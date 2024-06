Sanje o eni aplikaciji za vse naprave so za nekatere zdaj malo bližje

Ena izmed največjih nevšečnosti zdajšnjih, še bolj pa starejših naprav in sistemov pametnega doma, je njihova splošna nezdružljivost. Če imate žarnice, radiatorje, gospodinjske naprave, komunikacijske naprave in druge pametne naprave različnih proizvajalcev, se bo prej kot slej na pametnem telefonu nabralo več različnih aplikacij, kjer bo vsaka upravljala samo svojo napravo.

Že res, da nekatere platforme pametnega doma, kot je Google Home, skušajo spraviti vse te naprave pod eno streho, a se v praksi izkaže, da se vseh ne da povezati, tiste, ki pa se povežejo, pa na ta način velikokrat ne nudijo enako obsežne funkcionalnosti kot prek svojih domačih aplikacij in ločenih vozlišč.

Imate usmerjevalnik FRITZ!, a morate pametne luči s standardom Zigbee upravljati ločeno? Tega je zdaj konec, saj lahko vse spravite v enotno okolje FRITZ! Foto: Ana Kovač

Matter (pre)počasi prihaja

Nekaj upanja daje standard Matter, ki obljublja, da bo na tem področju naredil red in končno omogočil sanje o eni aplikaciji za vse. Podobno kot sanjamo, pa še vedno nismo tam, da bi imeli enega daljinca za vse.

Toda pot od tehnične specifikacije do splošne uporabnosti je zelo dolga. Naprave, združljive s tehnologijo Matter, namreč šele prihajajo.

Vozlišče FRITZ!Smart Gateway je z nosilnim usmerjevalnikom FRITZ! mogoče povezati brezžično ali prek omrežnega kabla prek ustreznega vmesnika. Na voljo je tudi USB-vhod. Foto: Ana Kovač

Nič več samo z lastnega dvorišča

Omejitev združljivosti naprav pametnega doma se zaveda tudi nemški proizvajalec AVM, ki ga poznamo predvsem po komunikacijskih napravah blagovne znamke FRITZ!

Te naprave, od usmerjevalnikov prek ojačevalnikov do stacionarnih telefonov, pametnih vtičnic, žarnic in radiatorskih ventilov, se medsebojno zelo lepo povezujejo v enotno okolje, a naprave drugih proizvajalcev do njega niso imele dostopa. Do zdaj.

Kot smo že vajeni pri vseh komunikacijskih napravah in napravah pametnega doma blagovne znamke FRITZ! nemškega proizvajalca AVM, so brezplačne mobilne aplikacije za upravljanje na voljo tako za operacijski sistem Android kakor tudi za operacijski sistem iOS. Foto: Ana Kovač

Vmesnik FRITZ!Smart Gateway je na prvi pogled videti kot eden od prejšnjih omrežnih ojačevalnikov proizvajalca AVM, a signala WLAN vendarle ne ojačuje. Ima pa kar nekaj svojih prednosti; največja je, da prinaša možnost vključitve pametnih svetil, ki se povezujejo s komunikacijskim protokolom Zigbee 3.0, v enotni uporabniški vmesnik "Fritzevega" pametnega doma.

Ob tem deluje tudi kot klasični ojačevalnik DECT ULE, kar prinaša daljši doseg za naprave s tem komunikacijskim protokolom ter podvoji število naprav pametnega doma, ki jih je mogoče povezati v posamezni sistem. Trenutno je na voljo samo izvedba za Nemčijo in nemško govoreče dežele, čeprav uporabniški vmesnik podpira angleščino in še nekaj svetovnih jezikov, ne pa tudi slovenščine. Iz izkušenj s prejšnjimi napravami tega proizvajalca lahko pričakujemo tudi mednarodno različico naprave, a tudi ta skoraj zagotovo ne bo nudila vmesnika v slovenščini.

Vmesnik FRITZ!Smart Gateway je na prvi pogled videti kot eden od prejšnjih omrežnih ojačevalnikov proizvajalca AVM, a se od njih vendarle razlikuje po funkcionalnosti. Foto: Ana Kovač

Ne le povezanost, tudi časovno načrtovanje in nekaj avtomatizacije

Vozlišče FRITZ!Smart Gateway se z nosilnim usmerjevalnikom FRITZ! povezuje brezžično (WiFi) ali s kablom (LAN). Skupaj je mogoče povezati sto naprav, od tega je največ 40 svetil drugih proizvajalcev, ki se povezujejo s protokolom Zigbee.

Seveda je nabor sto naprav mogoče zapolniti tudi s tistimi, ki uporabljajo komunikacijski protokol DECT, od tega je največ 50 pametnih radiatorskih ventilov FRITZ!DECT (kdo jih ima toliko v svojem stanovanju?), 50 pametnih stikal ali senzorjev odpiranja vrat ali oken FRITZ!DECT, 20 pametnih vtičnic ali LED-svetil FRITZ!DECT in 30 združljivih naprav drugih proizvajalcev, ki uporabljajo standard DECT ZLE/HAN-FUN.

Tako povezana svetila potem lahko vključujemo tudi v scenarije in rutine, s katerimi avtomatiziramo uporabo pametnega doma, od tistih najpreprostejših, da se ob določeni uri ugasnejo vsa povezana svetila, do bolj zapletenih pogojev – denimo, da se prižge neka luč, ko temperatura ogrevanja na radiatorju s pametnim ventilom preseže izbrano vrednost.

Vozlišče FRITZ!Smart Gateway imetnikom domačega omrežja s komunikacijskimi napravami FRITZ! omogoča večanje števila naprav, ki se povezujejo s komunikacijskim protokom DECT, in razširitev na naprave tretjih proizvajalcev, ki uporabljajo komunikacijski protokol Zigbee (čeprav polne združljivosti z vsemi tovrstnimi napravami še ni mogoče zagotoviti). Foto: Ana Kovač

Spletni vmesnik, mobilna aplikacija, samostojno stikalo …

Povezanost v okolje FRITZ! pomeni, da tudi vozlišče FRITZ!Smart Gateway upravljamo na vse načine, ki jih že poznamo v okolju FRITZ! – spletnega vmesnika, mobilne aplikacije FRITZ!App Smart Home, štirismernega stikala FRITZ!DECT 440 ali prek stacionarnega telefona FRITZ!Fon.

Delovanje vozlišča FRITZ!Smart Gateway ne zahteva zunanjih strežnikov ali oblačnih storitev, kibernetsko varnost, varovanje zasebnosti ter programske nadgradnje in popravke pa zagotavlja sistem FRITZ! prek svojega osrednjega usmerjevalnika. Pogoj za brezhibno delovanje je, da imajo vse naprave FRITZ! nameščen vsaj operacijski sistem FRITZ!OS 7.50, kar ne bi smela biti težava, saj je trenutno najnovejša različica n anaekaterih napravah FRITZ! že 7.81, na vseh preostalih pa vsaj 7.57.

Delovanje vozlišča FRITZ!Smart Gateway ne zahteva zunanjih strežnikov ali oblačnih storitev, kibernetsko varnost, varovanje zasebnosti ter programske nadgradnje in popravke pa zagotavlja sistem FRITZ! prek svojega osrednjega usmerjevalnika. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Čeprav še vedno ni zagotovila, da bo uspelo povezovanje prav vsake naprave s komunikacijskim protokolom Zigbee 3.0, lahko še vedno rečemo, da je FRITZ!Smart Gateway pripravljen na prihodnost, ker ima potrjeno podporo za standard Matter, ki obljublja končno in dokončno rešitev za medsebojno združljivost in povezovanje vseh naprav pametnega doma.

Priporočena redna maloprodajna cena za vozlišče FRITZ!Smart Gateway je 89 evrov, a ga je že z malo iskanja po spletu mogoče dobiti za manj. Za vse, ki pri svojem domačem ali poslovnem komunikacijskem omrežju uporabljajo usmerjevalnike in drugo komunikacijsko opremo FRITZ!, obenem pa imajo svetila, ki jih uporabljajo z drugimi aplikacijami in vozlišči za protokol ZigBee, je to nemško vozlišče prav gotovo bližnjica do preprostejšega pametnega bivanja.

Kaj nam je bilo všeč:

- omogoča povezovanje naprav s komunikacijskim protokolom Zigbee v okolje FRITZ!, vključno z vsemi načini upravljanja in možnostmi avtomatizacije v tem okolju,

- bistveno povečuje število možnih naprav pametnega doma s komunikacijskim protokolom DECT ULE v posameznem sistemu.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ne ojačuje signala WiFi,

- uporabniški vmesniki ne podpirajo slovenščine.