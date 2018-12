Poraženi Popovič vložil zahtevo za ponovno štetje glasovnic #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Opolnoči se je iztekel rok za ugovor na delo volilnih organov v drugem krogu županskih volitev, tako da bo danes znano, kdo vse se je odločil za vložitev ugovora.

V imenu Borisa Popoviča je ugovor na koprsko občinsko volilno komisijo oddal odvetnik Franci Matoz. Zahtevajo ponovno štetje vseh glasovnic, tako veljavnih kot neveljavnih, na vseh voliščih v Mestni občini Koper, so sporočili iz stranke Koper je naš.

"Seveda navajamo tudi določene kršitve, ki so se zgodile tekom samih volitev in pričakujemo, da bo občinska volilna komisija našemu ugovoru sledila, da bomo glasovnice prešteli in da bo s tem tudi spremenjen izid," je pojasnil Matoz.

Nekaj manjših nepravilnosti na voliščih so zaznali tudi v štabu Aleša Bržana, a po njihovi oceni te ne bodo bistveno vplivale na rezultat, zato niso vztrajali pri ugovoru na delo volilnih odborov. Bržan je sicer še včeraj pred štetjem glasovnic, prispelih po pošti, izjavil, da bo zahteval ponovno štetje.