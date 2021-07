Javni razpis za skrajšanje čakalnih dob. Poklukar: Četrti val ni dobra popotnica.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da problem čakalnih vrst ni od danes, pač pa se je to začelo že pred desetimi leti ali več, epidemija bolezni covid-19 pa je težavo na nekaterih področjih še zaostrila. Ministrstvo bo danes objavilo javni razpis, v okviru katerega bodo za skrajševanje čakalnih vrst namenili 65 milijonov evrov. Ob tem je Poklukar priznal, da četrti epidemični val ni najboljša popotnica za izvajanje storitev v okviru razpisa.

V okviru razpisa bo lahko več kot 20 tisoč bolnikov prišlo hitreje do zdravstvene storitve, na katero nedopustno dolgo čakajo. Na razpis se lahko prijavijo tudi zasebni izvajalci, a bodo javni zavodi imeli prednost. Danes na prvi specialistični pregled čaka več kot 70 tisoč ljudi, na specialistično-diagnostične storitve pa prek sto tisoč ljudi.

Želja je, da bi ta manko iz preteklosti nadoknadili z javnim razpisom, katerega cilj je zmanjšanje števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo. "V središče postavljamo bolnika in izvajanje storitev," je poudaril Poklukar in dodal, da morajo biti te storitve izvedene kakovostno, varno in v pravem času. Tako je po njegovem mnenju nujno izkoristiti vse vire, zato je razpis odprt tako za javne zdravstvene zavode, koncesionarje kot tudi za čiste zasebne izvajalce. Pri tem pa bodo imeli prednost javni izvajalci, sledili bodo koncesionarji, najnižje na prednostni lestvici bodo zasebniki.

Začetek izvajanja storitev v okviru razpisa z oktobrom

Izvajalci se lahko na razpis prijavijo do 10. avgusta, ministrstvo bo z njimi podpisovalo pogodbe 20. avgusta. Poklukar pričakuje, da bodo storitve v okviru razpisa začeli izvajati 1. oktobra. Tako bo hitreje do zdravstvenih storitev prišlo več kot 20 tisoč bolnikov, ki trenutno čakajo nad dopustno čakalno dobo.

Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Roberta Cuglja bodo imeli prednost tisti, ki čakajo najdlje nad dopustno čakalno dobo, poleg tega bodo prednostno uvrščeni tudi tisti, ki imajo težje zdravstveno stanje.

Storitve v okviru razpisa se bodo izvajale tudi celotno prihodnje leto, kar bo po besedah Poklukarja izvajalcem omogočilo, da bodo lahko pravočasno organizirali kadrovske in prostorske zmožnosti. V preteklosti se je namreč pogosto dogajalo, da so v drugi polovici leta izvajalcem dali na voljo več programa, a so se potem težko pravočasno organizirali, da bi v celoti opravili razpoložljiv program.

Ob tem je Poklukar priznal, da četrti epidemični val, ki se očitno začenja, ni najboljša popotnica ter da je izvajanje storitev v okviru razpisa odvisno od epidemiološkega stanja v jesenskem času. "To, kako dobro bomo precepljeni in kako bomo izvajali tudi ostale preventivne ukrepe, nas lahko obvaruje pred ustavljanjem programa v zdravstvu in premeščanjem kadra na covidne oddelke," je opozoril.