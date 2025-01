Zelo priljubljene pametne ure švicarsko-ameriškega tehnološkega velikana Garmin, znanega po navigacijski tehnologiji, so se v zadnjih dneh ujele v neskončen cikel ponovnega zaganjanja. O nedelovanju pametnih ur so poročali uporabniki s celega sveta, težave so se pojavile tudi v Sloveniji. Garmin je sinoči nato izdal navodila, kako zaplet rešiti. Gre sicer za ponastavitev pametnih ur na tovarniške nastavitve, kar pomeni, da bodo uporabniki izgubili določene podatke.

Uporabniki pametnih in športnih ur znamke Garmin so v zadnjih dneh na družbenih omrežjih in forumih, kot je Reddit, izražali zaskrbljenost in gnev zaradi velike težave, ki se je pojavila na tako rekoč vseh novejših pametnih urah Garmin in na nekaterih drugih napravah, na primer na Garminovih naprednih kolesarskih števcih/računalnikih.

Nekatere pametne ure so se ob izbiri aktivnosti, ki zahteva povezovanje ure s satelitsko navigacijo – na primer kolesarjenje ali tek z beleženjem poti na virtualnem zemljevidu –, ujele v neskončen cikel ugašanja in ponovnega zaganjanja. Nekatere so ob zagonu zgolj prikazovale moder trikotnik – logotip podjetja Garmin –, nekatere pa so obtičale na začetnem zaslonu.

Težava uporabnika ure Garmin s foruma Reddit:

Foto: Posnetek zaslona

Katere naprave imajo težave?

Po zadnjih podatkih se težave pojavljajo najmanj na naslednjih modelih pametnih ur in kolesarskih števcev Garmin:

- serija ur Forerunner

- serija ur Fenix

- serija ur Instinct

- uri Vivoactive 4 in 5

- uri Venu 3 in 3S

- uri Epix in Epix Pro

- serija ur Approach

- nekateri kolesarski števci/računalniki Edge

Garmin izdal navodila za morebitno rešitev težave, ki pa ne bo všeč vsem

Vzrok težave je po navedbah Garmina napaka v eni od datotek, ki jih za delovanje uporablja Garminova navigacija in je bila posredovala na pametne ure in druge naprave. V podjetju so v izjavi za javnost potrdili, da so s problemom seznanjeni, in sinoči na spletni strani za pomoč uporabnikom izdali postopke za različne prizadete pametne ure in kolesarske števce, ki naj bi naprave povrnili v delujoče stanje.

Pri Garminu sicer priznavajo, da ni nujno, da bodo rešitve delovale za vse uporabnike in da bo pri nekaterih verjetno potrebna ponastavitev pametne ure na tovarniške nastavitve. To pomeni, da bodo uporabniki v določenih primerih izgubili različne vrste podatkov, ki so shranjeni na pametnih urah.

@Garmin Since yesterday my watch has been showing the blue triangle. I’ve tried all the tips given on your site to reboot it, but dololooooo for the triangle to disappear! #garmincrash #GarminDown #garminassist pic.twitter.com/F0h4iUO821 — Della_akaMDelisto (@spelman_della) January 29, 2025

V nekaterih primerih težave tudi ne bo mogoče reševati neposredno na uri, temveč bo pametno uro prek kabla treba povezati z osebnim računalnikom in aplikacijo Garmin Express.

Navodila v slovenskem jeziku, kako (morda) odpraviti težavo z nenehnim ponovnim zaganjanjem pametnih ur in števcev Garmin, lahko najdete na tej spletni povezavi.

Tehnološki medij TechRadar danes sicer poroča, da imajo uporabniki kljub sledenju postopkom za rešitev težave na zapestjih še vedno nedelujoče pametne ure. Nekaterim je Garminova predlagana rešitev medtem sicer odpravila neskončni cikel ponovnega zaganjanja, a povzročila druge tegobe, denimo nedelovanje povezave bluetooth ali težave s sinhroniziranjem podatkov.

