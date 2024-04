V Ljubljani se začenja tridnevni spektakel

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani bo od danes do nedelje gostilo drugi Game Gang Show, festival, ki je v celoti posvečen videoigram, namiznim igram, novim tehnologijam in nekaterim drugim področjem zabavne industrije. V sklopu dogodka, ki velja za največjega tovrstnega v Sloveniji, bodo potekali tudi zaključni boji slovenskih tekmovanj v nekaterih najbolj priljubljenih e-športih.

Tridnevni dogodek Game Gang Show se uradno začne danes ob 12. uri z odprtjem glavnega odra, na katerem se bo že uro pozneje začelo sklepno dejanje državnega prvenstva v videoigri Counter Strike 2, boj za tretje in nato še za prvo mesto.

Na 4.300 kvadratnih metrih festivalske površine se bo obiskovalcem, organizator jih od petka do nedelje pričakuje več kot deset tisoč, predstavilo sto različnih razstavljalcev, med katerimi bodo predvsem proizvajalci igričarske opreme, različna tehnološka podjetja, ustvarjalci namiznih iger in sponzorji dogodka.

Na več postajah bo mogoče igrati različne videoigre, tudi na simulatorjih, in ob nekaterih novih tehnologijah preizkusiti tudi igričarske platforme iz zgodovine industrije videoiger.

Na glavnem odru dogodka Game Gang Show bo v petek potekalo finale državnega prvenstva v videoigri Counter Strike 2, v soboto finale simulacije evropskega prvenstva v nogometu v igri EA FC 24 in finale prvenstva v videoigri Valorant, v nedeljo pa bodo na sporedu zaključni boji turnirjev v igrah NBA 2K24 in League of Legends, MasterCard izziv, katerega zmagovalec bo osvojil vstopnico za finale letošnje nogometne Lige prvakov, in pa razglasitev zmagovalca Heineken izziva v videoigri Player 0.0, ki se bo za nagrado lahko pomeril z večkratnim prvakom formule 1 Maxom Verstappnom. Foto: SPORT MEDIA FOCUS, D.O.O.

V sklopu dogodka bodo potekale tudi izobraževalne delavnice in vsebinski program s pogovori in okroglimi mizami na temo razvoja videoiger, programiranja, Web3 in decentralizacije, nevarnosti družbenih omrežij, e-športa, oblačenja v fantazijske in znanstvenofantastične kostume (cosplay in LARP) ter namiznih iger.

Na dogodku bodo prisotni tudi nekateri najprepoznavnejši slovenski profesionalni igralci videoiger (e-športniki) in vplivneži ter ustvarjalci vsebin s področja videoiger.

Poglejte utrinke z lanskega dogodka Game Gang Show: