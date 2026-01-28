Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Srdjan Cvjetović

28. 1. 2026
digitalna preobrazba naložbe mobilno omrežje optična omrežja Boštjan Košak Telekom Slovenije

Ambiciozni načrti Telekoma Slovenije in regulatorne ovire na poti razvoja

Košak: Do leta 2028 bomo ustvarili milijardo evrov prihodkov!

Boštjan Košak, predsednik uprave Telekoma Slovenije | Predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak | Foto Jan Lukanović

Predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak

Foto: Jan Lukanović

Regulacija je trn v peti in upamo, da se bodo na tem področju v prihodnjih mesecih zgodile spremembe, je Košak med drugim povedal v pogovoru za Bloomberg Adria.

Ali Telekom Slovenije pripravlja kakšen prevzem? Če lahko sklepamo po odgovorih predsednika uprave Telekoma Slovenije Boštjana Košaka, te možnosti ni mogoče izključiti.

"Za ambicijo, da dosežemo milijardo prihodkov, bo treba nekaj narediti s to anorgansko rastjo, tako da smo letos dodatno okrepili prizadevanja za to na različnih področjih, se pravi dejansko iščemo priložnosti vsepovsod, kjer vidimo sinergijo z našo temeljno dejavnostjo ali drugimi dejavnostmi, ki so del našega poslovanja. V vseh teh segmentih smo osredotočeni in zainteresirani tudi za morebitne akvizicije," je med drugim povedal za Bloomberg Adria.

Največja težava regulacije? Investicije niso ustrezno nagrajevane!

Približno milijarda evrov je znesek, ki ga v strategiji Telekoma Sloveniji v prihodnjih letih namenjajo za naložbe. "Smo sredi dveh intenzivnih investicijskih ciklov, najintenzivnejše je v mobilno omrežje," je pojasnil Košak in spomnil, da nadaljujejo tudi kontinuiran proces širitve optičnega omrežja, s katerim nadomeščajo bakreno omrežje, staro 50, 80, v nekaterih primerih tudi sto let.

"Nedvomno in brez konkurence smo infrastrukturni temelj te družbe, in to je zelo pomembno," je poudaril, a ti dosežki in nadaljnji razvoj zahtevajo naložbe, do katerih regulacija v Sloveniji ni razumevajoča, kaj šele, da bi jim bila naklonjena, je prepričan. "Zato tudi toliko poudarjamo pomen sprememb regulacije, da bi bile te investicije tudi ustrezno nagrajevane. V tem je pravzaprav največji regulatorni problem."

