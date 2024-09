V New Yorku so ta teden na dosmrtno zaporno kazen z možnostjo predčasnega izpusta šele po 40 letih obsodili 25-letnega Tyresa Haspila, ki je leta 2020 svetovno tehnološko industrijo šokiral z brutalnim, a zelo skrbno načrtovanim umorom svojega nekdanjega šefa Fahima Saleha, milijonarja in ustanovitelja več tehnoloških podjetij.

Organi pregona v New Yorku so 14. julija 2020 po poročanju ameriških medijev sprva verjeli, da je bil 33-letni bangladeško-ameriški programer Fahim Saleh žrtev naročenega umora, saj naj bi bil "profesionalno razkosan", morilcu pa se je izpeljava načrta do konca sfižila zaradi prihoda sorodnikov žrtve.

Saleha, milijonarja, ki je obogatel z razvojem aplikacij za naročanje taksijev, ki so priljubljene predvsem v afriških in azijskih državah, bil pa je tudi soustanovitelj sklada tveganega kapitala v New Yorku, so tistega dne v njegovem luksuznem stanovanju v New Yorku našli obglavljenega in razkosanega z električno žago. Zraven so bile plastične vrečke, najverjetneje namenjene temu, da bi se morilec delov trupla znebil tako, da bi jih odvrgel na različnih lokacijah.

Tri dni pozneje so policisti aretirali takrat 21-letnega Tyresa Haspila. Šlo je za nekdanjega Salehovega pomočnika, ki ga je umrli najel že leta 2018, ko je Haspil dopolnil šele 19 let. To je bila celo njegova prva prava služba.

Tyrese Haspil po aretaciji 17. julija 2020 Foto: Guliverimage

Newyorško tožilstvo je proti Haspilu vložilo obtožnico, ki ga je bremenila posebej okrutnega umora nekdanjega šefa. Grozila mu je dosmrtna zaporna kazen brez možnosti predčasnega pogojnega izpusta.

V torek, 10. septembra 2024, pa so ga več kot štiri leta po umoru obsodili na dosmrtno zaporno kazen z možnostjo predčasnega izpusta po 40 letih. Za pogojni izpust na prostost bo torej lahko zaprosil šele leta 2064, ko bo imel 65 let.

Motiv za zločin je bil denarni dolg

Kaj je Haspila gnalo k dejanju in kako je izvedel umor Saleha, podrobno opisuje sporočilo za javnost, ki ga je newyorško tožilstvo izdalo po v torek izrečeni sodbi (vir).

Že septembra 2018, samo štiri mesece po tem, ko je postal Salehov pomočnik in pridobil tudi dostop do financ njegovih podjetij, je na spletni strani PayPal odprl skrivni račun in nanj prejemal plačila od izdajanja lažnih računov, ki so jih plačala podjetja njegovega šefa.

Decembra 2018 je odprl fiktivno podjetje in na njegov bančni račun začel pretakati še več denarja iz Salehovih podjetij.

Maja 2019 je dal odpoved, saj se je zbal, da bo Fahim Saleh izvedel za katero od njegovih goljufij. To se je res zgodilo januarja 2020, a Saleh ga takrat ni prijavil organom pregona, temveč sta se pogodila, da mu bo Haspil začel vračati dolg. Saleh je sicer vedel le za eno od prevar, drugo pa je Haspil nadaljeval. Po oceni tožilstva je nekdanjemu šefu ukradel skoraj pol milijona ameriških dolarjev.

Grozovit in skrbno premišljen umor

Kmalu po njunem dogovoru o vračilu dolga je Haspil po ugotovitvah preiskovalcev začel načrtovati umor Saleha, saj ga je v primeru odkritja druge goljufije skrbelo, da ga bo spravil na sodišče in pričal proti njemu, zaradi česar bi Haspil lahko pristal za zapahi.

13. junija 2020 je, opremljen z električno žago, nožem, paralizatorjem, majhnim ročnim sesalnikom, plastičnimi vrečkami in oblečen v črn kombinezon, Salehu na skrivaj sledil do njegove stanovanjske stavbe in do dvigala, katerega vrata so se ob prihodu v ustrezno nadstropje odpirala neposredno v Salehovo newyorško stanovanje.

Stanovanjsko poslopje v New Yorku, kjer je bil julija 2020 umorjen Fahim Saleh. Foto: Google Zemljevidi

Nato ga je onesposobil s paralizatorjem ter večkrat zabodel v vrat in prsni koš. Ko je bil Saleh mrtev, je Haspil uporabil ročni sesalnik, da se je znebil t. i. identifikacijskih konfetov, koščkov papirja, ki jih izstrelijo paralizatorji znamke Axon, kar je za organe pregona dokazno gradivo o uporabi paralizatorja.

Haspil se je po umoru nekdanjega šefa odpravil domov in se na kraj zločina vrnil naslednji dan, da bi razžagal Salehovo truplo in ga pospravil v plastične vrečke, ki bi jih nato odvrgel v različne zabojnike za smeti po New Yorku in se s tem znebil dokazov.

Preden je lahko dokončal delo, je njegovi električni žagi zmanjkalo baterije, zato se je v trgovino odpravil po novo. V času njegove odsotnosti je Saleha obiskala njegova sestrična, saj se ji ni javil že več kot 24 ur. Našla je njegovo razkosano truplo in poklicala policijo. Haspil je med vračanjem iz trgovine pred stanovanjsko stavbo, v kateri je umoril Saleha, opazil policijska vozila in pobegnil.