Kot so povedali v HSE, je elektrarna načrtovana na način, da bo kemijsko in ekološko stanje Družmirskega jezera ohranjeno, zagotovljeno pa bi bilo izvajanje dejavnosti s podeljenimi vodnimi pravicami ter upoštevane zahteve za ohranitev ribjega življa, ptic in drugih živalskih vrst.

Po oceni HSE bo elektrarna izboljšala prepoznavnost Šaleške regije in njen turistični potencial, izboljšana bo tudi uporabna in doživljajska vrednost jezera, ki je nastalo kot posledica rudarjenja na območju.

Lokalni prebivalci predlogu nasprotujejo, občina predstavila svoje zahteve

Projekt je v lokalnem okolju naletel na nasprotnike. Po navedbah Šaleškega Eko gibanja si prebivalci Šoštanja želijo, da se njihovo okolje, globoko ranjeno zaradi posledic rudarjenja in izpustov Termoelektrarne Šoštanj, počasi obnovi in se tako vzpostavijo možnosti za rekreacijo in razvoj turizma.

"Razvijati ga želimo v skladu z vizijo in strategijo Občine Šoštanj, ki je bila lani pripravljena s širokim sodelovanjem prebivalcev in na pobudo župana potrjena na občinskem svetu. To je naš dom in naše okolje," so navedli.

Na spletnih straneh šoštanjske občine so medtem zapisane besede župana Borisa Goličnika, da se občina ne bo opredelila glede elektrarne, dokler se HSE ne opredeli pisno do vseh devetih točk, ki jih je občina navedla v svojem dopisu investitorju.

Šoštanjska občina je sicer že prejela nekatere odgovore HSE, a ti po njenem prepričanju ne naslavljajo vseh njenih vprašanj in pomislekov, zato so jih pozvali k dopolnitvi.

Občina Šoštanj sicer od HSE pričakuje, da se ta, preden bi sploh odločala o vodenju postopka za prostorsko ureditev elektrarne, opredeli glede nižje nakupne cene toplote za daljinsko ogrevanje, ki ne bi smela presegati 40 evrov za megavatno uro, ter izvedbe in financiranja že načrtovane in projektirane nadaljnje ureditve Družmirskega jezera.

Ob tem občina od HSE pričakuje tudi, da se ob morebitni postavitvi elektrarne jugozahodno območje jezera projektira in uredi v turistično-rekreacijske namene, ureditev pa bi v celoti financiral investitor.

Občina si želi tudi dogovor s HSE o odkupu zemljišč nekdanjega poslovnega objekta Osmica Šoštanj in kontejnerskega naselja Alstom ter pomoč pri načrtovani dograditvi, obnovi in energetski sanaciji Osnovne šole Karla Destovnika Šoštanj. Ob tem je občina opozorila tudi na to, da še vedno nimajo urejenega statusa lastništva vseh zemljišč, ki se nahajajo v pridobivalnem območju Premogovnika Velenje.

"Naša občina je do danes za zagotavljanje električne energije za celotno Slovenijo že ogromno žrtvovala. Žal je bilo ravno pri načrtovanju največjih strateških energetskih projektov v preteklosti veliko obljubljenega in skoraj nič realiziranega. Zato je še toliko bolj pomembno, da v prihodnje ravnamo strpno in odgovorno, predvsem pa, da imamo vsi skupaj jasno predstavo o tem, kakšno naj bi bilo naše morebitno sobivanje v prihodnje," so že zapisali na šoštanjski občini.

Lokalni odbor Gibanja Svoboda v Šaleški dolini je sicer v četrtek v šoštanjskemu kulturnemu domu pripravil predstavitev omenjene elektrarne, ki pa v Občini Šoštanj ni naletel na odobravanje. Kot so zapisali, je šlo predvsem za političen dogodek.