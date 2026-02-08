Honor Magic8 Pro: zadržan na pogled, zelo zmogljiv v praksi

Pametni telefon Honor Magic8 Pro nadaljuje tradicijo vrhunskosti, ki je tudi njegove predhodnike uvrstila med najzmogljivejše in najprivlačnejše pametne telefone.

Magic8 Pro je zmogljivejši v paru serije, ki jo je kitajski proizvajalec Honor na naši celini predstavil v začetku leta. Družbo mu dela manj zmogljivi in cenovno veliko ugodnejši Magic8 Lite, katerega velika prednost, ki je Pro nima, je izjemna mehanska odpornost na najbolj ekstremne (in perverzne) izzive, kot so padci z velikih višin, brce, udarci z najbolj agresivnimi orodji …

Zato takoj opozorilo: če kje vidite prikaz, kako se kdo s kladivom izživlja nad pametnim telefonom Magic8 Lite (in ta to zelo verjetno preživi), nikar tega ne poskušajte tudi s Projem – verjetnost za preživetje ni tako visoka kot pri modelu Lite. A pri običajni rabi in pripadajočih običajnih nezgodah ni razloga za strah in skrb, saj ima Honor Magic8 Pro najvišje odpornostne certifikate IP68, IP69 in IP69K, kar pomeni odlično odpornost na prah, vodo in visokotlačne curke.

Zaslon pametnega telefona Honor Magic8 Pro se lahko pohvali z izjemno svetilnostjo (do kar šest tisoč nitov), ki je niti močna sončna svetloba ne more premagati. Foto: Gaja Hanuna

Zmogljivo zdaj še zmogljivejše

Vrnimo se k modelu Pro. Iskreno, s svojo obliko ne izstopa, a brez dvoma je celo v primerjavi s svojim že takrat zelo zmogljivim predhodnikom s številko sedem napredoval pri mnogih lastnostih, ki jih od odličnega pametnega telefona zahtevamo in pričakujemo.

Ena izmed njegovih posebej močnih strani je fotografiranje v slabih svetlobnih pogojih, za kar poskrbi periskopska telefoto kamera s 3,7-kratno optično povečavo, ki je optimizirana za nočne posnetke in katere tipalo ima ločljivost 200 milijonov pik.

Spodnja stran pametnega telefona Honor Magic8 Pro Foto: Gaja Hanuna

Akumulator, ki ne omaga zlahka

Močna aduta sta tudi zelo visoka svetilnost zaslona do nenavadno visokih šest tisoč nitov, kar zagotavlja dobro vidnost celo pod močnim soncem, in dolga avtonomija, ki jo zagotavlja silicij-ogljikov akumulator z zmogljivostjo 6.270 miliamperskih ur. Silicij-ogljikova zasnova namreč omogoča večjo energetsko gostoto, kar pomeni, da je celo ob manjših dimenzijah mogoče doseči večjo zmogljivost akumulatorja.

Dobrodošla je tudi podpora hitremu polnjenju, tako 100-wattnemu žičnemu kakor tudi 80-wattnemu brezžičnemu, za kar bo treba v obeh primerih z dodatnim nakupom poskrbeti za ustrezen polnilnik. V praksi to pomeni, da je z ustreznim žičnim polnilnikom mogoče napolniti povsem prazen telefon do polovice v slabe pol ure.

Silicij-ogljikov akumulator omogoča višjo energetsko gostoto, kar pomeni večja nazivna zmogljivost brez dodatne debeline naprave. Foto: Gaja Hanuna

AI-gumb, ki ga lahko uporabljate tudi drugače

Kot smo že omenili, oblikovno Honor Magic8 Pro oblikovno ni izstopajoč in je pravzaprav zelo podoben predhodniku, celo barvni različici sta ostali umirjeni – črna ali zlata. Nekaj oblikovnih razlik vendarle je: ohišje je za 0,4 milimetra tanjše in zdaj meri 8,4 milimetra, in tudi lažje (shujšal je za deset gramov na 213 gramov), kamera na hrbtni strani pa se je malenkost odebelila.

Vidna novost na desni strani je AI-gumb, ki ga je, če funkcij umetne inteligence ne uporabljate pogosto, mogoče nastaviti tudi za hiter dostop do kamere ali določenih funkcij.

Desna stran pametnega telefona Honor Magic8 Pro je bogatejša za AI-tipko, ki ji je mogoče dodeliti funkcijo hitrega dostopa do kamere. Foto: Gaja Hanuna

Pregleden zaslon, ki mu bodo oči hvaležne

Osrčje novega Honorjevega silaka poganja najnovejši Qualcommov procesor Snapdragon 8 Gen 5, ki zagotavlja hitro in odzivno delovanje tudi pri procesorsko najbolj požrešnih aplikacijah.

Diagonala zaslona meri malo več kot 17 centimetrov (6,71 palca). Omenimo še, da zaslon sliko osvežuje do 120-krat v sekundi, uporablja tehnologijo OLED LTPO, kar zagotavlja žive barve ob odličnem kontrastu, in ima več naprednih funkcij za zaščito vida, ki zmanjšujejo utrujenost oči, predvsem pri večerni uporabi.

Zaslon pametnega telefona Honor Magic8 Pro sliko osvežuje do 120-krat v sekundi, uporablja pa tehnologijo OLED LTPO, kar zagotavlja žive barve ob odličnem kontrastu. Foto: Gaja Hanuna

Kamera svojo moč najbolje pokaže ponoči

Poleg že omenjene telefoto kamere, ki navdušuje pri nočnem fotografiranju, ima pametni telefon Honor Magic8 Pro na svoji hrbtni strani tudi glavno kamero s tipalom ločljivosti 50 milijonov pik in ultraširokokotno kamero z enako ločljivostjo tipala. Rezultati so odvisni od izbranega načina fotografiranja, na voljo so trije, ki se razlikujejo po načinu in obsegu obdelave.

Nočne fotografije so zelo kakovostne, čeprav se bodo ljubiteljem naravnih tonov morda zdele celo malo preveč dodelane. Dobra lastnost je tudi precejšnja usklajenost fotografij pri različnih uporabljenih objektivih, kar ni samoumevno. Omenimo še sprednjo kamero, katere tipalo sicer ima enako visoko ločljivost 50 milijonov pik, a predvsem ponoči ali ob kako drugače pomanjkljivi svetlobi razumljivo ne moremo pričakovati enako dobrih fotografij kot pri kamerah na zadnji strani.

Pametni telefon Honor Magic8 Pro ima na svoji hrbtni strani glavno kamero s tipalom ločljivosti 50 milijonov pik, telefoto kamero, ki se izkaže predvsem pri nočnih fotografijah, in ultraširokokotno kamero z ločljivostjo tipala prav tako 50 milijonov pik. Foto: Gaja Hanuna

MagicOS 10 se še bolj nagiba k Applovemu slogu

Novega Magica 8 Pro poganja najnovejši operacijski sistem Android, nad katerega je Honor nadgradil svoj uporabniški vmesnik MagicOS 10. V primerjavi s predhodno devetico je bolj podoben Applovemu operacijskemu sistemu iOS, kar je za nekatere prednost, za druge pa konformistična prilagoditev. Brez dvoma pa je pohvalno, da je prednameščenih manj aplikacij, ki jih večina tako ali tako ne uporablja.

Honor sledi trendu in poudarja umetno inteligenco na telefonu, a se zdi, da pri tem največ dela opravi Googlova umetna inteligenca Gemini in ne dodatne Honorjeve funkcije, ki jih, resnici na ljubo, nismo podrobneje pogledali. Honor Magic8 Pro ima namreč dovolj prepričljivih lastnosti drugje.

Diagonala zaslona pametnega telefona Honor Magic8 Pro meri malo več kot 17 centimetrov (6,71 palca). Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Honor Magic8 Pro je nedvomno pametni telefon, ki nagovarja najzahtevnejše uporabnike. Cena to zagotovo potrjuje – priporočena redna maloprodajna cena je 1.299 evrov, kar je le malo manj kot pri najbližjih tekmecih drugih proizvajalcev, katerih pametni telefoni so dostopni pri nas. Seveda je cena ob vezavi naročniškega razmerja pri mobilnem operaterju lahko nižja, poleg tega so na voljo še ugodnosti za vse kupce do konca februarja.

Malo manj veseli ga bodo uporabniki, ki jim je pomembno, da njihov mobilni spremljevalec oblikovno izstopa, in tisti z višjimi pričakovanji glede programske opreme. Najbolj veseli pa bodo vsi, ki veliko fotografirajo ponoči in jim je pomembno, da naprava zdrži dva dneva celo ob nadpovprečni rabi. Oboji pa so lahko prepričani, da bo Honor Magic8 Pro zanesljivo izpolnjeval svoje poslanstvo še več let in da ne bo zlahka zastarel.