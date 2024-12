Huawei Watch D2: angel varuh krvnega tlaka in srca na zapestju

Huawei Watch D2 je nedvomno drugačna ura. Že pogled na kvadratasto obliko nazorno pove, da je tudi oblikovno drugačna od velike večine ostalih pametnih ur, a je to šele začetek. Njena poglavitna značilnost in prednost je zdravstvena funkcija merjenja krvnega tlaka, ki jo ima kot ena izmed zelo redkih pametnih ur – in to tako zanesljivo in dobro, da je dobila zahtevne uradne evropske strokovne potrditve za to.

Pametna ura Huawei Watch D2 se lahko pohvali z uradnim evropskim certifikatom za medicinske naprave (pridobili so ga v nemški akreditacijski ustanovi v skladu z Evropsko uredbo o medicinskih napravah – EU 2017/745), ki ji priznava zanesljivost in kakovost medicinske naprave.

In naj kar takoj povemo, da so se med našim preizkusom meritve krvnega tlaka s to pametno uro zelo dobro ujemale s tistimi, ki smo jih istočasno opravili s klasičnimi merilci krvnega tlaka.

Video: tako pametna ura Huawei Watch D2 meri krvni tlak. Roke sicer nismo držali v položaju, skladnem z navodili, na kar je ura ob koncu meritve pri vrhu zaslona tudi opozorila, a smo kljub temu dobili vrednosti, primerljive meritvam s klasičnim merilcem krvnega tlaka.

To uro so predstavili istočasno kot pametni uri serije Huawei Watch GT 5, ki sta že nekaj časa na trgu, a je Huawei Watch D2 čakal ravno tisti evropski certifikat medicinske naprave.

Dvojka v imenu nakazuje, da je to druga ura v tej Huaweievi seriji, a je razlika glede na dve leti staro predhodnico res velika, tako oblikovno kot tudi funkcionalno, kar nenazadnje potrjuje tudi prej omenjeni evropski certifikat. Velik del zaslug za napredek ima letos predstavljena tehnologija TruSense, kombinacija senzorjev in algoritmov za še hitrejše in natančnejše meritve telesnih parametrov.

Več kot le merilec krvnega tlaka

Daleč od tega, da je pametna ura Huawei Watch D2 zgolj zanesljiv merilec krvnega tlaka na zapestju, pri čemer nima neke vidne konkurence v svojem razredu in je to zato njen najprepričljivejši argument.

Ponuja namreč tudi obilje drugih zdravstvenih in rekreativnih funkcij, ki jih pričakujemo od pametne ure, a ob tem skrbi, da nas pravočasno opozori na morebitne nepravilnosti krvnega tlaka, tihega morilca, ki se velikokrat prikaže šele, ko je učinkovito ukrepanje bistveno težje in manj verjetno.

Dvojka v imenu Huawei Watch D2 nakazuje, da je to druga ura v tej Huaweievi seriji, a je razlika glede na dve leti staro predhodnico res velika, tako oblikovno kot tudi funkcionalno. Foto: Pilar Ceferin

Celodnevne meritve tlaka brez nadležnih žic ob telesu

Če ostanemo pri največji posebnosti in prednosti pametne ure Huawei Watch D2, vsekakor velja omeniti možnost sprotnega spremljanja, npr. vsake pol ure, ki omogoča spremljanje gibanja krvnega tlaka skozi ves dan in v odvisnosti od dejavnikov, kot sta telesna dejavnost, zaužita hrana itd.

Vsekakor je to dovolj dobra funkcijska pridobitev brez nadležnega ožičenja na telesu, ki je običajno za standardne naprave za kontinuirano merjenje krvnega tlaka. Za res pravilno merjenje tlaka je treba slediti nekaj napotkom, ki so večinoma enaki kot pri klasičnih merilcih krvnega tlaka: merjenje med mirovanjem in brez govora, naravno sedeči položaj, noge na tleh in ne viseče v zraku ter roka, na kateri je ura D2, ki meri tlak, v višini srca.

Pametna ura Huawei Watch D2 se ponaša tudi s številnimi zdravstvenimi in rekreativnimi funkcijami, ki jih pričakujemo od pametne ure. Ob tem pa skrbi, da nas pravočasno opozori na morebitne nepravilnosti krvnega tlaka, tihega morilca, ki ga velikokrat opazimo šele, ko je učinkovito ukrepanje bistveno težje in manj verjetno. Foto: Pilar Ceferin

Pašček z dodano vrednostjo

Eden od ključnih dejavnikov zanesljivega merjenja krvnega tlaka, manšeta, ki med merjenjem napihuje zapestje, je nevsiljivo skrita v paščku, ki je zaradi tega neizogibno širši in debelejši. To seveda pomeni, da so možnosti zamenjave paščkov zelo omejene, a si zamenjave najbrž ne bi niti želeli, ker je kljub prisotnosti manšete v paščku ura zelo lepo in udobno nosljiva. Lahko bi celo rekli, da se manšeta v mirovanju obnese kot dodatno oblazinjenje.

Za uro Huawei Watch D2 sta predvidena dva različna pasova, odvisno od barve ure. Naš črni preizkušanec je imel tistega iz črnega fluoroelastomera, zlata ura pa ima drugačnega. Pašček ima nastavljivo dolžino, a ob nakupu vendarle priložijo dva, ki se razlikujeta po velikosti.

V paščku pametne ure Huawei Watch D2 je umeščena napihljiva blazina, ki ima ključno vlogo pri merjenju krvnega tlaka. Foto: Pilar Ceferin

Vsega pa le nima

Pametna ura Huawei Watch D2 torej ima nekaj uporabnega, česar nobena druga pametna ura nima, a ji obenem manjka kakšna funkcionalnost, ki jih druge pametne ure imajo. Tako na primer ne podpira povezav WiFi, ki pridejo prav, če iz kakršnegakoli razloga povezava Bluetooth ne bi delala, niti brezstičnega plačevanja, čeprav omogoča povezave s standardom NFC. Ravno tako ni podpore za eSIM, ki bi omogočila dosegljivost in pogovarjanje na pametni uri brez povezanega pametnega telefona.

Ima pa zelo lep in pregleden pravokotni zaslon (z zaobljenimi vogali) diagonale 4,62 centimetra (1,82 palca), ločljivosti 480 x 408 pik in s črno obrobo. Podoba in uporabljeni materiali ustvarjajo vtis premijske naprave, kar funkcije in zmogljivost še utrjujejo. Deklarirana odpornost na prah in vodo je visoka, IP68, a morda vseeno ni najbolje vzeti te ure na kakšno daljše potapljanje.

Video: hitri "zdravniški pregled" temelji na meritvah petih parametrov. Čeprav ima pametna ura Huawei Watch D2 ustrezne zdravstvene certifikate za merjenje krvnega tlaka in elektrokardiogram, Huawei poudarja, da medicinskih odločitev ne bi smeli sprejemati samo na podlagi teh meritev, temveč izključno kot del celovite zdravniške obravnave.

Tudi hitri zdravstveni pregled

Med zdravstvenimi funkcijami pametne ure Huawei Watch D2 so tudi elektrokardiogram (EKG) – tudi za to imajo prej omenjeni evropski certifikat –, merjenje zasičenosti krvi s kisikom (SpO2), spremljanje dihanja in ugotavljanje dihalnih motenj, merjenje stresa in meritve spanja. Priročna je funkcija hitrega zdravstvenega pregleda, ki s petimi meritvami v osnovnih črtah opredeli trenutno zdravstveno stanje.

Tu so seveda še druge funkcije, ki jih pričakujemo na pametni uri, kot so sprejemanje obvestil (notifikacij) s povezanega pametnega telefona (ob tem v aplikaciji Huawei Zdravje/Health določimo, iz katerih aplikacij želimo sprejemati obvestila na uri in iz katerih ne), sprejemanje sporočil in telefonskih pogovorov ter poslušanje glasbenih datotek. Nekaj omejitev sicer je: odgovoriti na prejeta kratka sporočila (SMS) je mogoče le s prednastavljeno vsebino, prav tako pa med klicanjem ni mogoče izbrati iz imenika, temveč le izmed tistih nekaj, ki jih lahko vpišemo v aplikacijo Huawei Zdravje/Health. Ura lahko prikaže lep nabor emotikonov, ne pa tudi slikovnih datotek. S temi omejitvami se sicer lahko sprijaznimo, tudi zato, ker pametna ura Huawei Watch D2 izpolnjuje pričakovanja glede hitrosti in odzivnosti delovanja.

Pametna ura Huawei Watch D2

Dimenzije: 48 × 38 × 13,3 milimetra

Masa: 40 gramov brez paščka, z večjim od priloženih dveh paščkov 83 gramov

Pašček: širina 26,5 milimetra, velikost M (od 130 do 160 milimetrov) ali L (od 161 do 210 milimetrov), priložena oba

Ohišje: aluminijska zlitina

Zaslon: AMOLED, premer 46 milimetrov (1,82 palca), 480 × 408 pik, 347 pik na palec

Akumulator: litij-polimerski, 524 miliamperskih ur

Povezljivost: Bluetooth 5.2, GPS, NFC

Odpornost na vodo in prah: IP68

Operacijski sistem: HarmonyOS

Barvi: črna (naš preizkušanec) in zlata

Cena: 429 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo)

Povezovanje

Meritve vseh zdravstvenih in rekreativnih funkcij je mogoče prikazati na povezanem telefonu, za kar poskrbi aplikacija Huawei Zdravje/Health. Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android jo bodo zaman iskali na Googlovi programski tržnici Play Store, zato jo je treba namestiti iz drugega vira – najbolje iz Huaweieve programske tržnice App Gallery.

Saj res, povezovanje s telefoni s katerimkoli od dveh najpogostejših mobilnih operacijskih sistemov, Android in iOS, je še en plus Huaweievih pametnih ur. Postopek povezovanja smo namenoma preizkusili s telefonom konkurenčnega proizvajalca, na katerega smo predhodno namestili aplikacijo Huawei Zdravje/Health, in vse je potekalo hitro in intuitivno.

Pestra izbira številčnic, seveda tudi takšnih, ki že dolgo spremljajo Huaweieve pametne ure. Foto: Pilar Ceferin

Brez presenečenj: ne omaga zlahka

Pri Huaweievih nosljivih napravah smo vajeni, da je vzdržnost akumulatorja veliko daljša kot pri konkurenci, in Huawei Watch D2 sledi temu upravičenemu slovesu. Ob običajni rabi z občasnim merjenjem krvnega tlaka lahko pričakujemo, da nam vtičnice ne bo treba iskati pet ali celo več dni.

Vedeti pa je treba, da ravno meritve krvnega tlaka lahko občutno skrajšajo to pripravljenost. Če merimo tlak večkrat na uro, včasih je namreč zaradi diagnostike treba narediti tudi to, se lahko čas med polnjenjema skrajša za kakšen dan ali dva. Ko pa energije zmanjka, bo akumulator s priloženim brezžičnim polnilnikom napolnjen približno v eni uri tudi takrat, ko se je med uporabo povsem izpraznil.

Dva gumba na desni, "harmonija" v notranjosti

Na desni strani pametne ure Huawei Watch D2 sta dva gumba. Zgornji je okrogel in vrtljiv, kar pride prav predvsem pri sprehajanju med izbirniki, spodnjemu, ki je bolj podolgovat, pa lahko določimo eno od ponujenih funkcij, če bi raje kaj drugega kot privzeto merjenje krvnega tlaka.

Pri Huaweievih nosljivih napravah smo vajeni, da je vzdržnost akumulatorja veliko daljša kot pri konkurenci, in Huawei Watch D2 sledi temu upravičenemu slovesu. Foto: Pilar Ceferin

Tako kot uri serije Huawei Watch GT 5 tudi pametno uro Huawei Watch D2 poganja Huaweiev lastni operacijski sistem Harmony OS. Ameriško sankcioniranje Huaweia pomeni, da nekatere ameriške aplikacije, med njimi tudi nekatere priljubljene in pogosto uporabljane, niso na voljo za to uro, a to na Huaweievo žalost ni nič novega, pa tudi Huaweievi uporabniki so se nekako že sprijaznili s tem.

Ali je kdo za vadbo?

Pametna ura Huawei Watch D2 ima več kot 80 različnih načinov vadbe, rekreacije in drugih oblik telesne dejavnosti. Nekatere izmed njih prepozna samodejno, ostale, ki so v večini, pa mora uporabnik izbrati in vklopiti sam.

Na levi strani pametne ure sta mikrofon in zvočnik. Kakovost zvoka iz zvočnika je povsem zadovoljiva pri telefonskih pogovorih, kar je tudi glavni namen teh zvočnikov, a ne pričakujte čudežev, če bi si zaželeli prek tega zvočnika predvajati glasbo iz glasbene datoteke.

Pametna ura Huawei Watch D2 ima več kot 80 različnih načinov vadbe, rekreacije in drugih oblik telesne dejavnosti. Foto: Pilar Ceferin

Sklepna beseda

Uporabniki, ki jim je pomembno zanesljivo merjenje krvnega tlaka, nimajo nobenih dvomov –pametna ura Huawei Watch D2 je naravnost idealna zanje. Če jim je pravokotni zaslon ljubši od okroglega, je izbira toliko lažja. Ura ponuja še veliko drugih prednosti, ki jih ima tudi Huaweieva premijska ura Huawei Watch GT 5 Pro, a vendarle ne vseh. Ena od teh, ki je skupna vsem Huaweievim pametnim uram, je vzdržljivost akumulatorja, po kateri tekmice drugih proizvajalcev, ki uporabljajo operacijski sistemom Wear, lahko le hrepenijo.

Lahko bi celo rekli, da Huawei Watch D2 zaznamuje velik preskok, s katerim pametne ure niso več zgolj spremljevalci rekreacije in drugih oblik telesne dejavnosti, temveč vstopajo tudi v zahteven in odgovoren svet medicinskih naprav, pri čemer nam še bolj pomagajo, da aktivno poskrbimo za spremljanje in vzdrževanje svojega zdravja.

Kaj nam je bilo všeč:

- zanesljivo priložnostno merjenje in sprotno spremljanje krvnega tlaka,

- manšeta za merjenje krvnega tlaka je v paščku zelo nevsiljiva in popolnoma nemoteča za nosljivost,

- vzdržljivost akumulatorja,

- povezuje se s pametnimi telefoni tako z operacijskim sistemom Android kot operacijskim sistemom iOS.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni podpore povezavam WiFi,

- ne podpira eSIM,

- ne omogoča brezstičnega plačevanja.