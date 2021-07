To morate vedeti: Hrvaška zaostruje ukrepe

"Novi ukrepi, ki v veljavo vstopajo s ponedeljkom, so namenjeni nadzoru na dogodkih, kjer se zbere več ljudi, tveganje za širjenje okužb pa se s tem poveča. Le tako bomo znižali dinamiko širjenja okužb in ohranili turistično sezono," je na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite dejal Plenković.

Epidemiološka situacija je najslabša v Dalmaciji, kjer beležijo najvišjo incidenco okužb. Pristojni so zaskrbljeni, saj je v tem delu precepljenost precej nižja kot drugod po državi.

S ponedeljkom bodo tako na vseh prireditvah s 50 do največ tisoč udeleženci obvezna evropska digitalna potrdila. Pri vstopu v državo pa so podaljšali veljavnost potrdil o cepljenju na 270 dni. Dodatne omejitve veljajo do 15. avgusta.

To so novi ukrepi, ki jih je sprejela Hrvaška

Hrvaška je zaostrila epidemiološke ukrepe za vse obalne županije. Zbiranje udeležencev na javnih prireditvah je omejeno na 50 ljudi. S PCT-potrdilom se lahko zbere do tisoč ljudi. Na zasebnih dogodkih, kot so poroke, so število gostov zmanjšali s 30 na 15. Vsi dogodki in druženja lahko potekajo največ do polnoči.

Sejmi in podobni dogodki se lahko prirejajo le z dovoljenjem krajevnih in okrožnih sedežev s soglasjem državnega štaba. Športne prireditve je mogoče izvesti le, če imajo vsi prisotni PCT-potrdilo. Organizatorji prireditve so dolžni teden dni vnaprej poslati prošnjo lokalnemu sedežu, ki jo nato posreduje okrožju.

Kot so izpostavili na novinarski konferenci, državni štab pričakuje večjo odgovornost lokalnih in okrožnih centrov pri odobritvi različnih dogodkov. Lokalni in okrožni štab se bosta morala dogovoriti o oceni, ali je dogodek tvegan. Če do dogovora ne bo prišlo, bo končno odločitev sprejel državni štab. Izjemoma bodo dovoljena zborovanja več kot tisoč ljudi, vendar le s posebnim dovoljenjem državnega štaba.

S ponedeljkom bodo spremenili tudi omejitve za vstop potnikov na hrvaških mejnih prehodih, je pojasnil minister Plenković. Potrdila o cepljenju ali preboleli bolezni po novem ne bodo smela biti starejša kot 270 dni. Doslej je bila omejitev 210 dni.

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v Združenem kraljestvu, Rusiji in na Cipru bodo potniki iz teh držav pri vstopu na Hrvaško potrebovali negativen PCR- ali antigenski test, tudi če so bili cepljeni proti bolezni covid-19 ali pa so jo preboleli. Test PCR ne sme biti starejši od 72 ur, antigenski pa 48 ur.

Božinović: Smo na meji med oranžno in rdečo

Na posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je hrvaška obala še vedno obarvana oranžno. "Smo na meji med oranžno in rdečo. Upam, da nam bo uspelo položaj držati pod nadzorom, tudi zaradi turistične sezone," je dejal hrvaški notranji minister Davor Božinović.

Minister za zdravje Vili Beroš je opozoril, da število okuženih narašča in da so razmere v nekaterih obalnih županijah skrb vzbujajoče.

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 179 novih primerov okužbe s koronavirusom. Od ponedeljka do danes so potrdili 35 odstotkov več novih okužb. Trenutno je v državi aktivnih 918 primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 124 bolnikov, od tega 14 na intenzivni negi.

Doslej je polno cepljenih nekaj manj kot 42 odstotkov polnoletnih državljanov, z enim odmerkom pa je cepljenih 47,7 odstotka prebivalcev.