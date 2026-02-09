Telekom Slovenije: E-oskrba in SI-ALARM nista nedelujoči storitvi!

V Telekomu Slovenije so se odzvali na netočne navedbe ene izmed udeleženk oddaje Tarča, ki so jo predvajali na prvem programu TV Slovenija v četrtek, 5. februarja 2026.

Med drugim so poudarili, da takšne neresnične informacije niso škodljive le za ugled družbe, temveč tudi zavajajo javnost in s tem škodujejo vsem v Sloveniji, saj lahko vzbudijo odpor do uporabe storitev, ki bi jim sicer lahko izboljšale kakovost življenja.

Telekom Slovenije: pri obeh storitvah smo bili izbrani prek javnega naročila

V razpravi v omenjeni oddaji je ena izmed udeleženk izjavila, "da družba Telekom Slovenije dobiva dodatne ekskluzivne posle z državo, kot sta nedelujoči storitvi E-oskrba ter sistem javnega obveščanja in alarmiranja", kar v Telekomu Slovenije v celoti zavračajo.

Del razpoložljive opreme storitve E-oskrba Foto: Jan Lukanović

Pri Telekomu Slovenije pojasnjujejo, da so bili tako za storitev E-oskrbe kot za koordinacijo projekta SI‑ALARM izbrani na podlagi javnega naročila oziroma razpisa ter da so storitve izvedli v skladu z vsemi predpisanimi zahtevami in roki ter za to od naročnika tudi pridobili potrditev o ustreznosti izvedbe.

E-oskrba: že devet let z vsemi ustreznimi certifikati za varno in kakovostno izvajanje

Storitev E-oskrba je Telekom Slovenije razvil skupaj s partnerji UKC Ljubljana, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Inštitutom Antona Trstenjaka in Zvezo društev upokojencev Slovenije v okviru programa Evropske unije Pametne specializacije.

Vse ustrezne certifikate za varno in kakovostno izvajanje E-oskrbe so pridobili že leta 2017 in od takrat je storitev na voljo uporabnikom. Do danes so to storitev kakovostno zagotovili več kot 12 tisoč različnim uporabnikom.

Uporabniki E-oskrbe najbolje vedo

V okviru nacionalnega projekta E-oskrba na daljavo so v dveh letih prejeli več kot 60 tisoč klicev na pomoč oziroma alarmov, izvedli več kot 5.500 pomoči na domu in več kot 600 intervencij nujne medicinske pomoči. Uporabniki so v anketi o uporabniški izkušnji oskrbovancev z E-oskrbo pokazali, da se jih 98,4 odstotka doma počuti veliko varnejše z E-oskrbo kot brez nje, 99,2 odstotka pa jih je zadovoljnih z organizacijo pomoči. Številni celo pravijo, da jim je E-oskrba rešila življenje, so zapisali pri Telekomu Slovenije.

Junija lani so Telekom Slovenije izbrali na javnem naročilu (Zagotavljanje storitev E-oskrbe), vsa plačila za storitev E-oskrbe pa so se vedno izvajala izključno po opravljenih storitvah dejanskega števila uporabnikov, so še pojasnili.

SI-ALARM: jedro dokazano deluje, za dostavo sporočil je odgovoren posamezni operater

Ravno tako na javnem razpisu so Telekom Slovenije izbrali tudi za vzpostavitev in upravljanje centralnega sistema SI-ALARM. O brezhibnosti delovanja ter skladnosti s specifikacijami in standardi priča tudi potrditev naročnika javnega razpisa, so pojasnili pri Telekomu Slovenije.

Testno sporočilo storitve SI-ALARM, ki smo ga prejeli 27. septembra 2025. Foto: Uprava RS za zaščito in reševanje

Nekateri uporabniki res niso prejeli testnega sporočila, a je pri tem treba vedeti, da je odgovornost za dostavo in prejem obvestil s tehnologijo celičnega oddajanja (Cell Broadcast), ki se uporablja za prenos opozorilnih sporočil v storitvi SI-ALARM, v skladu z veljavno zakonodajo in sklenjenimi pogodbami mobilnih operaterjev na strani posameznega operaterja, ki storitve svojega mobilnega omrežja zagotavlja svojim uporabnikom.

Ali je mobilni telefon primerno posodobljen?

Pri Telekomu Slovenije še opozarjajo, da je za prikaz takih sporočil treba mobilno napravo sproti posodabljati, kar je potrebno tudi za zagotavljanje splošne digitalne varnosti.

Starejše naprave in tudi novejše, ki nimajo vsaj operacijskega sistema Android 12 ali iOS 26, niso ustrezno opremljene za pravilen sprejem opozorilnih sporočil prek celičnega oddajanja, so še pojasnili.