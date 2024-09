Jason Billingsley je na sodišču v Baltimoru konec avgusta priznal krivdo za umor Pave LaPere, ki so jo 25. septembra lani mrtvo in s hudimi poškodbami glave našli na strehi večstanovanjske stavbe v ameriškem mestu Baltimore.

33-letnik jo je 22. septembra lani ob približanju poslopju, kjer je živela, v večernih urah opazil skozi okno preddverja v stavbi in ji pomahal, naj ga spusti skozi vrata, kar je tudi storila, nato pa sta skupaj vstopila v dvigalo. Varnostne kamere so ga ob 23.08 nato posnele med tekom iz stavbe, pri čemer si je desno roko brisal v hlače, je razvidno iz sporočila za javnost, objavljenega na spletni strani tožilstva v Baltimoru.

LePerevo je Billingsley najprej pretepel, pri čemer je uporabil tudi opeko, nato pa jo je umoril z nasilno prekinitvijo dihalnih poti, je razvidno iz poročila preiskovalcev dogodka.

Obsojen kar na tri hkratne dosmrtne zaporne kazni

Billingsley, ki je bil stari znanec organov pregona v Baltimoru, saj so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilnih dejanj in spolnega napada, je bil sicer obsojen ne le na eno, temveč kar tri dosmrtne zaporne kazni, ki jih bo prestajal hkrati.

Le nekaj dni pred umorom Pave LePere, 19. septembra 2023, je namreč z grožnjami z orožjem nasilno vstopil v stanovanje April Hurley, kjer je bil takrat tudi njen prijatelj. Oba je vklenil v lisice, nato pa Hurlejeyo posilil in jo porezal po vratu. Pred odhodom je zažgal stanovanje. Hurlejeva in prijatelj sta dogodek preživela, a sta utrpela opekline tretje stopnje, Hurlejeya pa tudi poškodbe, ki so bile posledice spolnega napada in napada z rezilom.

Billingsley sicer ni bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti predčasnega izpusta, a bo po besedah okrožnega tožilca Ivan Bates za rešetkami prebil vsaj 60 let, preden bo lahko zaprosil za pogojni izpust. Takrat bo star 93 let.