Devet milijonov za prenovo mariborske pekarne Žita

Naložba, ki med drugim zajema novo peč za pekovsko pecivo in vzhajalno komoro, zamrzovalne tunele ter kotlovnico in strojnico za kompresorsko postajo, podjetju omogoča veliko novosti pri peki pekovskega peciva, kruha in pripravi slaščic ter omogoča pripravo bistveno večjih količin pekovskega peciva na uro.

Letos skupaj za 16 milijonov evrov naložb

Tokratna investicija v Mariboru je sicer del lani uspešno končanega procesa, ki se je začel že januarja 2022, z njim pa so ustvarili pogoje za dolgoročno vzdržno in uspešno poslovanje. Skupaj bodo v Žitu za vse naložbe namenili 16,2 milijona evrov, je še povedal Tomislav Bujanović. Žito zaposluje okoli tisoč ljudi, samo v Mariboru 230.

Po besedah predsednice uprave Podravke Martine Dalić, nekdanje hrvaške ministrice za gospodarstvo, Žito predstavlja srce pekarske dejavnosti znotraj te velike hrvaške živilske skupine.

Želijo dominirati v Sloveniji in postati pomembni na Hrvaškem

"V zadnjih treh letih in pol smo v Žitu opravili številne spremembe in investicije, s čimer smo podjetje preobrazili v moderno in učinkovito pekarsko podjetje. Danes odprta naložba predstavlja zadnji korak v transformaciji mariborske pekarne, saj želimo okrepiti svoj dominantni položaj na slovenskem trgu, hkrati pa postati relevanten pek na hrvaškem trgu in v drugih sosednjih državah," je dejala Dalićeva.

Ob tem je dodala, da Žito že zdaj izvozi več kot polovico svoje proizvodnje. Med pomembnejšimi tujimi trgi so Hrvaška, Italija, Avstrija in še nekatere zahodnoevropske države, kamor ne izvažajo le kruha, pač pa tudi slaščičarske proizvode.

Matjaž Han ponuja pomoč

Gospodarski minister Matjaž Han je dejal, da ga še posebej veseli, ker je do pomembnih vlaganj prišlo v Mariboru. S tem bodo namreč zaposleni v drugem največjem slovenskem mestu imeli lepšo perspektivo, v prihodnje morda tudi boljši zaslužek.

"Vsaka investicija, s katero lastniki dvigujejo konkurenčnost, je dobra tako za podjetje kot za zaposlene, nenazadnje pa tudi za državo. Če bo treba, bo država lahko Žitu tudi pomagala pri morebitnih naslednjih investicijah," je še dejal Han.

Oskrbujejo 1.800 odjemalcev

Žito je ob podpori skupine Podravka začelo nov investicijski cikel. Ob prenovljeni mariborski pekarni krepijo položaj na trgu kruha in pekovskega peciva v segmentu dopeke še v vrhniški pekarni, medtem ko je pekarna na Viču v Ljubljani namenjena proizvodnji svežih pekovskih izdelkov, pekarna v Lescah pa je specializirana za proizvodnjo manjših nišnih izdelkov.

"S tako razvejano organizacijo poslovanja vsak dan oskrbujemo več kot 1.800 odjemnih mest po vsej Sloveniji, s širokim portfeljem in prepoznavnimi blagovnimi znamkami pa utrjujemo svojo pozicijo med vodilnimi slovenskimi podjetji v prehrambni panogi," je še pojasnil Bujanović.