Triki, s katerimi bodo šopki dolgo krasili vaš dom

O tem, kako skrbeti za šopke in trajnice, bo govora tudi v današnji oddaji Poletni Dan.. Vodteljica bo v studio gostila Slovenca, ki sta se lotila prav posebnega, s šopki povezanega posla. Več pa danes ob 17.25 na Planet TV. Ne zamudite!

Cvetje na vrtu odtrgamo pravi čas, ko še ni preveč razcvetelo. Nato spodnji del stebla odrežemo z ostrim nožem ali škarjami pod kotom 45 stopinj – na ta način imajo rože na voljo večjo povšino za srkanje vode. Pomembno je tudi, da liste, ki so nizko na steblu in bi bili v vazi pokriti z vodo, odstranimo.

"Cvetje postavimo v čisto vodo, ki pa mora biti mlačna, ne premrzla in ne pretopla, pove Melita Miš Strgar iz Arboretuma Volčji Potok in razkrije še en nenavaden trik, kako bo sveže nabrano cvetje v vazi dlje zdržalo: "Običjano malce podaljšamo čas cvetenja v vazi, če damo v vazo kakšen bakren kovanec in pa če stopimo v vodi žličko sladkorja, ker je to hrana za rastline." Zelo pomembno pa je seveda tudi, da šopku vodo redno menjujemo.