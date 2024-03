Kaj lahko storimo danes za lepšo prihodnost?

Praktično nemogoče je, da bi se v današnjem času izognili pogovorom o trajnosti in zeleni prihodnosti za naš planet ali da bi lahko rekli, da nas to ne zadeva. O tem se namreč govori na vseh področjih življenja in že precej konkretno vpliva na naš vsakdan, če ne drugače tako, da ne moremo več brezplačno do plastične nakupovalne vrečke ali mimo očitajočih pogledov z vseh strani, ko si po njej sploh drznemo vprašati prodajalko v trgovini. Kaj pa poleg recikliranja in uporabe nakupovalne vrečke za večkratno uporabo še lahko naredi posameznik za lepšo prihodnost našega planeta?

Foto: GEN-i

Odločitev za postavitev sončne elektrarne

Poraba elektrike v naših domovih iz dneva v dan raste, saj imamo vse več naprav, ki jih napaja elektrika. Modernizaciji in sodobni tehnologiji se ne moremo izogniti, lahko pa električnim napravam zagotovimo elektriko iz čistega vira. In najčistejši vir energije je zagotovo sonce. Odločitev za postavitev mikro sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo je zato najverjetneje ena izmed pomembnejših odločitev, ki jih lahko kot posamezniki sprejmemo za uresničitev zelene prihodnosti našega planeta.

Foto: GEN-i

Nova samooskrbna rešitev za sončno energijo

GEN-I predstavlja nov model samooskrbe, ki ohranja finančne ugodnosti za odjemalce in hkrati povečuje njihovo vlogo v trajnostnem energetskem okolju.

Njihova nova samooskrbna rešitev je namenjena vsem, ki so zamudili NET metering in se odločajo za priključitev sončne elektrarne po 1. januarju 2024. Nov produkt omogoča odkup viškov električne energije iz sončnih elektrarn, s čimer odpravlja morebitne dvome o donosnosti investicije. Prihranek se med odjemalci razlikuje, saj je odvisen tako od porabe stranke kot od velikosti sončne elektrarne. Odvisno od teh dejavnikov lahko povprečna stranka pri prehodu na samooskrbo po novem poslovnem modelu računa na do tisoč evrov letnega prihranka glede na leto 2023.

Foto: GEN-i

Energija sonca je energija prihodnosti

Implementacija novega modela samooskrbe spodbuja trajnostni način življenja in odgovorno ravnanje z energijo, kar je pomemben korak do učinkovitejše rabe električne energije. Nov produkt podjetja GEN-I namreč temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar zagotavlja natančnejši in pravičnejši obračun. Tako se hkrati z optimizacijo finančnega izkupička spodbuja odgovorno ravnanje z energijo ter aktivno načrtovanje in upravljanje odjema energije.

Za več informacij in sklenitev pogodbe o samooskrbi se obrnite na GEN-I na elektrika@gen-i.si ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 1558.

Foto: GEN-i

Razmišljate o postavitvi lastne sončne elektrarne?

Izkoristite prednosti sončne energije in zaupate izgradnjo sončne elektrarne strokovnjakom GEN-I Sonce. Obiščite njihovo spletno stran, izpolnite obrazec, prejmite informativno ponudbo, prilagojeno svojim potrebam in se naročite na ogled lokacije. Vaša sončna elektrarna je le nekaj korakov stran. Izkoristite sončno energijo in prispevajte k trajnostni prihodnosti že zdaj.