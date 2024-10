NOVO: Najnovejša Samsungova tablica – vaša nova mobilna pisarna

V dobi, ko se meja med pisarno in domom vse bolj briše, prava naprava postaja ključna za ohranjanje produktivnosti ne glede na to, kje ste. Samsung Galaxy Tab S10 ni zgolj tablica – je popolnoma funkcionalna mobilna pisarna, zasnovana tako, da ustreza potrebam sodobnih profesionalcev in kreativcev.

Foto: Samsung

Zmogljivost na poti

Galaxy Tab S10 vam ponuja vse, kar potrebujete za brezhibno opravljanje vsakodnevnih nalog, pa naj bo to pregledovanje dokumentov, urejanje predstavitev ali sodelovanje na videokonferencah. Zmogljiv procesor s kar 18-odstotnim izboljšanjem procesorske moči v primerjavi s prejšnjimi modeli in 28-odstotnim povečanjem grafičnega procesorja omogoča, da je ta tablični računalnik zasnovan za hitrost in zanesljivost. Medtem pa zaslon Super AMOLED poskrbi za izjemno jasnost in podrobnosti.

Večopravilnost kot v pisarni

Kdor dela v hitro spreminjajočem se okolju, ve, kako pomembna je sposobnost hitrega preklapljanja med različnimi nalogami. Galaxy Tab S10 to omogoča s funkcijo več oken (Multi-Window), ki vam omogoča hkratno upravljanje več aplikacij na enem zaslonu. Tako lahko odgovarjate na e-pošto, medtem ko imate odprto tabelo ali pa hkrati urejate dokument in sodelujete v videoklicu.

Orodje za kreativnost in produktivnost

Galaxy Tab S10 serija prinaša tudi pisalo S Pen, ki postavlja nove standarde v svetu digitalnega ustvarjanja in produktivnosti. S tem izjemnim orodjem lahko beležite zapiske, rišete diagrame ali celo urejate PDF-dokumente neposredno na zaslonu. S funkcijo Pomočnik za zapiske (Note Assist) lahko ročno zapisano besedilo takoj spremenite v urejeno besedilo ali prejemate samodejne povzetke, kar vam prihrani čas in izboljša organiziranost.

Foto: Samsung

Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab S10 je opremljen tudi s funkcijo Od skice do slike (Sketch to Image), ki umetnikom in oblikovalcem omogoča, da hitro in enostavno pretvorijo svoje ročne skice v digitalne slike. Ne glede na to, ali uporabljate tablico za risanje, oblikovanje ali urejanje grafičnih vsebin, bo Galaxy Tab S10 vedno kos izzivu.

Celodnevna baterija za neprekinjeno delo

Kaj bi bila mobilna pisarna brez zanesljive baterije? Tablični računalnik Galaxy Tab S10 serije je opremljen z izjemno zmogljivo baterijo, ki omogoča celodnevno delovanje, ne da bi vas skrbelo, da boste ostali brez energije sredi dneva. Ko pa je čas za polnjenje, vas hitro polnjenje spravi nazaj v akcijo v rekordnem času.

Ne glede na to, ali ste v pisarni, na letališču ali doma, Galaxy Tab S10 poskrbi, da ste vedno povezani. S podporo za omrežje 5G in napredno povezljivost Wi-Fi boste vedno imeli dostop do spleta in vseh potrebnih podatkov. Vaša mobilna pisarna vam je tako vedno na dosegu roke, ne glede na to, kje ste.

Varnost na najvišji ravni

V sodobnem poslovnem svetu je varnost ključnega pomena. Samsung Knox, večplastna varnostna platforma, zagotavlja, da so vaši podatki vedno varni. Tablica vključuje tudi prepoznavanje obraza in bralnik prstnih odtisov, kar omogoča hitro in varno prijavo, ne da bi skrbeli za varnostne preboje.

Tablični računalniki Samsung Galaxy Tab S10 so orodje, ki vam omogoča, da svoje delo opravite kjerkoli in kadarkoli. S svojo zmogljivostjo, naprednimi funkcijami za večopravilnost, integracijo pisala S Pen ter celodnevno baterijo, postavljajo nove mejnike v svetu mobilne pisarne.

Foto: Samsung

Tablična računalnika Galaxy Tab S10 Ultra in Galaxy Tab S10+ sta na voljo v elegantnih barvah, mesečno sivi in platinasto srebrni, ki se brez težav zlijeta z vašim osebnim slogom.

Foto: Samsung

Čeprav tablice pogosto prevzamejo glavno vlogo pri produktivnosti in večopravilnosti, pa včasih potrebujemo napravo, ki jo lahko pospravimo v žep. In tu nastopi Samsung Galaxy S24 FE popolni sopotnik, ki združuje vrhunske funkcije v priročni obliki pametnega telefona. Čeprav je manjši od tabličnih računalnikov serije Galaxy Tab S10, Galaxy S24 FE ponuja vse, kar potrebujete za ustvarjalnost, zabavo in povezljivost na poti, od vrhunske kamere do zmogljivega procesorja in dolgotrajne avtonomije baterije.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.