Televizorji Hisense: Najnovejša tehnologija za vrhunska doživetja

Televizor Hisense U7 Mini-LED je tudi uradni televizor UEFA EURO 2024. Foto: Hisense

Danes ljudje od televizije pričakujejo različne stvari. Nova linija televizorjev Hisense ponuja možnost, da vsak najde nekaj zase. Vsi modeli uporabljajo najnovejšo tehnologijo in tako z odličnimi vsebinami in vrhunsko sliko ter zvokom zagotavljajo najboljšo izkušnjo.

Za vse filmske navdušence

Tisti, ki si želite v svoji dnevni sobi pričarati pravo kinematografsko izkušnjo, zagotovo ne boste razočarani nad televizorjem U8 Mini-LED. Tehnologija Mini-LED PRO zagotavlja dih jemajočo sliko. Uporablja namreč petdesetkrat manjše LED diode od običajnih, zato lahko te prikažejo več podrobnosti, kontrasta in natančnosti. Za neverjeten zvok, ki vas popelje v samo središče dogajanja, so poskrbeli s tehnologijo zvoka Dolby Atmos, ki jo sicer uporabljajo tudi režiserji in mešalci zvoka. Najbolj strastni ljubitelji filmov pa bodo še posebej navdušeni nad načinom Filmmaker Mode, ki omogoča ogled filma, kot so si ga zamislili filmski ustvarjalci.

Vsi modeli televizorjev Hisense uporabljajo najnovejšo tehnologijo in tako z odličnimi vsebinami in vrhunsko sliko ter zvokom zagotavljajo najboljšo izkušnjo. Foto: Hisense

Stadionsko vzdušje v domači dnevni sobi

Športni navdušenci želijo ob ogledu tekem videti prav vsako podrobnost, hkrati pa želijo čim bolj poustvariti vzdušje, ki ga doživijo na stadionu. Televizor U7 Mini-LED vam s tehnologijo gladkega gibanja Ultra Motion zagotavlja, da brez težav spremljate vsako, še tako hitro potezo, podajo in zadetek. U7, ki je tudi uradni televizor UEFA EURO 2024, podpira vse glavne formate HDR in vas z osupljivo sliko popelje v središče športnega dogajanja. Za popoln užitek pa U7 ponuja še način za šport z umetno inteligenco, ki omogoča visoko kakovost slike in zvoka za kar najbolj tekoče gledanje.

Kot nalašč za ljubitelje iger

Linija televizorjev Hisense Mini-LED ULED bo navdušila tudi ljubitelje iger. Game Mode PRO ponuja vse funkcionalnosti za brezhibno izkušnjo igranja. Najsodobnejše tehnologije zagotavljajo gladko igralsko izkušnjo brez zakasnitev, tudi če procesor grafike zaostaja. Strah pred trganjem zaslona in zatikanjem v najbolj napetem trenutku je vsekakor odveč.

Najsodobnejše tehnologije zagotavljajo gladko igralsko izkušnjo brez zakasnitev. Foto: Hisense

Darilo ob nakupu Ob nakupu izbranih modelov televizorjev znamke Hisense lahko še do konca maja za simbolično ceno 1 € prejmete prenosno indukcijsko kuhališče.



Več podrobnosti o akciji je na voljo na spletni strani.

Naročnik oglasnega sporočila je GORENJE HISENSE.