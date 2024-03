Pet najboljših streamerjev na Twitchu: voditelji v svetu videoiger in zabave

Twitch je najbolj priljubljena platforma za streamerje – sploh tiste, ki se ukvarjajo z gamingom. Je dom številnih nadarjenih in priljubljenih streamerjev, ki navdušujejo milijone gledalcev po vsem svetu. Interakcija z občinstvom v realnem času, sposobnost gradnje skupnosti in avtentičnost so faktorji, ki so pripomogli k njihovi široki priljubljenosti.

Streamerji so hitro postali pomemben del industrije videovsebin. Nekateri so postali medijske osebnosti z večplastnimi vlogami, ki segajo prek samih videoiger. Sodelovanje s podjetji, oglaševanje izdelkov, dobrodelnost in druge dejavnosti so prav tako postali del njihovega portfelja. Njihov vpliv na digitalno kulturo je izjemen, saj navdušujejo milijone gledalcev in ustvarjajo nove trende v svetu zabave in videoiger. Skozi interakcijo z gledalci in videoposnetki ustvarjajo edinstvene izkušnje, ki so postale pomemben del digitalne medijske krajine.

Predstavljamo pet najbolj priljubljenih streamerjev na Twitchu, ki so vodilni po številu sledilcev, povprečnem številu gledalcev na stream ter zaslužku.

Fotogalerija 1 / 5

1. Ninja, Tyler Blevins, je eden izmed najbolj prepoznavnih imen v svetu videoiger, znan pa je po svoji spretnosti v igri Fortnite.

Država: Amerika

Sledilci: več kot 16 milijonov

Povprečno število gledalcev na stream: 20 tisoč

Zaslužek: ocenjen na več milijonov dolarjev (vključno z donacijami, sponzorstvi in pogodbenimi obveznostmi)

2. xQcOW, Félix Lengyel, je priljubljen zaradi svojega humorja in energičnega igranja iger, kot so Overwatch in Grand Theft Auto V.

Država: Kanada

Sledilci: več kot osem milijonov

Povprečno število gledalcev na stream: 40 tisoč

Zaslužek: ocena zaslužka se giblje v milijonih dolarjev (zlasti zaradi donacij in sponzorstev)

3. Shroud, Michael Grzesiek, je znan po izjemni spretnosti v številnih igrah, predvsem pa se poglablja v igre "FPS", specifično Call of Duty in Valorant.

Država: Kanada

Sledilci: več kot devet milijonov

Povprečno število gledalcev na stream: približno 30 tisoč

Zaslužek: ocenjen zaslužek v milijonih dolarjev

4. Pokimane, Imane Anys, je med gledalci med drugim priljubljena tudi zaradi pogovorov in vsebin, povezanih z videoigrami.

Državi: Maroko in Kanada

Sledilci: več kot sedem milijonov

Povprečno število gledalcev na stream: približno 25 tisoč

Zaslužek: ocenjen v milijonih dolarjev

5. TimTheTatman, Tim Betar, je priljubljen zaradi svoje zabavne osebnosti in raznolikosti videoiger, ki jih igra.