Max zdaj tudi na VIDAA platformi pametnih televizorjev

VIDAA, vodilna platforma za pametne televizorje, je danes naznanila partnerstvo s platformo Max družbe Warner Bros. Discovery, ki bo svojim uporabnikom omogočil nemoten dostop do bogatega nabora filmov, serij in dokumentarnih vsebin vodilnih znamk, kot so HBO, Warner Bros., Adult Swim, ID in DC Universe. Max bo od danes naprej dostopen na pametnih televizorjih VIDAA v Evropi, Združenih državah Amerike in Latinski Ameriki.

Najboljši filmi in serije na enem mestu

Max je glavna destinacija za predvajanje izvirnih filmov HBO, kot sta Zmajeva hiša in Beli lotos, filmov Warner Bros., na priemer Godzila in Kong ter Furiosa: del sage Pobesneli Max, pa tudi priljubljenih klasik, kot so Prijatelji, in težko pričakovanih prihajajočih izvirnikov HBO, na primer Pingvin, ki izide 19. septembra, in Dune: Prerokba, ki bo za ogled na voljo novembra.

The Penguin bo na voljo za ogled 19. septembra. Foto: Hisense

Preprosto do personaliziranih vsebin

Z vključitvijo Max v platformo VIDAA lahko uporabniki uživajo v vrhunskih vsebinah prek intuitivnega vmesnika, zasnovanega za enostavno navigacijo in uporabniku prijazno izkušnjo gledanja. Milijoni uporabnikov platforme VIDAA po vsem svetu lahko z nekaj kliki raziščejo raznoliko ponudbo zabave, ki jo ponuja Max.

Pametni operacijski sistem za vrhunsko izkušnjo gledanja

VIDAA je hitro razvijajoči se operacijski sistem za pametne televizorje, ki uporabnikom ponuja dostop do različnih pretočnih storitev, televizije v živo in aplikacij, prek enotne in za uporabo preproste platforme. Odprti ekosistem VIDAA, ki je zasnovan za nemoteno integracijo, podpira tako globalne kot lokalne ponudnike vsebin, kar uporabnikom zagotavlja, da zlahka najdejo priljubljene vsebine in v njih uživajo. Z aplikacijo Max, ki je zdaj na voljo na VIDAA, lahko uporabniki pričakujejo izboljšano izkušnjo zabave z dostopom do svetovno priljubljenih filmov in serij neposredno na svojih televizorjih.

House of the Dragon na platformi Max. Foto: Hisense

Izboljšana izkušnja domače zabave

"Storitev Max z veseljem pozdravljamo v družini VIDAA," je dejal Guy Edri, izvršni direktor družbe VIDAA. "Naše poslanstvo je uporabnikom zagotoviti najboljše možnosti zabave in vključitev pretočne storitve Max v našo platformo je dokaz te zaveze. S svojo raznoliko in visokokakovostno ponudbo vsebin je Max kot nalašč primeren za platformo VIDAA in prepričani smo, da bodo naši uporabniki cenili razširjene možnosti gledanja, ki jih prinaša to partnerstvo. Uvedba aplikacije Max predstavlja pomemben mejnik na naši poti k izboljšanju izkušnje domače zabave."

Foto: Hisense

O platformi Max Max® je izboljšana pretočna platforma družbe Warner Bros. Discovery, ki je na voljo v Evropi, ZDA in državah Latinske Amerike. S prilagojeno uporabniško izkušnjo, ki prinaša edinstvene zgodbe, od najvišje kakovosti scenarističnih programov, najboljših programov športa in novic v živo, Max na enem mestu združuje izvirne filme HBO, filme Warner Bros., izvirne filme Max, DC Universe, čarovniški svet Harryja Potterja in najboljše programe v svojem razredu na področju hrane, doma, resničnostnih šovov, življenjskega sloga in dokumentarnih filmov vodilnih blagovnih znamk, kot so HGTV, Food Network, Adult Swim, Cartoon Network, Discovery Channel, TLC, ID in druge.

O pametni platformi VIDAA VIDAA je vodilni operacijski sistem za pametne televizorje Hisense, Toshiba in pametne televizorje 400 drugih blagovnih znamk po vsem svetu. Milijonom uporabnikov zagotavlja široko paleto storitev pretakanja, aplikacij in televizije v živo. VIDAA se osredotoča na zmogljivo in preprosto uporabniško izkušnjo ter ponuja odprt ekosistem, ki podpira globalne in lokalne ponudnike vsebin, kar uporabnikom zagotavlja dostop do najboljše zabave, ki je trenutno na voljo.

Naročnik oglasnega sporočila je HISENSE.