesti in v zastojih, opozorila za mrtvi kot in prečni promet pri vzvratni vožnji. Vozniku je v pomoč avtomatski preklop dolgih in kratkih žarometov, nadzor parkiranja spredaj in zadaj, odlično delujoča funkcija auto hold in vpadljiv zunanji in notranji dizajn Alpine.

Pravzaprav si tako opremljenega clia že za 21 tisočakov lahko omisli, kdor je zadovoljen z motorjem TCe 90. Po drugi strani pa je vstopna cena inovativnega hibridnega sistema E-Tech 25 tisočakov, vendar z opremo techno. Kaj pa cena testnega clia? 28.470 evrov znaša zaradi dodatkov k opremi iconic esprit Alpine (1.580 evrov). Gre za kovinsko barvo, paket parkiranja premium, ozvočenje Bose in zasilno rezervno kolo.

4x190 se še vedno ne izide

Oblazinjenje s kombinacijo blaga in umetnega usnja je modro prešito in polepšano z oznakami Alpine. Barvni okraski ponazarjajo francosko zastavo in celo volanski obroč je obdelan z modrimi, belimi in rdečimi šivi.

Prenova ni prinesla sprememb v kabini in tako v cliu ni prostora za štiri visoke postave. Naš test bi morali zmanjšali na 4x180, da bi bil rezultat boljši. Po drugi strani pa zaradi izdatnega pomika sedežev lahko spredaj sedita dvometraša.

Clio je avtomobil za mlade družine, v katerih otroci niso zrasli staršem čez glavo. Foto: Aleš Črnivec

230-voltna in 39 kilogramov težka baterija s kapaciteto 1,2 kilovatne ure zmanjša prtljažnik od 391 na 301 liter. S položenimi naslonjali se poveča na 979 litrov. Foto: Aleš Črnivec

Za volanom

Položaj voznika v cliu smo že večkrat pohvalili. Sedeža z oprijemljivimi bočnimi oblogami sta nastavljiva po višini, neposreden športni volan z manj kot dvema zavrtljajema in tričetrt je prijeten na otip in po videzu, stopalki sta kovinski.

Ročica menjalnika v naslednji generaciji verjetno ne bo več na dvignjeni konzoli, niti tako velika ne bo več. Meni je všeč predvsem zato, ker jo pred rdečim semaforjem vedno premaknem v N, da ne pošiljam 63 vatov tistim zadaj v oči, pri zeleni luči pa za pomik v D ni treba pritisniti zavore.

Na dveh zaslonih je vse, kar potrebuje voznik24-centimetrski informacijski zaslon ponuja štiri osnovne menije. Med podmeniji, z upravljanjem na desni volanski prečki, mi je všeč možnost prikaza navigacije na širokem pasu med okroglima merilnikoma. Tako je bol varno, kot iskati potovalne napotke na osrednjem zaslonu.

Ta je prav rahlo zasukan proti vozniku, seveda pa ga zlahka uporablja tudi sovoznik za navigacijo, radio, telefon in povezovanje. Voznik lahko izbere prikaz okolice vozila, ali s 360-stopinjskim pogledom ali vsako stran posebej, pa tudi shematično z barvnimi plastmi. Ta zaslon na dotik sem največkrat uporabljal v okviru sistema multi-sense, do katerega se dostopa s preprostim pritiskom fizičnega stikala.

15 kombinacij dela namesto voznika

Kot smo poročali pri testih clia, capturja in juka, avtomatika izbira med bencinskim in električnim pogonom oziroma njuno povezano v 15 kombinacijah vključno s prestavnimi razmerji. No, vozniku pa le ostane sistem multi-sense s tremi načini vožnje, od katerih imata eco in sport smiselno prednastavljene parametre. Pri načinu my sense se lahko spreminja več nastavitev, le pogon je uravnotežen v načinu regular.

Foto: Aleš Črnivec

Pokrov prtljažnika se še vedno odpira nerodno z dvema posegoma na različnih mestih. Rezervno kolo postaja privilegij, za katerega se doplača! Foto: Aleš Črnivec

Ravnotežje med udobjem in športno dinamiko

Clio je udobno mestno in družinsko potovalno vozilo, ki speljuje in pospešuje brez sunkov. Celo v načinu sport deluje uglajeno, čeprav doseže stotico v manj kot desetih sekundah. To je rezultat učinkovitega delovanja hibridnega sistema.

Enakovreden faktor uravnoteženosti je podvozje, ki ga Renaultu z izkušnjami v F1 in reliju ni težko ustvariti. V cliu se je vedno vozilo z dobrimi občutki, z nekaterimi različicami z usti do ušes. Tudi testni hibrid se lahkotno in zanesljivo podi skozi hitre ovinke, posebej v načinu sport z otrdelim volanom in odzivnejšim delovanjem pogonskega sistema.

Vožnja v položaju B je lahko zabavna

Kot vsa vozila PHEV in HEV ima prestavna ročica položaj B z zavornim delovanjem elektromotorja. Pri sproščeni stopalki za plin se hitrost polagoma povsem zmanjša, vozilo se sicer ne ustavi, pojemek pa je vseeno tolikšen, da se vklopijo zavorne luči.

Vožnja z "B" je uporabna med gostejšim prometom predvsem v naselju in z malo vaje omogoča usklajevanje s prometnim tokom brez uporabe zavore. Sistem "elektro zaviranja" sem preizkušal tudi na razgibanih manj prometnih cestah, kjer clio ni zdivjal po klancu navzdol. Ha, saj to je preprosta različica HDC (hill descent control)!

5,5 litra na sto kilometrov

Poraba je pričakovana in poravnana z mojim zadnjim testom. Po 618 kilometrih sem natočil 33,93 litra, torej je v rezervoarju ostalo še 5 litrov goriva. To bi zadoščalo za 90 kilometrov in s testnim načinom vožnje bi lahko presegel 700 kilometrov.

In še več, če bi vozil samo varčno, kar med preizkušanjem vozil pač ni mogoče. No, saj tudi na strani renault.si naveden zelo širok razpon kombinirane porabe, in sicer 4,1 do 6,0 po WLTP. To bi v idealnih razmerah pomenilo do 950 kilometrov.