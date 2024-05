Ime Pura je bilo do zdaj neznano v tem delu sveta, a naprave, ki ga nosijo, gradijo na tradiciji Huaweieve serije premijskih telefonov P, ki je bila od svojih začetkov usmerjena k vizualnim ustvarjalcem – ali povedano preprosteje, ljubiteljem fotografije in videografije.

Medtem ko še čakamo najzmogljivejšega člana družine Huawei Pura 70, to je model Ultra, je k nam že prišel naslednji model Pro, ki pa se tudi nima česa sramovati. Tudi Pro je namreč zasnovan, da ne bo razočaral pri najzahtevnejših pogojih fotografiranja, med drugim pri najbolj pomanjkljivo osvetljenih ali hitro premikajočih se motivih ter pri motivih, ki so od objektiva oddaljeni celo samo slabih deset centimetrov.

Zaobljeni robovi prispevajo k premijskemu videzu. Foto: Ana Kovač

Huawei Pura 70 Pro meri na uporabnike, ki ne želijo plačati višje cene zmogljivejšega pametnega telefona Huawei Pura 70 Ultra, a kljub nekaterim manjkajočim dobrotam, ki jih bomo spoznali, ko bomo za kakšen dan spoznavali Ultro, želijo zelo dobre fotografije ne glede na pogoje in motive.

Video: spoznavanje pametnega telefona Huawei Pura 70 Pro (Video: Ana Kovač)

Veliko podobnosti z dražjim bratcem

Med presežniki so tudi hitro polnjenje, tako žično (stowattno s priloženim polnilnikom) kot tudi brezžično (80-wattno), odličen zaslon in visoka svetilnost (2.500 nitov).

Procesor Kirin 9010, ki zaradi ameriških omejitev ne sledi najboljšim mobilnim procesorjem na trgu in nima podpore za mobilna omrežja pete generacije, je pri modelu Pro povsem enak kot pri dražji Ultri.

V zavojčku med drugim najdemo tudi polnilnik (in to celo hitri stowattni), kar že nekaj let ni več samoumevno. Foto: Ana Kovač

To pomeni, da bo telefon še vedno zelo hiter in zanesljiv za skoraj vsa opravila, malo pa bo zaostal le pri kakšnih procesorsko zelo intenzivnih meritvah in igrah. Tudi pri zaslonu ni pomembnejših razlik med modeloma Pro in Ultra, prav tako pa oba sledita modnemu poslanstvu elegantne mobilne naprave.

Elegantna in tudi prijetno drzna podoba

Razlike pa so predvsem v obliki ter zasnovi in specifikacijah kamere. Na zadnji strani, ki je v prijetnem matiranem odtenku, odpornem proti zbiranju prstnih odtisov, so kamere razporejene v prepoznavno obliko, ki spominja na simbol za naprej, kot ga denimo poznamo pri predstavnostnih predvajalnikih.

Prepoznavna razporeditev kamer na zadnji strani pametnega telefona Huawei Pura 70 Pro Foto: Ana Kovač

Vogali so zaobljeni, zaslon pa varujeta Huaweievo steklo Kunlun druge generacije, za katerega trdijo, da je med najodpornejšimi na udarce in praske, in jeklen okvir.

V temi se mu ne stemni

Glavni adut (tudi) tega Huaweievega premijskega telefona so njegove kamere (zadaj). Kot smo se že navadili pri predhodnikih, takrat še z oznako P v imenu, lahko tudi v pogojih zelo, zelo slabe osvetlitve, kot so temni prostori, dobimo jasne in ostre posnetke – tudi takrat, ko marsikateri pametni telefon ne more razbrati ničesar.

Fotografija ob nizki osvetljenosti, posneta s privzetimi nastavitvami kamere pametnega telefona Huawei Pura 70 Pro Foto: Ana Kovač

Huawei Pura 70 Pro se z lahkoto spopada tudi s hitro premikajočimi se motivi, za tiste najhitrejše, na primer najhitrejše evropske vlake, ki razdalje premagajo s hitrostjo 300 kilometrov na uro, pa je namenjen poseben način Ultra Speed Snapshot.

Umetna inteligenca pomaga (skoraj) vedno

Oddaljenim motivom pride nasproti 3,5-kratna optična povezava, tudi če se še malo dodatno zanesemo na še malo več digitalne povečave, bodo posnetki še naprej ostri. Tudi v privzetem načinu so barve naravne, a jih z izbiro ustreznega profila lahko še poživimo.

Ujet v objektiv kamere pametnega telefona Huawei Pura 70 Pro Foto: Ana Kovač

Umetna inteligenca poskrbi za primerne popravke tudi takrat, ko pri snemanju morda ni vse tako, kot bi moralo biti, a včasih se le zgodi, da je bolje zavrniti njene posege, izbira je vedno naša. Izkušeni pa bodo s primerno izbiro ročnih nastavitev lahko še bolj ustvarjalni.

Konec težavnega obdobja?

Ko je pred dobrimi štirimi leti Huawei, tako kot to še danes njegova konkurenca, še lahko uporabljal Googlovo mobilno okolje in programe, je bil tik pred tem, da pristane na prvem mestu svetovne lestvice proizvajalcev pametnih telefonov.

Spodnja stran pametnega telefona Huawei Pura 70 Pro Foto: Ana Kovač

Potem so se zgodile ameriške omejitve, ki so zaradi nedostopnosti "Googla" drastično zmanjšale zanimanje za njihove poznejše telefone. Niso pomagale niti vse njihove odlične lastnosti, marsikdo se ni bil pripravljen ukvarjati z zvijačami, ki so z mešanim uspehom (in mešanimi občutki zaradi dodatnih vmesnikov) poskušale zapolniti nastalo vrzel. A zdaj bi bilo končno lahko drugače.

Manjkajoči Google je (skoraj) nazaj

Huawei je namreč dosegel pomemben napredek: velika prednost operacijskega sistema, ki poganja pametni telefon Huawei Pura 70 Pro, je veliko boljša in preprostejša (a še vedno ne povsem popolna) premostitev odsotnosti Googlovega okolja in programov ter še nekaterih ameriških programov.

Čeprav s fotografije ni razvidno, tudi ta Huaweiev telefon podpira uporabniški vmesnik v slovenščini. Foto: Ana Kovač

To so dosegli s tesnejšim združevanjem z že dalj časa znano platformo MicroG. Celo tako, da so zdaj že v Huaweievi programski tržnici AppGallery na voljo Googlove aplikacije – sicer posredno, a vendarle veliko dostopnejše kot prej. Nekatere druge ameriške, denimo Instagram in Facebook, AppGallery poišče pri nekih drugih virih in ob tem za pomiritev tudi opravi varnostni pregled tega vira.

Tako naložene aplikacije bodo večinoma delale, čeprav bodo nekatere opozarjale, da niso izvirne. Gmail in Google Maps denimo nista aplikaciji, ampak ustrezni bližnjici do spletnih vmesnikov teh storitev, ampak – delujeta. Vedno več je aplikacij, ki so neposredno na voljo v tržnici AppGallery in so povsem prirejene Huaweijevim telefonom, med katerimi je tudi kar nekaj mobilnih aplikacij slovenskih bank, toda Googlova programska tržnica Play Store ne deluje.

Desna stran pametnega telefona Huawei Pura 70 Pro Foto: Ana Kovač

Napredek je že v primerjavi z lanskimi Huaweievemi telefoni velik, dela je za uporabnike zdaj občutno manj, zanesljivost delovanja boljša, premostitveni posegi manj invazivni. Od uvedbe ameriških omejitev Huawei ni bil nikoli bližje končni rešitvi te vsiljene bolečine.

Huawei Pura 70 Pro

Dimenzije: 75,1 x 162,6 x 8,4 milimetra

Masa: 220 gramov

Procesor: dvanajstjedrni sedemnanometrski HiSilicon Kirin 9010, takt: dve jedri 2,3 gigaherca (TaiShan V121), šest jeder 2,18 gigaherca (Cortex-A510), štiri jedra 1,55 gigaherca (TaiShan V121), grafični procesor Maleoon 910 (750 megahercev), nevralni procesor Da Vinci

Barvi: bela in črna

Zaslon: premer 17,3 centimetra (6,8 palca), ločljivost 2.844 × 1.260 pik, osveževanje od 1 do 120 hercev, HDR 10+, HDR Vivid, svetilnost 2.500 nitov, zaščiten s steklom Super Durable Kunlun Glass druge generacije, delež površine sprednje strani 91,4 odstotka

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 512 gigabajtov

Operacijski sistem: odprtokodni Android z uporabniškim vmesnikom EMUI 14.2

Kamera zadaj: glavna kamera Ultra Lighting z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/1.4-f/4.0) in optično stabilizacijo slike, ultraširoka kamera z ločljivostjo 12,5 milijona pik (f/2.2), makro/telefoto kamera z ločljivostjo 48 milijonov pik (f/2.1), 3,5-kratno optično povečavo in optično stabilizacijo slike

Kamera spredaj: širokokotna (f/2.4) z ločljivostjo 13 milijonov pik in samodejnim ostrenjem

Akumulator: litij-polimerski, neodstranljiv, deklarirana zmogljivost 5.050 miliamperskih ur, stowattno žično polnjenje Huawei SuperCharge, 80-wattno brezžično polnjenje Huawei SuperCharge

Odpornost proti prahu in vodi: IP68

Povezljivost: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 LE, USB-C 3.1, NFC, dve kartici nanoSIM ali ena kartica in eSIM, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC

Senzorji: senzor bližine, žiroskop, senzor pospeška (akcelerometer), senzor ambientalne svetlobe, kompas, čitalnik prstnih odtisov

Cena: 1.199 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo, pri nakupu v prosti prodaji darilo slušalke Huawei FreeBuds Pro 3)

Fotogalerija: nabor fotografij, posnetih s pametnim telefonom Huawei Pura 70 Pro (foto: Ana Kovač)

Sklepna beseda

Kljub ameriškim omejitvam, ki jih Huawei trpi že več let, je Huawei Pura 70 Pro brez dvoma premijski telefon in predvsem med najboljšimi glede kamer. Poleg tega se lahko pohvali, da je v primerjavi s svojimi predhodniki vedno bližje dokončnemu zdravilu za svojo morda največjo hibo – nezmožnost uporabe Googlovega mobilnega okolja in aplikacij.

Njegov najbližji tekmec je zagotovo njegov prvi bratec Huawei Pura 70 Ultra (o čemer se bomo prepričali na enem izmed naslednjih preizkusov), ki ima še več zmogljivosti, a tudi občutno višjo ceno, zaradi katere bo marsikomu izvedba Pro zanimivejša.

Kaj nam je bilo všeč:

- zmogljivosti kamere (zadaj),

- hitro žično in brezžično polnjenje,

- elegantna premijska oblika,

- priložen polnilnik za hitro polnjenje.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni podpore za 5G,

- kljub veliko učinkovitejšim premostitvam za odsotnost Googlovih aplikacij, ki pri večini Googlovih aplikacijah omogoča nemoteno delovanje brez veliko naporov, polna združljivost še vedno ni zajamčena v vseh primerih.