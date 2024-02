Pet iger za večer na kavču s prijatelji

1. SpeedRunners

SpeedRunners je tekaška platformska igra za največ štiri igralce, v kateri lahko uživate lokalno in/ali na spletu. Je igra, zvesta svojemu imenu – definira jo hiter tempo, s katerim igralci poskušajo prehiteti drug drugega na dinamičnih progah, polnih ovir. Tecite, skačite in uporabljajte zvita orožja, da zbijete nasprotnike z zaslona.

2. Party Animals

Smešna in kaotična igra, v kateri se prikupne in nerodne živali spopadajo med sabo v neizprosnem boju za preživetje. V mini igrah lahko tekmujete vsak zase ali kot ekipa – zmagovalec je zadnji, ki še stoji!

3. Nine Parchments

Nine Parchments je še ena uspešnica ustvarjalcev serije iger Trine. V tej pravljični akcijski igri pobegli čarovniki vajenci krmarijo po svetu, polnem nevarnih bitij, odklepajo močne uroke, premagujejo zahtevne sovražnike in nadgrajujejo svoje sposobnosti v lovu za devetimi izgubljenimi pergamenti. Če vam je všeč avantura in skupinsko delo, je ta vizualno osupljiva igra popolna za vas!

4. Death Squared

Ta ugankarska igra je zasnovana za do štiri igralce. Vsak izmed igralcev nadzoruje pisanega kockastega robota, ki ga mora pripeljati do ustreznega barvnega polja in se pri tem izogibati smrtonosnim nevarnostim. Strateško razmišljanje, komunikacija in ekipno delo so v tej igri neprecenljivi.

5. Love in a Dangerous Spacetime

V tej akcijski igri raziščite neonsko galaksijo v svoji lastni bojni ladji s topovskimi kupolami, laserji, ščiti in pogonskimi motorji, ki jo pilotirate skupaj! Samo s skupnimi močmi lahko premagate sovražnika "Anti-Love", rešite ugrabljene vesoljske zajčke in se izognete smrti v vakuumu.