Nov mobilni paket A1 senior MIO za starejše od 60. leta

A1 Slovenija razširja ponudbo mobilnih storitev z novim paketom senior MIO po akcijski ceni 5,99 evra na mesec za prvi dve leti. Paket za vse, ki so dopolnili 60 let, vključuje neomejene klice v vsa domača omrežja, sporočila SMS in MMS ter neomejeno količino prenosa podatkov. Naročniki paketa senior MIO se bodo pridružili uporabnikom v največjem, varnem in zanesljivem omrežju 5G, do konca marca pa lahko izkoristijo tudi številne ugodnosti na prodajnih mestih A1 Slovenija.